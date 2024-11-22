«Философт» обновила функционал цифровой модели рынка недвижимости

«Философт» обновила функционал цифровой модели рынка недвижимости. Компания «Философт» анонсировала запуск цифровой модели рынка недвижимости (ЦМРН) в 2022 г. В рамках разработки продукта был реализован новый инструмент – тепловая карта по стоимости квадратного метра в различных районах города. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

За два года ЦМРН была значительно усовершенствована. Теперь в ней есть «тепловая карта», которая отображает информацию о том, где расположены самые дорогие и, наоборот, бюджетные объекты недвижимости, что значительно облегчает планирование будущих проектов. Благодаря этому инструменту специалистам девелоперских компаний не придется вручную анализировать каждый район города – все необходимые данные они смогут найти на карте.

Для удобства навигации в карту встроен цветовой идентификатор, который показывает среднюю стоимость квадратного метра по городу за год. Чем ярче цвет, тем выше стоимость жилья в этом районе.

Тепловая карта не только упрощает процесс планирования бюджета, но и экономит его: по подсчетам экспертов «Философт», затраты на продвижение новостроек снижаются до 20%. Такой результат стал возможен за счет двух факторов: прогнозирование спроса, определение ценовой политики.

ЦРМН дает доступ к информации о том, какая недвижимость пользуется наибольшим спросом в том или ином районе – эконом, комфорт или бизнес-класса. Цифровая модель помогает сравнить свои цены с ценами конкурентов и определить, насколько конкурентоспособна стоимость вашей недвижимости.

Таким образом можно более эффективно и точно по сравнению с ручным поиском выбирать участки размещения для будущих проектов, а также оценить оптимальную стоимость квадратного метра. Сервис ежемесячно обновляется, собирая данные с ведущих сайтов-агрегаторов.

Цифровая модель рынка недвижимости – незаменимый аналитический инструмент для специалистов, работающих в сфере недвижимости, поскольку помогает анализировать конкурентов, отслеживать цены, объемы продаж, сроки реализации и типовую квартирографию. И, конечно, повысить точность расчетов, снизить риски и улучшить стратегическое планирование.