Прософт-Системы - РегЛаб

Компания «РегЛаб» (входит в «Прософт-Системы») основана в 2022 году, является российским производителем оборудования и программного обеспечения для автоматизации технологических процессов и встраиваемых систем, в том числе предназначенных для ответственных применений и жестких условий эксплуатации. Также в программе поставок: электронные компоненты, светотехника, системы безопасности и визуализации, высокопроизводительные компьютерные системы, САПР электроники.