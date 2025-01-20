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PIM Solutions PimPay ПИМ Помощь Интернет-Магазинам



20.01.2025 ПЭК и PIM Solutions ускорили процесс обработки и доставки на маркетплейсы в 2,5 раза 1
08.12.2021 «Aliexpress Россия» начала сотрудничество с PIM Solutions 1
11.10.2021 «Почта России» запустила кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов 1
03.02.2021 PIM Solutions привлекла 100 млн рублей от частного инвестора 1
20.01.2021 PIM Solutions и «Абсолют банк» договорились финансировать интернет-магазины 1
02.10.2020 Резидент «Сколково» выпустил коммерческие облигации на 50 млн рублей 2
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 1
28.03.2017 ВТБ совместно с фондом «Сколково» выбирает лучшие инновационные разработки в сфере FinTech 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

PIM Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
АФК Система ПАО 1797 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 140 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Promobot - Промобот 139 1
Stafory - Стафори 16 1
UBIC Technologies 2 1
Winncom Technologies - Виннком Технологии 14 1
Flocktory - Флоктори 22 1
Fujitsu 2041 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Почта России ПАО 2112 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Quiksilver 9 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кораблик-Р 20 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Абсолют Банк 230 1
Braun GmbH 76 1
X5 5Post - 5Пост 48 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Связной ГК 1369 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФРИИ Инвест 5 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 155 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 112 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 3
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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