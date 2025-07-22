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Импортозамещение ИЦК ИЦК Химия и фармацевтика
- Импортозамещение
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Нефтегаз, нефтехимия и недропользование Индустриальный центр компетенций
Кирилл Киреев, Начальник управления ИЦК "Химия", МХК "ЕвроХим" ИЦК "Химия и фармацевтика": результаты работы за 3 года и планы на перспективу Конференция CNews 22.04.2025 | Цифровизация промышленности 2025
УПОМИНАНИЯ
Импортозамещение и организации, системы, технологии, персоны:
|Галкин Николай 114 5
|Челидзе Джимшер 36 5
|Киреев Кирилл 6 5
|Беляев Владислав 91 4
|Михалев Евгений 92 3
|Уткин Владислав 23 3
|Шаров Сергей 13 3
|Каримов Руслан 28 3
|Манихин Алексей 6 3
|Степанов Павел 30 3
|Махалин Тимур 20 3
|Карпенко Ирина 6 3
|Быков Александр 13 3
|Богомолов Денис 17 3
|Усков Владимир 5 3
|Бурченко Евгений 19 3
|Щербинко Тимур 4 3
|Тэн Марина 7 3
|Таранченко Алексей 3 3
|Мясников Виктор 3 2
|Лукьянов Олег 17 2
|Дегтярев Александр 3 2
|Хачапуридзе Александр 2 2
|Гребенюк Артём 2 2
|Леонов Алексей 92 2
|Ульданов Сергей 4 2
|Огородников Василий 3 2
|Шуткин Николай 7 2
|Осорин Максим 12 2
|Чегодаев Станислав 15 2
|Тульчинский Станислав 67 2
|Круглов Виктор 10 2
|Строгий Максим 11 2
|Гоц Станислав 6 2
|Черкасов Сергей 14 1
|Киселёв Алексей 71 1
|Волков Владимир 62 1
|Суслов Максим 1 1
|Ржевский Дмитрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 6
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 1
|Израиль 2765 1
|9to5Google 53 1
|9to5Mac 70 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8256 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 152 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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