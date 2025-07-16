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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ульданов Сергей


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
07.04.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ-инфраструктуры в условиях неопределенности 1
22.10.2020 Softline повысила уровень защищенности нового сервиса Mediascope 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ульданов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Stack Group - Стек Групп 166 1
Lenvendo - Ленвендо 3 1
Softline - Софтлайн 3039 1
СПК - Сталепромышленная компания 11 1
SRE - Site Reliability Engineering 29 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 249 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2941 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 906 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6531 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9766 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 139 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4810 1
Apache Hadoop 442 1
Softline - Infosecurity ISOC 22 1
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Ванин Андрей 9 1
Шкирмановский Алексей 1 1
Юдин Алексей 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44558 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30625 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6006 1
Аудит - аудиторский услуги 2866 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 150 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371976, в очереди разбора - 749859.
Создано именных указателей - 178414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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