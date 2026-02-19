Разделы

Тепловая карта — это инструмент графического отображения данных, в рамках которого те или иные сведения представляются в виде цветов. Теплые оттенки отражают наиболее активные элементы, чем холоднее тон, тем меньше активность. Основная функция тепловых карт в рамках маркетинга — фиксировать действия, которые совершают пользователи. При этом обычно отслеживается довольно узкий сегмент: движения мыши (клики и скроллинг).

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.02.2026 BPMSoft выпустила новую версию low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов 1
02.12.2025 Группа «Борлас» (ГК Softline) и «СиГИС Технологии» (ГК «ВС Лаб») представили единое решение на основе интеграции cGIS Pro с МСУ ТОиР 1
28.11.2025 Строители и ритейл в Кировской области стали чаще внедрять умное видеонаблюдение 1
25.11.2025 Eltex запускает программу бесплатного тестирования платформы для создания систем видеонаблюдения EVI 1
24.11.2025 SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление платформы бизнес-аналитики Polymatica BI 2
20.11.2025 Axenix проанализировала изменения организационной модели бизнеса при внедрении ИИ-агентов 1
11.11.2025 Резидент «Сколково» внедрил интерактивного гида по «Умному городу» на ВДНХ 1
11.11.2025 Eltex обновил платформу для систем видеонаблюдения EVI 1
11.11.2025 МТС запустила сервис «Посещаемость 2.0» для анализа объектов, территорий и массовых мероприятий 3
22.10.2025 От барбершопа до пиццерии: «Билайн Big Data & AI» представил «Бизнес.Локатор» для открытия точек малого бизнеса с помощью ИИ 1
21.10.2025 Воронежцы в два раза чаще стали использовать геоданные для запуска бизнес-проектов 1
08.10.2025 Как роботы захватили креативную индустрию 1
Рейтинг BI-платформ 2022 1
01.09.2025 GreenData разработала low-code-решение для автоматизации управления операционными рисками 1
27.08.2025 Магистранты AI Talent Hub разработали MVP сервиса для анализа качества работы магазинов X5 на основе отзывов покупателей 1
31.07.2025 Автоматизация против хаоса: как навести порядок в производственном графике 1
22.07.2025 Резидент «Сколково» обеспечил умную навигацию Центрального автовокзала в Ростове-на Дону 1
27.06.2025 «1С Про Консалтинг» выводит на рынок инструмент для анализа и мониторинга данных в Журнале регистрации «1С» 1
23.06.2025 В ГИС «Панорама» дополнены инструменты пространственного анализа и построения моделей свойств местности 4
20.06.2025 Sitronics KT автоматизирует контроль за дорожными знаками и разметкой 1
11.06.2025 WatchDog от «Т1 Облако» минимизирует риски и повышает надежность информационных систем 1
05.06.2025 Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM 1
22.05.2025 В Перми запущена в работу отечественная автоматизированная система для управления теплоснабжением 1
14.05.2025 Обзор NG SOAR — решения для управления инцидентами и оркестрации 1
24.04.2025 «Ростелеком» продолжает внедрять современные комплексные системы видеонаблюдения в медицинских учреждениях Югры 1
15.04.2025 МТС: ставропольский бизнес стал чаще расширяться с помощью геоаналитики 1
25.03.2025 BPMSoft версии 1.7: ML-прогнозирование, расширение возможностей CRM и усиленная защита данных 1
24.03.2025 Новинка Smartec для панорамной видеосъемки: IP-камера «рыбий глаз» STC-IPM12130A с 12 вариантами вывода изображения 1
14.03.2025 Вышла новая версия продукта «Умный мониторинг» 1
17.02.2025 Ассортимент Smartec пополнили бескорпусные камеры семейства Estima rev.3 1
14.02.2025 Отечественную ИТ-разработку в сфере геотехнического мониторинга внедрили на крупном нефтегазоносном месторождении Западной Сибири 1
30.01.2025 Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали 1
29.01.2025 ГК Swordfish Security стала членом Ассоциации ФинТех 1
25.12.2024 Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян 1
23.12.2024 Состоялся релиз МИС qMS 24.2 1
11.12.2024 В СПбГУТ разработан анализатор сетей радиосвязи для оценки качества связи 1
22.11.2024 «Философт» обновила функционал цифровой модели рынка недвижимости 1
06.11.2024 Security Vision сообщает о выпуске обновленных продуктов SOAR и NG SOAR 1
25.10.2024 Sitronics Group выпустила большое обновление сервиса спутникового мониторинга морских судов SiAIS 1
17.10.2024 Математическое моделирование времени кибератак защитит компании от хакеров 1

