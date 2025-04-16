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Яндекс Boxberry Боксберри российская служба доставки
Boxberry предоставляет услуги доставки и готовые ИТ-решения для интернет-магазинов. Компания является партнером по доставке социальной сети «ВКонтакте», Avito, «Юлы», «Ярмарки Мастеров» и других площадок-классифайдов. Отделения Boxberry есть в каждом втором городе России, сеть насчитывает более 4600 точек (данные 2024 года).
Станислав Чегодаев, Директор по информационным технологиям , Boxberry "Почему крупные игроки e-com вкладываются в собственную разработку ПО" Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва
|16.04.2025
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«Яндекс» купил Boxberry, конкурента «Яндекс Доставки». Опрос
berry меняет владельца Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о покупке сервиса доставки Boxberry. Это позволит «Яндексу» увеличить географию присутствия своего сервиса «Доставка», п
|16.04.2025
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«Яндекс» покупает службу доставки Boxberry
«Яндекс» объявляет о покупке службы доставки Boxberry. Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции. Пункты выдачи заказов «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» п
|08.10.2024
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Boxberry перенесла инфраструктуру 1С-платформы в облако «Рег.ру»
Логистический сервис Boxberry разместил часть ИT-инфраструктуры в облачной платформе «Рег.ру» и на треть ускорил р
|03.04.2023
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Boxberry запускает франшизу в России
ПВЗ увеличился на 23% по сравнению с 2021 г. На фоне значительного снижения бизнес-активности в 2022 г. этот показатель является самым большим среди различных сегментов франчайзинга. На волне спроса Boxberry запускает собственную франшизу нового формата. Она позволит компании расширить сеть в регионах, в 2 раза увеличить объёмы грузоперевозок и улучшить качество сервиса для всех категорий
|06.12.2022
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Станислав Чегодаев -
Станислав Чегодаев, Boxberry: В развитии бизнес-моделей российский e-commerce идет своим путем
а значительно бОльшую стоимость. Это коснулось как программных продуктов, так и программно-аппаратных решений, например, телекоммуникационного и серверного оборудования для ЦОДов. Станислав Чегодаев, Boxberry: Мы в своей работе учитываем специфику двух крупных рыночных сегментов: маркетплейсов и классических интернет-магазинов Обновление систем, произошедшее во время пандемии, в основном бы
|30.12.2021
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Станислав Чегодаев -
Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке
«На рынке пока не тесно» CNews: Проект Boxberry стартовал как альтернатива «Почте России», огромной разветвленной структуре. Как изменились ваши killer features к настоящему времени? Станислав Чегодаев: Десять лет назад у основателе
|26.08.2020
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Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry
Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry. Благодаря сервису ETHIC заказчик избавил себя от репутационных потерь, связанных с действиями интернет-мошенников, и защитил клиентов от финансовых убытков. Автоматизация выявления уг
|09.06.2018
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Boxberry и Tamaranga создали плагин для досок объявлений, позволяющий совершать безопасные сделки
ющими граждан оптимизировать расходы. «Кроме того, это отражение нового тренда осознанного потребления, который уже давно появился в США и Европе, — сказал руководитель направления «Письма и посылки» Boxberry Екатерина Киселева. – Покупатели удовлетворяют свою потребность в каком-то товаре и, когда нужда в нем отпадает, выставляют его на продажу. Однако развитию данного тренда в России преп
Яндекс и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
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|Калегин Сергей 6 3
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