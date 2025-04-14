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Игровые решения Playkey Облачная игровая платформа



14.04.2025 Сервис для оплаты услуг фрилансеров по всему миру Stape привлек $1 млн 1
23.07.2020 МТС запускает первый в России маркетплейс облачных игровых сервисов 1
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 1
28.05.2019 Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure 1
04.06.2018 ФРИИ впервые раскрыл стоимость своего портфеля 1
27.05.2015 «Дом.ru» запускает в Перми облачные игры Playkey 1
09.04.2015 У России появился шанс наладить сборку электроники 1
09.06.2014 Playkey представил первый в России облачный игровой сервис 1
02.06.2014 Пресс-конференция: Облачные игры как конкуренты приставкам NextGen 1
20.05.2014 Пресс-конференция. Playkey: первый в России облачный игровой сервис 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Игровые решения Playkey и организации, системы, технологии, персоны:

Cinemood - МультиКубик 30 2
Stafory - Стафори 16 2
UBIC Technologies 2 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 2
Ростелеком 9854 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
Brandquad - Бренд Квад 12 1
Wargaming 152 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 141 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 19 1
Promobot - Промобот 139 1
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Flowwow - Флаувау 23 1
Intech 22 1
UNIM - United medicine 7 1
HoloGroup 6 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
Microsoft Corporation 24773 1
DocsInBox - Доксинбокс 4 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
ФРИИ Инвест 5 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1046 1
ФРИИ Акселератор 51 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 8
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Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1029 2
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5389 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 622 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2380 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 1
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Microsoft Windows 7 1984 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
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Stafory - робот Вера 334 1
Microsoft Azure Backup 8 1
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Nvidia Highlights 1 1
Nvidia Freestyle 1 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1505 1
Европа 21870 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2152 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5180 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 515 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8693 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7602 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 616 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2115 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1401 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1354 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 1
F2P - Free-to-play 94 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 845 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 2
Фармзнание 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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