Yandex - Яндекс 8633 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14672 10
АРМО ГК - АРМО-Системы 338 9
Ростелеком 10431 7
9119 7
SAP SE 5467 6
Крок - Croc 1822 6
Konica Minolta - Mobotix 33 6
МегаФон 10121 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1390 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 4
Oracle Corporation 6906 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 4
АРМО ГК 176 3
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 3
Broadcom - VMware 2512 3
X Corp - Twitter 2915 3
Meta Platforms - Facebook 4557 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 273 3
IBM - International Business Machines Corp 9566 3
Softline - Софтлайн 3341 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 3
SAP CIS - САП СНГ 864 3
Ivideon - Мобильные видеорешения 68 3
Центр2М - Center2М 67 3
Luxms 104 3
УГМК Телеком 26 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 2
Smartec 160 2
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 2
Marketing Logic - Маркетинг Лоджик 12 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 2
Cisco Systems 5238 2
Amazon Inc - Amazon.com 3164 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 2
Microsoft Corporation 25344 2
Huawei 4298 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
LG Electronics 3685 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8317 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2747 9
X5 Group - Перекрёсток 613 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1135 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 181 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1536 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1000 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 3
Лента - Сеть розничной торговли 2293 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 3
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 65 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 284 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
ГПБ - Газпромбанк 1191 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 2
МКБ - Московский кредитный банк 621 2
Альфа-Банк 1891 2
Русагро Группа Компаний 342 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 211 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 2
Бристоль - сеть магазинов 31 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 234 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 65 1
Фора Банк 76 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 111 1
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
Балтийский берег ТД 3 1
Шопоголик 6 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 15 1
Рапид Био 102 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13066 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5337 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5071 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1489 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 355 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 161 1
Администрация Перми 22 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 188 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК ЖКХ 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6351 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 794 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2204 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 358 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 132 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73974 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57635 65
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18859 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23068 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34087 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17215 31
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4372 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13102 27
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6002 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26161 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12318 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7471 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32030 24
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3571 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23307 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9407 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6230 22
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1502 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32120 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11509 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5307 19
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5702 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12432 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7687 18
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 17
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4700 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25739 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8812 16
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8165 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13074 15
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2077 15
Оповещение и уведомление - Notification 5405 14
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4708 14
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 581 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4530 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5680 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14939 13
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6945 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12095 13
Apple iOS 8330 7
Google Android 14836 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5214 5
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 127 5
Konica Minolta - Mobotix Move 8 5
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 17 4
Hanwha Techwin - WiseStream 9 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1421 4
Microsoft Office 4004 4
Microsoft Windows 2000 8679 4
Hanwha Techwin - extremeWDR 4 3
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 18 3
Индорс Навигейшн - Indoors Navigation Platform - INP 6 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1171 3
Linux OS 11047 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 420 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 832 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 3
Yandex DataLens 54 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 3
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 72 3
Luxms BI 104 3
Hanwha Techwin - WiseIR 3 2
МТС Геоэффект 12 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7409 2
Rakuten Viber 656 2
Microsoft Windows 16450 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1381 2
Microsoft Azure 1472 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5935 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 710 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2905 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 304 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 861 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 495 2
Абуталимов Заур 15 3
Кирьянова Александра 160 3
Чухланцев Александр 16 2
Струков Денис 6 2
Милек Татьяна 10 2
Самотаев Алексей 4 2
Рамина Ольга 5 2
Фтодосьев Николай 3 2
Шадаев Максут 1161 2
Сирота Юрий 67 2
Реймер Денис 54 2
Полунина Полина 5 2
Фетисов Александр 32 2
Котов Владимир 7 2
Галкин Дмитрий 27 2
Юдин Дмитрий 29 2
Прохоров Фёдор 83 2
Леушев Андрей 75 1
Занин Виталий 22 1
Небогатиков Андрей 1 1
Башмаков Александр 15 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
Новиков Семен 1 1
Пырко Алексей 1 1
Ванурин Алексей 1 1
Викторов Алексей 10 1
Шинкарев Александр 33 1
Стак Александр 33 1
Макаров Станислав 117 1
Степанов Антон 71 1
Дорохина Юлия 44 1
Иванов Кирилл 20 1
Истомин Константин 58 1
Власов Максим 22 1
Ульихин Павел 36 1
Волков Геннадий 7 1
Толстунова Ольга 13 1
Попов Никита 9 1
Калганов Игорь 53 1
Бондаренко Кирилл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158671 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46162 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53604 14
Европа 24689 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18386 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18831 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4332 4
Германия - Федеративная Республика 12969 4
Узбекистан - Республика 1897 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1680 4
Казахстан - Республика 5851 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2448 3
Европа Восточная 3124 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3219 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1841 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3430 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 3
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 274 3
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 181 3
Земля - планета Солнечной системы 10699 2
Япония 13572 2
Индия - Bharat 5735 2
Россия - СФО - Новосибирск 4713 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1133 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 2
Россия - УФО - Тюменская область 1295 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 975 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 621 2
Россия - УФО - Пермский край - Березники 67 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 1
США - Алабама 146 1
Турция - Анкара 21 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26061 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20447 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51402 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55142 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10774 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11795 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10545 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32018 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15280 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17448 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10499 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9715 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5742 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8170 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5310 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6295 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5428 9
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1562 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6151 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5334 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3268 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6428 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6269 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2923 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7007 6
Зоология - наука о животных 2792 6
Статистика - Statistics - статистические данные 1837 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4341 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3808 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2569 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2805 6
Энергетика - Energy - Energetically 5536 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2963 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1831 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5338 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7372 5
Мобильные системы 117 1
Optics 139 1
Forbes - Форбс 933 1
TAdviser - Центр выбора технологий 434 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 86 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 3
Gartner - Гартнер 3623 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 2
IDC - International Data Corporation 4946 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
Aberdeen Group 48 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Forrester Research 830 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 169 1
IBM Research 108 1
CNews Инновация года - награда 134 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
IBM Institute for Business Value 25 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
РУДН - Медицинский институт 6 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 622 1
РАН - Российская академия наук 2037 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 217 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 267 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 45 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 169 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 78 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2145 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
День молодёжи - 27 июня 1007 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
CNews AWARDS - награда 556 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
WIDER Pedestrian Challenge 4 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420388, в очереди разбора - 726111.
Создано именных указателей - 190776.
