Visualization Heatmap Тепловая карта
Тепловая карта — это инструмент графического отображения данных, в рамках которого те или иные сведения представляются в виде цветов. Теплые оттенки отражают наиболее активные элементы, чем холоднее тон, тем меньше активность. Основная функция тепловых карт в рамках маркетинга — фиксировать действия, которые совершают пользователи. При этом обычно отслеживается довольно узкий сегмент: движения мыши (клики и скроллинг).
