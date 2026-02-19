Тепловая карта — это инструмент графического отображения данных, в рамках которого те или иные сведения представляются в виде цветов. Теплые оттенки отражают наиболее активные элементы, чем холоднее тон, тем меньше активность. Основная функция тепловых карт в рамках маркетинга — фиксировать действия, которые совершают пользователи. При этом обычно отслеживается довольно узкий сегмент: движения мыши (клики и скроллинг).