Aspen aspenONE


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно 1
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 2
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
30.11.2021 AspenTech представила новую версию своего флагманского программного обеспечения aspenONE V12.2 2
20.10.2020 Aspen Technology представила программный комплекс aspenONE версии 12 1
11.04.2019 AspenTech выпустила ПО aspenONE версии 11 4
25.09.2018 Petronas выбрала ПО Aspentech для оптимизации промышленных активов 3
19.06.2018 Aspentech займется поставкой приложений для инфраструктур промышленного интернета вещей 3
08.06.2018 ПО Aspen Edge Connect и Cloud Connect доступно в составе aspenONE 10.1 2
16.05.2018 Borealis выбрала Aspen Mtell для прогностического обслуживания с целью повышения надежности производства полиэтилена 1
02.02.2018 Saras выбрала ПО Aspen Mtell для техобслуживания и оптимизации 1
29.11.2017 AspenTech представила инженерное ПО aspenONE версии 10.1 7
06.06.2017 AspenTech представила программный комплекс aspenONE 10 3
01.03.2017 Aspen Technology представила специальное ПО для расчета риска с моделированием надежности 2
23.01.2017 ENI расширяет адаптивное управление Aspentech для оптимизации активов 1
05.12.2016 AspenTech представила новый программный пакет для техобслуживания активов и анализа производственного процесса 2
01.12.2016 AspenTech представил программный комплекс aspenONE 9.1 3
13.09.2013 aspenONE 8.3 позволяет моделировать процесс очистки газа от сероводорода и калибровать клапаны сброса давления 1
12.02.2013 Норвежский технологический центр использует ПО aspenONE для тестирования технологий по улавливанию CO2 1
21.01.2013 AspenTech выпустил новую версию aspenONE для оптимизации производственных процессов 6
21.09.2012 Система aspenONE Engineering облегчает отслеживание и сокращение выбросов CO2 2
18.05.2012 AspenTech выпустила новые обновления для aspenONE 1
16.03.2012 Новая версия Aspen Plus ускоряет проектирование технологических процессов 1
16.03.2012 Aspen PIMS и Aspen Petroleum Scheduler предлагают нефтеперерабатывающим предприятиям новые возможности аналитики 1
27.09.2011 Dow Chemical оптимизирует свою политику капиталовложений вместе с aspenONE engineering 2
26.08.2011 AspenTech выпустила новую версию программного комплекса aspenONE 3
05.03.2011 Программы пакета aspenONE V.7 теперь доступны на русском языке 4
11.08.2010 Новая версия ПО aspenONE от AspenTech ускоряет оптимизацию процессов проектирования, производства и поставок 5

Публикаций - 28, упоминаний - 66

Aspen aspenONE и организации, системы, технологии, персоны:

Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 27
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 444 7
Microsoft Corporation 25017 2
Technip 7 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13617 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3275 1
SAP SE 5374 1
Ростелеком 10081 1
Миранда-Медиа 65 1
МегаФон 9526 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 860 1
Сател 154 1
Valve Software 228 1
Optimacros - Оптимакрос 74 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 1
Монолит-Инфо 124 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 338 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 70 1
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 28 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 126 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
ИнфоТех 33 1
Top Systems - Топ Системы 72 1
Омега 85 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Fidesys - Фидесис 23 1
RESA Airport Data Systems 4 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Цифра ГК 2503 1
Schneider Electric 583 1
Autodesk 619 1
Rocket Group - Рокет Групп 13 1
Honeywell 288 1
Ростех - Автоматика Концерн 1702 1
Labware 5 1
Saras S.p.A. 6 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 478 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 157 2
ФосАгро 137 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 71 2
Роснефть - РН-ННК - Новокуйбышевская нефтехимическая компания 4 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2591 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 114 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 102 1
Роснефть НК - нефтяная компания 524 1
Газпром ПАО 1381 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 1
РЖД - Российские железные дороги 1961 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 16 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 58 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 17 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 75 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 917 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 533 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 440 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 242 1
Татнефть 232 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 31 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Северсталь ПАО - Severstal 534 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 1
Синара ГК - Sinara Group 111 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3186 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 165 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 306 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2081 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4612 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 10 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3231 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 307 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14219 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5563 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 833 5
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 10 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7094 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25382 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3395 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1113 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16546 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3948 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22279 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6734 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5772 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11994 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11000 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 609 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10814 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6013 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13148 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9086 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 503 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7761 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 484 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1287 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7046 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1364 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 201 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 352 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 455 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1825 2
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 14 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14165 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 310 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2293 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6184 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 13
Aspen Plus 11 10
Aspen PIMS 8 6
Aspen Petroleum Scheduler 5 5
Aspen Mtell 5 4
Aspen Cloud Connect 3 3
Aspen OnLine 4 3
Aspen ACCE - Aspen Capital Cost Estimator Insights 3 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1287 3
Aspen Fidelis Reliability 3 3
Aspen Edge Connect 2 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 49 2
Aspen Plant Scheduler 3 2
Linux OS 10568 1
Aspen Enterprise Insights 2 1
Aspen GDOT - Aspen Generic Dynamic Optimization Technology 2 1
Aspen Hybrid Models 1 1
Aspen Verify for Planning 1 1
Aspen Multi-Case 1 1
Aspen Event Analytics 1 1
Aspen MES Collaborative 1 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 68 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7213 1
Apple iPad 3895 1
Microsoft Azure 1438 1
Microsoft Windows 16085 1
Aspen Simulation Workbook 1 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 158 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 367 1
Siemens FiberSIM 4 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 1
Нанософт - nanoCAD 99 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 59 1
Aspen Unscrambler 1 1
Мобильный обходчик 23 1
Apex GDOT 2 1
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 5
Reynolds Peter - Рейнольдс Питер 3 2
Hague John - Хейг Джон 2 2
Pivkina Tatiana - Пивкина Татьяна 1 1
Flynn Keith - Флинн Кит 1 1
Potdar Karuna - Потдар Каруна 1 1
Mura Francesco - Мура Франческо 1 1
Dunlop Eric - Данлоп Эрик 1 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Массух Илья 235 1
Hee Huing Colin Wong - Хвинг Хи 1 1
Wong Colin Hee Huing - Вонг Колин Хи Хвинг 1 1
Soares-Pinto Filipe - Соарес-Пинто Филипе 1 1
Чаглаян Аркан 1 1
Kotzabasakis Manolis - Коцабазакис Манолис 1 1
Pietri Antonio - Пиетри Антонио 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17754 2
Южная Корея - Республика 6775 2
Япония 13421 2
Германия - Федеративная Республика 12845 2
Италия - Итальянская Республика 4404 2
Франция - Французская Республика 7937 2
Испания - Королевство 3744 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 2
Португалия - Португальская Республика 934 1
Африка - Африканский регион 3539 1
Норвегия - Королевство 1819 1
Европа 24485 1
Малайзия 883 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1791 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3105 1
Земля - планета Солнечной системы 10532 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 594 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 123 1
Швеция - Королевство 3654 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2861 7
Доходность - ставка доходности - Rate of return 682 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4217 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2541 4
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7706 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5868 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9613 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1678 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11257 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4634 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2128 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 963 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2523 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19731 2
Энергетика - Energy - Energetically 5366 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10331 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 999 1
Английский язык 6807 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4580 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5833 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3081 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4150 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5154 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 848 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6492 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1780 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1302 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5458 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3507 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3694 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 459 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
ARC Advisory Group 20 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 490 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 207 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
