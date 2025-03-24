Получите все материалы CNews по ключевому слову
Демидова Анастасия
Демидова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИИ Акселератор 51 4
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 344 4
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
|Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 14 1
|Кнопка жизни 21 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 485 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146477 4
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
|Узбекистан - Республика 1755 1
|Казахстан - Республика 5590 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.