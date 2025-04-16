Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки

«Яндекс» купил Boxberry, конкурента «Яндекс Доставки». Опрос berry меняет владельца Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о покупке сервиса доставки Boxberry. Это позволит «Яндексу» увеличить географию присутствия своего сервиса «Доставка», п

«Яндекс» покупает службу доставки Boxberry «Яндекс» объявляет о покупке службы доставки Boxberry. Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции. Пункты выдачи заказов «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» п

Boxberry перенесла инфраструктуру 1С-платформы в облако «Рег.ру» Логистический сервис Boxberry разместил часть ИT-инфраструктуры в облачной платформе «Рег.ру» и на треть ускорил р

Boxberry запускает франшизу в России ПВЗ увеличился на 23% по сравнению с 2021 г. На фоне значительного снижения бизнес-активности в 2022 г. этот показатель является самым большим среди различных сегментов франчайзинга. На волне спроса Boxberry запускает собственную франшизу нового формата. Она позволит компании расширить сеть в регионах, в 2 раза увеличить объёмы грузоперевозок и улучшить качество сервиса для всех категорий

Станислав Чегодаев - Станислав Чегодаев, Boxberry: В развитии бизнес-моделей российский e-commerce идет своим путем а значительно бОльшую стоимость. Это коснулось как программных продуктов, так и программно-аппаратных решений, например, телекоммуникационного и серверного оборудования для ЦОДов. Станислав Чегодаев, Boxberry: Мы в своей работе учитываем специфику двух крупных рыночных сегментов: маркетплейсов и классических интернет-магазинов Обновление систем, произошедшее во время пандемии, в основном бы

Станислав Чегодаев - Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке «На рынке пока не тесно» CNews: Проект Boxberry стартовал как альтернатива «Почте России», огромной разветвленной структуре. Как изменились ваши killer features к настоящему времени? Станислав Чегодаев: Десять лет назад у основателе

Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry. Благодаря сервису ETHIC заказчик избавил себя от репутационных потерь, связанных с действиями интернет-мошенников, и защитил клиентов от финансовых убытков. Автоматизация выявления уг