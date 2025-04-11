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Слата

Слата


11.04.2025 Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построят собственный дата-центр 1
20.05.2024 Dialog X5 запускает бесплатный инструмент для оценки товаров поставщиков 1
14.05.2024 Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений 1
20.03.2024 X5 Group разработала собственную систему управления складами 1
25.12.2023 X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt 1
12.10.2023 X5 запустила собственную платформу аутентификации сотрудников «Х5 ключ» 1
06.10.2023 X5 открывает данные с помощью Data Bridge 1
02.08.2023 X5 И «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки 1
01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики 1
08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ 1
13.08.2019 Сеть дискаунтеров «Хлеб-соль» оптимизировала товародвижение с помощью облачного решения «Корус консалтинг» 1
06.10.2016 «Белореченское» интегрировало в свою ИС модуль электронного документооборота 1
28.10.2010 «Слата» оптимизировала работу с данными в системах SAP с помощью решения «АстроСофт» 1
02.04.2009 «Чибо СНГ» автоматизировала торговых представителей на базе АСУМ «Оптимум» 1
22.10.2007 CDC поставит терминалы сбора данных для автоматизации складов «Слаты» 1
22.08.2005 "Слата" провела комплексную автоматизацию 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Слата и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5311 2
Корус Консалтинг ГК 1238 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 79 2
Microsoft Corporation 24767 1
Intel Corporation 12263 1
HP Inc. 5706 1
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Oracle Corporation 6742 1
Honeywell 285 1
Lenovo Motorola 3503 1
Галактика - Корпорация 1473 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 186 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Corsair 30 1
Verysell - Верисел 317 1
Verysell Enterprise ONE 17 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 324 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 520 1
Код Безопасности 638 1
Галактика Ангара 2 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 13 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1052 9
X5 Group - Перекрёсток 560 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 8
X5 Group - Чижик 44 8
X5 5Post - 5Пост 50 5
Окей - О'Кей - Гипермаркет 212 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 2
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
Верный - торговая сеть 292 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 11 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
Лента - Сеть розничной торговли 2121 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Tchibo - Тибио - Чибо СНГ 6 1
ФРИИ Акселератор 51 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 6
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 459 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21581 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11303 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2442 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28442 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5211 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12760 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12718 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10466 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11378 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11602 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3646 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 541 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 774 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1043 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1381 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1042 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3056 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 797 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6774 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 780 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12647 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25775 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12592 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 415 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2195 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14038 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2292 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24495 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3238 1
Microsoft Windows 15826 2
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 2
X5 Group - Dialog.X5 - X5 Dialog Instore-платформа 10 2
Microsoft Azure 1418 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 129 1
Intel Itanium 628 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Корус Консалтинг - Korus Forecast 24 1
Корус Консалтинг - Korus OSA - On-Shelf Availability - Оценка доступности товара на полке 2 1
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 1
Marvell PXA 39 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 288 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 177 1
Google Android 14173 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 776 1
1С:Торговля и Склад 91 1
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
Ventra - ITKey - KeyStack 9 1
X5 Group - Nexus WMS - Nexus Warehouse Management System 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 496 1
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 3 1
Петров Сергей 60 1
Пархоменко Александр 17 1
Доброток Константин 6 1
Сомов Алексей 6 1
Шацкий Игорь 2 1
Романовский Мачей 1 1
Скворцов Тарас 9 1
Лобачева Екатерина 1 1
Малых Дмитрий 63 1
Саркисов Тигран 35 1
Ковалев Андрей 31 1
Ворона Иван 1 1
Пухмахтерова Татьяна 1 1
Осорин Максим 10 1
Заяц Вячеслав 1 1
Краснов Александр 74 1
Чисников Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2536 2
Россия - СФО - Иркутская область 1135 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1565 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2475 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1032 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2709 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 729 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 592 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 930 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 617 1
Россия - Восточная Сибирь 265 1
Узбекистан - Республика 1763 1
Россия - Литвиново 3 1
Таджикистан - Республика 875 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 27 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 55 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52414 1
Европа 21866 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1532 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2009 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 213 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18960 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7157 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 737 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4967 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5261 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7598 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6046 2
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4740 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 2
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 11 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11062 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 521 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 185 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 518 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6802 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1931 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1695 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 937 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 76 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1194 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2908 1
ЕПС - Единый план счетов 149 1
Металлы - Платина - Platinum 468 1
Аудит - аудиторский услуги 2756 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 318 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1657 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5171 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7941 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 76 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3265 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352573, в очереди разбора - 759373.
Создано именных указателей - 172889.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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