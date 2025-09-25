Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФРИИ Акселератор
Платформа корпоративных инноваций Акселератора ФРИИ — это единое окно для технологических компаний и стартапов, которые хотят выстроить сотрудничество с крупным бизнесом: протестировать свое решение, провести пилотные проекты, внедрить и масштабировать его в корпорациях.
СОБЫТИЯ
|25.09.2025
|
«Ростелеком» и «Акселератор ФРИИ» ищут технологические компании в сфере ИИ и бизнестеха
Цифровой кластер «X.Технологии» «Ростелекома» совместно с Центром корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» запустили скаутинг перспективных технологических решений. Об этом CNews сообщили представители «Акселератора ФРИИ». Программа ориентирована на зрелые стартапы и технол
|24.03.2025
|
«Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний
«Точка» совместно с Центром корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» запускает инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний. Програ
|08.07.2024
|
«Точка» и «Акселератор ФРИИ» завершили скаутинг и отобрали проекты для дальнейших инвестиций
аправления консалтинга и открытых инноваций Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ»: «В последние годы заметна активность в части сделок M&A, а также значител
|14.05.2024
|
Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений
ологическим партнером альянса. Об этом CNews сообщили представители Центра корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ». Цель альянса заключается в поиске и интеграции технологических решений, н
|08.04.2024
|
«Точка» и Акселератор ФРИИ объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса
Демидова, руководитель направления консалтинга и открытых инноваций Центра корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ»: «Работа в рамках модели открытых инноваций подразумевает кастомизированны
|22.03.2024
|
ВТБ и ФРИИ подписали соглашение о партнерстве
уже видим положительный эффект от проведения стратегических и дизайн-сессий совместно с экспертами "Акселератора ФРИИ"», — рассказал Андрей Коваленко, заместитель руководителя департамента ИТ-а
|17.06.2020
|
20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ»
омпаний, откроется в столице 18 июня. Ее подготовили Московский экспортный центр (МЭЦ) совместно с «Акселератором ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина
|12.04.2019
|
«Акселератор ФРИИ» запустил новую программу для компаний, планирующих выйти на международные рынки
Стартовал набор в новую программу от «Акселератора ФРИИ» — Go Global. Об этом CNews сообщили в пресс-службе ФРИИ. Программа Акселератора поможет технологическим предпринимателям сделать первые продажи за рубежом и масштабировать би
ФРИИ Акселератор и организации, системы, технологии, персоны:
|Калаев Дмитрий 25 13
|Варламов Кирилл 42 8
|Демидова Анастасия 7 6
|Стыценко Артем 18 3
|Путин Владимир 3353 3
|Ульянов Николай 162 2
|Кравцов Сергей 58 2
|Ежов Василий 45 2
|Юрьев Никита 7 2
|Пшиченко Дмитрий 46 2
|Безнасюк Дмитрий 2 2
|Аксенов Константин 46 2
|Тульчинский Станислав 85 2
|Нартов Максим 27 2
|Роженцов Вадим 8 2
|Шкуратов Антон 4 2
|Пашинский Сергей 16 2
|Позднякова Ксения 25 2
|Аксенов Олег 61 2
|Наймарк Александр 7 2
|Бурченко Евгений 32 2
|Соловьев Алексей 93 2
|Сергунина Наталья 372 2
|Семенов Александр 165 2
|Шадаев Максут 1149 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Натрусов Артем 312 2
|Чаркин Евгений 314 2
|Абакумов Евгений 224 2
|Егоров Владимир 86 2
|Нестеров Алексей 171 2
|Панченко Иван 175 2
|Никитин Сергей 95 1
|Смык Виталий 46 1
|Емелин Александр 45 1
|Волотовская Елена 41 1
|Новикова Елена 104 1
|Кирьянова Александра 157 1
|Коваленко Андрей 7 1
|Бурилов Андрей 117 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
|Ведомости 1241 2
|РБК Инновации 47 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
|Forbes - Форбс 913 1
|РИА Новости 984 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.