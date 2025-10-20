Разделы

УльтимаТек DataBriz Датабриз

УльтимаТек - DataBriz - Датабриз

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 79 733 601 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 79 733 601 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 46 545 291 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 537 810 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.10.2025 Модель гибких партнерств работает: «Экспанта» привлекла 300 миллионов 1
19.05.2025 Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза 1
12.12.2024 ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» 1
10.06.2024 Maintex и Databriz ведут проект внедрения новых модулей искусственного интеллекта для управления капремонтами на Надеждинском МЗ («Норникель ЗФ») 1
24.04.2024 «УльтимаТек» внедряет российские цифровые сервисы на платформе ZIIoT на предприятиях СУЭК 1
15.04.2024 «УльтимаТек» открывает центр внедрения решений «Галактики» в промышленности 1
15.03.2024 Выручка ГК «УльтимаТек» превысила 1 млрд руб. по итогам 2023 года 1
24.01.2024 Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда 1
19.12.2023 «Ультиматек» дополнил продуктовый портфель решением «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
27.11.2023 «Ультиматек» будет внедрять российские системы СУУТП в крупнейших холдингах страны 1
20.11.2023 «Ультиматек» расширяет линейку российского серверного оборудования 1
13.11.2023 «Ультиматек» поможет промышленности перейти на серверы и ПК российского производства 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
17.02.2021 На Demo Day «Транспортные инновации Москвы» отберут стартапы для запуска пилота в Московском транспорте 1
12.03.2020 Резиденты «Технопарк Пермь» представили новые разработки 1
19.09.2019 Пермская ИТ-компания DataBriz помогла провести остановочный ремонт «СИБУР-Химпрому» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:

УльтимаТек - UltimaTec. 32 9
УльтимаТек - Datana - Датана 28 9
Цифра ГК 136 6
SAP SE 5411 3
УльтимаТек - Экспанта 6 2
IBM - International Business Machines Corp 9539 2
Oracle Corporation 6843 2
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 445 2
Монолит-Инфо 124 1
Top Systems - Топ Системы 78 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 77 1
Омега 85 1
Loymax Solution - Лоймакс 13 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 19 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 61 1
Индекс успеха - Index успеха 1 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 59 1
Optimacros - Оптимакрос 77 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Fidesys - Фидесис 27 1
Сигма ГК 5 1
RESA Airport Data Systems 5 1
Т Плюс - ИТ Плюс 21 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 150 1
TrafficData - ТраффикДэйта 4 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
Rocket Group - Рокет Групп 13 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 10 1
Союз 317 1 1
Technip 7 1
ITOREX - ТОРЭКС 3 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - С-Инфо - S-Info 2 1
Ростелеком 10236 1
Ростех - Автоматика Концерн 1733 1
МегаФон 9733 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 491 4
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 2
Брусника 15 2
Веста 51 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 32 2
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
Ситиматик 5 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 547 2
Газпром ПАО 1402 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 350 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 168 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 170 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
Новатэк Новафининвест 57 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 33 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 58 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 74 1
Распадская угольная компания 10 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 53 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 28 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Автобан ДСК ГК 17 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 23 1
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод - Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод 5 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 641 1
Нефтиса НК 2 1
СУЭК Кузбасс 5 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1344 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3330 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5172 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2127 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 656 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 76 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12673 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 381 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1266 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 12
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 163 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22517 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33456 8
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 869 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17125 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3364 4
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 17 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12074 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 935 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31590 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11398 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9223 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22694 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1405 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10014 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12203 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7304 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6605 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7181 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2382 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 149 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 339 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2336 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 416 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 556 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14582 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1502 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1409 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3077 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1127 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6100 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11824 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11229 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26880 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3469 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5757 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 614 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5181 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1982 2
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 54 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 61 2
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 2
Siemens Teamcenter 68 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 1
Top Systems T-Flex PLM 25 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 10 1
OSIsoft PI System 15 1
Мобильный обходчик 23 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 1
Минцифры РФ - Госключ 181 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1462 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 5 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 26 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 23 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 8 1
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 832 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1331 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 381 1
Нанософт - nanoCAD 102 1
Oracle Java - язык программирования 3312 1
Oracle Java Development Kit - JDK 192 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2401 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 38 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 165 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 138 1
Aspen aspenONE 28 1
Microsoft Dynamics 1183 1
Растопшин Павел 47 7
Смоленский Александр 10 2
Комов Владимир 17 1
Антонов Александр 77 1
Бородкин Андрей 3 1
Ликсутов Максим 165 1
Кудринский Михаил 1 1
Емельченков Сергей 141 1
Крылов Юрий 6 1
Белодедова Анастасия 2 1
Перминова Светлана 40 1
Мусин Василий 2 1
Золотарева Екатерина 26 1
Бондаренко Оксана 2 1
Авалишвили Джемали 3 1
Кузина Светлана 4 1
Сидоренко Ольга 2 1
Власова Ирина 1 1
Муравьев Виталий 1 1
Измайлов Илья 4 1
Котельников Максим 1 1
Никитин Игорь 14 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Мальков Антон 45 1
Коробкина Оксана 15 1
Массух Илья 235 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1625 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 2
Россия - Заполярье 126 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 142 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 28 1
Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 8 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1578 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 263 1
Земля - планета Солнечной системы 10601 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3137 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 606 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9982 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50716 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17205 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 911 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5973 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2567 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2155 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3633 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5230 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5903 2
Энергетика - Energy - Energetically 5451 2
Аренда 2558 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1999 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5444 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3732 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 568 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2241 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1618 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2976 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 82 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 453 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14850 1
Цифровое право - Цифровые права 130 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10421 1
Физика - Physics - область естествознания 2796 1
Список системообразующих предприятий РФ 308 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5538 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4875 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31411 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7955 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6288 1
Паспорт - Паспортные данные 2700 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 683 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 680 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1144 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8321 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 2
Пермский Сетевой ИТ-Университет 5 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Музей Транспорта Москвы 3 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 217 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 507 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 334 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
