Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186035
ИКТ 14423
Организации 11188
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26392
Персоны 80199
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Чернов Евгений


СОБЫТИЯ


20.11.2025 Компания «Оператор Газпром ИД» запускает совместный пилот по оценке ИТ-компетенций с платформой РОКИС 1
03.02.2021 PIM Solutions привлекла 100 млн рублей от частного инвестора 1
29.01.2014 «Яндекс» покупает за $1 млн ПО для доставки товаров из интернет-магазинов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чернов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Yandex - Яндекс 8363 1
Pikassa - Пикасса 3 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 21 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
B2Cpl 3 1
TopDelivery - Интернет Логистика 6 1
Почта России ПАО 2234 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 63 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 387 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3233 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12930 2
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 137 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8062 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8893 1
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 40 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1153 1
NanduQ - Qiwi Post - Qiwi Box - почтовые терминалы 6 1
Новиков Павел 106 1
Авдей Алексей 7 1
Зобнин Дмитрий 1 1
Будаев Бадма 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155946 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8049 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2057 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 170 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7248 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 349 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5825 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 128 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401099, в очереди разбора - 732710.
Создано именных указателей - 186035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще