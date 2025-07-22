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Импортозамещение ИЦК ИЦК Химия и фармацевтика

Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика

 

Кирилл Киреев, Начальник управления ИЦК "Химия", МХК "ЕвроХим" ИЦК "Химия и фармацевтика": результаты работы за 3 года и планы на перспективу  Конференция CNews 22.04.2025 | Цифровизация промышленности 2025

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
29.04.2025 Как создать настоящее цифровое предприятие 2
16.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Импортозамещение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10048 3
Diasoft - Диасофт 957 3
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 9 3
Nubes - Нубес 64 3
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 6 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 2
Северсталь Инфоком 81 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 16 2
mixData - миксДата 2 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2186 1
Schneider Electric 582 1
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Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 62 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
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OSIsoft - ОСИсофт 14 1
RDN Group - РДН Групп 8 1
Labware 5 1
Прософт-Системы - РегЛаб 3 1
Technip 7 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 148 6
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 21 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 212 5
Кофемания 62 5
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 110 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 528 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 237 3
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 40 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 98 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 44 3
Cotton Club - Коттон Клаб 24 3
Селигдар - Золото Селигдара 5 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 3
Шанс ГК - ОхотАктив 7 3
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 2
МКБ - Московский кредитный банк 592 2
GFG - Lamoda - Купишуз 175 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 303 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 499 2
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 53 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 172 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 86 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 212 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
ФосАгро 135 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 28 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 83 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3185 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1946 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4547 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 6
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13078 4
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Тэн Марина 7 3
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Дегтярев Александр 3 2
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Огородников Василий 3 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3231 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3046 1
Металлы - Серебро - Silver 780 1
9to5Google 53 1
9to5Mac 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8256 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 152 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2077 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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