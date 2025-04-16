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Яндекс Boxberry Боксберри российская служба доставки

Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки

Boxberry предоставляет услуги доставки и готовые ИТ-решения для интернет-магазинов. Компания является партнером по доставке социальной сети «ВКонтакте», Avito, «Юлы», «Ярмарки Мастеров» и других площадок-классифайдов. Отделения Boxberry есть в каждом втором городе России, сеть насчитывает более 4600 точек (данные 2024 года).

 

 

Станислав Чегодаев, Директор по информационным технологиям , Boxberry "Почему крупные игроки e-com вкладываются в собственную разработку ПО" Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва

 

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16.04.2025 «Яндекс» купил Boxberry, конкурента «Яндекс Доставки». Опрос

berry меняет владельца Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о покупке сервиса доставки Boxberry. Это позволит «Яндексу» увеличить географию присутствия своего сервиса «Доставка», п
16.04.2025 «Яндекс» покупает службу доставки Boxberry

«Яндекс» объявляет о покупке службы доставки Boxberry. Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции. Пункты выдачи заказов «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» п
08.10.2024 Boxberry перенесла инфраструктуру 1С-платформы в облако «Рег.ру»

Логистический сервис Boxberry разместил часть ИT-инфраструктуры в облачной платформе «Рег.ру» и на треть ускорил р
03.04.2023 Boxberry запускает франшизу в России

ПВЗ увеличился на 23% по сравнению с 2021 г. На фоне значительного снижения бизнес-активности в 2022 г. этот показатель является самым большим среди различных сегментов франчайзинга. На волне спроса Boxberry запускает собственную франшизу нового формата. Она позволит компании расширить сеть в регионах, в 2 раза увеличить объёмы грузоперевозок и улучшить качество сервиса для всех категорий

06.12.2022 Станислав Чегодаев -

Станислав Чегодаев, Boxberry:  В развитии бизнес-моделей российский e-commerce идет своим путем

а значительно бОльшую стоимость. Это коснулось как программных продуктов, так и программно-аппаратных решений, например, телекоммуникационного и серверного оборудования для ЦОДов. Станислав Чегодаев, Boxberry: Мы в своей работе учитываем специфику двух крупных рыночных сегментов: маркетплейсов и классических интернет-магазинов Обновление систем, произошедшее во время пандемии, в основном бы
30.12.2021 Станислав Чегодаев -

Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке

«На рынке пока не тесно» CNews: Проект Boxberry стартовал как альтернатива «Почте России», огромной разветвленной структуре. Как изменились ваши killer features к настоящему времени? Станислав Чегодаев: Десять лет назад у основателе
26.08.2020 Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry

Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry. Благодаря сервису ETHIC заказчик избавил себя от репутационных потерь, связанных с действиями интернет-мошенников, и защитил клиентов от финансовых убытков. Автоматизация выявления уг
09.06.2018 Boxberry и Tamaranga создали плагин для досок объявлений, позволяющий совершать безопасные сделки

ющими граждан оптимизировать расходы. «Кроме того, это отражение нового тренда осознанного потребления, который уже давно появился в США и Европе, — сказал руководитель направления «Письма и посылки» Boxberry Екатерина Киселева. – Покупатели удовлетворяют свою потребность в каком-то товаре и, когда нужда в нем отпадает, выставляют его на продажу. Однако развитию данного тренда в России преп

Публикаций - 51, упоминаний - 59

Яндекс и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7597 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1256 5
Hoff Tech - Хофф Тех 41 5
VK - Mail.ru Group 3475 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 4
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 13 4
8382 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 227 3
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 3
IEK Group - ИЭК Холдинг 25 3
МегаФон 9145 2
Softline - Софтлайн 2919 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 2
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 2
Делайт 2000 - DeLight 42 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 179 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4996 2
Oracle Corporation 6747 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 2
Novo BI - Ново Биай 15 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 98 2
Alibaba Group 431 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
UIPath 104 1
PayPal 656 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
ViewSonic 312 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Robokassa - Робокасса 51 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
Ecwid - Эквид 34 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Ланит Экспертиза 3 1
Почта России ПАО 2146 17
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 123 12
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 148 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 944 7
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 7
Яндекс.Доставка 76 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 722 5
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 5
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 5
Pony Express - Фрейт линк 70 4
Сбер - СберЛогистика 63 4
X5 5Post - 5Пост 50 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 3
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 3
Лента - Сеть розничной торговли 2123 3
Visa International 1953 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 77 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 2
eBay Inc 1622 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
Газпром ПАО 1358 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2458 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Ситимобил - Служба такси 159 2
Газпром нефть 632 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 2
РесурсТранс 16 2
Деловые Линии ГК 71 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
B2Cpl 3 2
НСПК - Национальная система платежных карт 829 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4895 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 323 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12244 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 15
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1158 2
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 2
Rakuten Viber 630 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 838 1
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Microsoft Teams - MS Teams 559 1
WordPress Foundation - WordPress 228 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
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Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
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VK Combo 83 1
VK Connect 21 1
Делайт 2000 - Confera 3 1
BIA Technologies - Sunrise BPMS 9 1
ELMA RPA 8 1
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 13 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
RRC Bento Cloud 7 1
Tamaranga CMS 1 1
VK Donut 18 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3045 2
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Армения - Республика 2310 1
Сингапур - Республика 1865 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
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