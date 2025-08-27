Магистранты AI Talent Hub разработали MVP сервиса для анализа качества работы магазинов X5 на основе отзывов покупателей

Студенты AI Talent Hub, совместной онлайн-магистратуры по искусственному интеллекту Университета ИТМО и Napoleon IT совместно с X5 Tech, создали гео-сервис Product Attitude. ИИ-платформа анализирует отзывы покупателей сетевых магазинов, включающие «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата», составляет тепловую карту магазинов на основе тональности отзывов и подробный отчет положительных и отрицательных качеств работы торговых точек. Проект реализован в рамках лаборатории AI Talent Hub с X5 Tech. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Гео-сервис Product Attitude может помочь директорам кластеров торговых сетей X5 Group проводить оперативный мониторинг работы магазинов, анализировать отзывы покупателей и улучшать качество обслуживания. Пользователю нужно выбрать интересующие магазины, период времени и конкретный запрос при необходимости. Например, можно узнать, насколько клиенты довольны ассортиментом товаров или взаимодействием с сотрудниками торговых точек. Сервис составляет тепловую карту на основе тональности отзывов, по которой директор кластера видит магазины, требующие особого внимания. Также в рамках сервиса можно скачать расширенный отчет по торговым точкам, в котором будет отражена динамика рейтинга по различным тематикам отзывов (ассортимент, чистота и др.) Дополнительно искусственный интеллект составляет саммари по ключевым положительным и негативным моментам, которые встречались в недавних отзывах покупателей.

Frontend-часть сервиса Product Attitude разработана с использованием HTML, CSS, JS с библиотекой MapLibre. Backend-часть построена на FastAPI и Uvicorn, OpenAI для работы с внутренними LLM. Для классификации отзывов по критериям используется ML-модель BertForSequenceClasiification.

Сервис Product Attitude уже был представлен X5 Group, которые дали положительную обратную связь. Эксперты оценили наглядный интерфейс платформы и отметили глубину анализа: использование отзывов клиентов в ритейле помогает точнее оценить качество работы конкретного магазина.

В ближайшем будущем в планах провести тестирование функционала в магазинах и собрать обратную связь для дальнейшей доработки сервиса.

«Проект Product Attitude показывает, как молодые специалисты научились применять ИИ для решения бизнес-задач под руководством опытных аналитиков департамента по развитию искусственного интеллекта X5 Tech. Мы видим высокий уровень подготовки студентов и нестандартные подходы, которые уже сегодня превращаются в полезные инструменты для ритейла. Такие инициативы усиливают связь между образованием и бизнесом, развивают технологическую отрасль и подтверждают потенциал студентов, — сказал Лев Баскин, старший инженер по разработке моделей машинного обучения X5 Tech.