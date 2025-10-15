Разделы

Фармзнание


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов 1
04.06.2018 ФРИИ впервые раскрыл стоимость своего портфеля 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фармзнание и организации, системы, технологии, персоны:

Уралхим - АгроСигнал 8 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - UBIC Technologies - Убик 6 1
Flowwow - Флаувау 28 1
UNIM - United medicine 8 1
HoloGroup 6 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
DocsInBox - Доксинбокс 5 1
Brandquad - Бренд Квад 15 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Stafory - Стафори 16 1
Элдис 5 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
ФРИИ Акселератор 52 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 379 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6729 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8171 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12815 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22667 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1711 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5748 1
Оцифровка - Digitization 4856 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1294 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17698 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5781 1
Кнопка жизни 21 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 1
Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок 4 1
Stafory - робот Вера 349 1
Варламов Кирилл 41 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1622 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 1
Россия - УФО - Свердловская область 1689 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1840 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 952 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 867 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5429 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 208 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1506 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2239 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10557 1
