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Слата
Слата и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Сергей 60 1
|Пархоменко Александр 17 1
|Доброток Константин 6 1
|Сомов Алексей 6 1
|Шацкий Игорь 2 1
|Романовский Мачей 1 1
|Скворцов Тарас 9 1
|Лобачева Екатерина 1 1
|Малых Дмитрий 63 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Ковалев Андрей 31 1
|Ворона Иван 1 1
|Пухмахтерова Татьяна 1 1
|Осорин Максим 10 1
|Заяц Вячеслав 1 1
|Краснов Александр 74 1
|Чисников Дмитрий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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