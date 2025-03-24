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Интеррос Точка Банк DigitalKassa ЦИБ
|24.03.2025
|«Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний 1
|08.07.2024
|«Точка» и «Акселератор ФРИИ» завершили скаутинг и отобрали проекты для дальнейших инвестиций 1
Интеррос и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
|Узбекистан - Республика 1755 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
|Казахстан - Республика 5590 1
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