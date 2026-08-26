Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199978
ИКТ 15457
Организации 11793
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3585
Системы 27056
Персоны 87330
География 3121
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2831
Мероприятия 895

Авдей Алексей

СОБЫТИЯ


26.08.2026 Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026 1
05.06.2014 В «Яндекс.Маркете» революция: К витрине товаров прикручивают доставку и предоплату 2
29.01.2014 «Яндекс» покупает за $1 млн ПО для доставки товаров из интернет-магазинов 1
08.10.2013 «Яндекс» становится торговым монстром 2
08.10.2013 «Яндекс.Маркет» предложил интернет-магазинам новую модель размещения товарных предложений 1
29.10.2012 Форум Online Retail Russia 2012 объединит участников онлайн- и оффлайн-торговли 1
25.09.2012 «Яндекс» и Mail.ru одновременно запустили одинаковые сервисы 1
20.08.2009 Интернет-продажи электроники переросли розницу 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Авдей Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9272 6
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 48 1
Amiro - Амиро 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15874 1
VK - Mail.ru Group 3605 1
1С-Битрикс - Bitrix 677 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 77 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2964 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1938 2
B2Cpl 3 1
Трест СКМ 8 1
BBCG - B2B Conference Group - Тринити Ивентс 11 1
Почта России ПАО 2375 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Газпром нефть 730 1
Лента - Утконос 180 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 248 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13702 7
Data monetization - Монетизация данных 1980 2
AdTech - Баннеры - CPA - Cost Per Action - Оплата за действие 39 2
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 98 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5252 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5528 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3206 1
Аксессуары 4299 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 643 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1262 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22935 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4897 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9329 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36378 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7168 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 783 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3434 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5394 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 853 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1857 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1301 7
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 2
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 41 1
NanduQ - Qiwi Post - Qiwi Box - почтовые терминалы 6 1
Яндекс.Маркет - Гардероб Яндекса 1 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 964 1
VK - Mail.ru Товары - Товары@Mail.Ru 20 1
Пермогоров Антон 6 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 19 1
Gavet Maelle - Гаве Маэль 4 1
Чернов Евгений 3 1
Мухаметвалеев Ринат 4 1
Рюмин Владимир 2 1
Байдин Владимир 1 1
Будаев Бадма 1 1
Тынкован Александр 52 1
Румянцев Сергей 24 1
Умряева Татьяна 19 1
Овчинников Борис 129 1
Никольский Антон 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 166858 8
Украина 7935 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 2
Казахстан - Республика 6073 1
Европа 24990 1
Беларусь - Белоруссия 6312 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19587 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8603 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27405 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9059 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6200 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2754 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33892 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18227 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2194 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1940 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1707 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3798 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12349 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 664 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5611 1
РИА Новости 1038 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 152 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще