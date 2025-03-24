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Демидова Анастасия


24.03.2025 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний 1
08.07.2024 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» завершили скаутинг и отобрали проекты для дальнейших инвестиций 1
14.05.2024 Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений 1
08.04.2024 «Точка» и Акселератор ФРИИ объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса 1
22.03.2024 ВТБ и ФРИИ подписали соглашение о партнерстве 1
10.10.2017 «Ростелеком», ФРИИ и Фонд «Сколково» начинают набор технологических стартапов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Демидова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
Интеррос - Точка Банк - DigitalKassa - ЦИБ 2 1
Rukki - Рукки 2 1
REES46 Technologies - Реес46 Технолоджис 2 1
Ростелеком 9808 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 1
Т8 НТЦ 87 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Brandquad - Бренд Квад 12 1
Stafory - Стафори 16 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
X5 Group - Чижик 39 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
X5 Group - Перекрёсток 553 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
Enel Group 40 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Stada 25 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
ФРИИ Акселератор 51 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 344 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12106 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12180 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4451 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4820 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6910 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5836 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11307 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 459 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3155 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 39 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11190 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1600 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6197 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1090 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 280 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5492 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3607 1
Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 14 1
Кнопка жизни 21 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 485 1
Чисников Дмитрий 2 1
Краснов Александр 74 1
Айвазов Александр 31 1
Коваленко Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
Узбекистан - Республика 1755 1
Казахстан - Республика 5590 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4504 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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