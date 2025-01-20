PIM Solutions PimPay ПИМ Помощь Интернет-Магазинам
PIM Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
|Ументаев Сергей 2 2
|Новиков Павел 97 2
|Варламов Кирилл 40 2
|Сатановская Ольга 4 2
|Путин Владимир 3171 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Беляев Владислав 84 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Потапкин Михаил 26 1
|Леонов Алексей 79 1
|Айвазов Александр 31 1
|Васильев Сергей 51 1
|Егоров Вадим 14 1
|Уткин Владислав 20 1
|Осокин Андрей 10 1
|Шадура Максим 17 1
|Корчебный Владимир 3 1
|Дроздов Антон 7 1
|Швиндт Антоний 13 1
|Селихов Дмитрий 12 1
|Кочешков Егор 1 1
|Литвак Сергей 1 1
|Хорошилов Иван 4 1
|Волис Григорий 7 1
|Гуль Игорь 3 1
|Алексеева Марина 22 1
|Тарнопольский Ярослав 1 1
|Елизаров Артем 18 1
|Комиссарова Мария 1 1
|Казарин Станислав 175 1
|Абдрахманов Рустам 14 1
|Лабковский Филипп 2 1
|Браговский Богдан 4 1
|Лучкина Юлия 3 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Скатин Алексей 33 1
|Зобнин Дмитрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 7
|Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 82 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.