«УльтимаТек» открывает центр внедрения решений «Галактики» в промышленности

«УльтимаТек» получил эксклюзивное право продажи программных продуктов корпорации «Галактика». Соглашение подписали Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика» и Павел Растопшин, генеральный директор ГК «УльтимаТек». Об этом CNews сообщили представители «Галактики».

Соглашение подразумевает передачу промышленному интегратору «УльтимаТек» эксклюзивного права продажи решений «Галактики» классов ERP и EAM на предприятиях нескольких отраслей тяжелой промышленности: минеральная химия и удобрения, горная добыча и металлургия. Как отмечают эксперты промышленного интегратора, решения корпорации (Галактика ERP» и «Галактика EAM» включены в реестр Минцифры России) закрывают практически весь спектр запросов заказчиков в сфере управления основными и обеспечивающими производственными процессами.

Для реализации условий соглашения в «УльтимаТек» будет создан полноценный центр компетенций по программным продуктам «Галактика», который сможет оказывать полный цикл консалтинговых услуг от обследования ИТ-ландшафта предприятия до проектирования и внедрения цифровых продуктов компании-партнера.

«"Галактика" обладает ключевой компетенцией: компания сосредоточена на автоматизации промышленных предприятий и больших распределенных холдингов. Предприятия пока не спешат менять работающий софт без жестких требований регулятора, но жизненный цикл установленных ERP и EAM-систем закончится через 3-5 лет. Поэтому, с нашей точки зрения, правильно подходить к процессу замещения цифровых решений уже сейчас. И промышленный интегратор "УльтимаТек" готов этот процесс сопровождать, так как просто взять и внедрить коробочное решение на производстве невозможно», – сказал Павел Растопшин, генеральный директор ГК «УльтимаТек».

Как уточняют в компании «УльтимаТек», сейчас формируется рабочая группа, в которую войдут представители российских промышленных предприятий. Это необходимо для того, чтобы детально изучить спектр ключевых потребностей и совместно с вендором и клиентами разработать целевые конфигурации систем ERP и EAM. Помимо этого, интегратор создаст комплекс инструментов для оказания информационно-консультационной поддержки по участию заказчиков, вошедших в состав рабочей группы, в программах господдержки.

«Корпорация "Галактика" активно расширяет сотрудничество со стратегическими партнерами, применяя новый подход. Крупным интеграторам предоставляется эксклюзивное право продвижения и реализации проектов на базе решений корпорации «Галактика» в определенных отраслях промышленности. Данный шаг для нас является очень ответственным и важным. Мы рады, что компании-партнеры, такие как УльтимаТек, готовы брать на себя столь масштабные задачи», – сказал Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика».

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Группа компаний «Ультиматек» — интегратор отечественных цифровых продуктов для нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной промышленности России. «Ультиматек» зарегистрирован в 2017 г. и работал в сфере заказной разработки промышленного ПО. В 2023 г. компания трансформировалась в интеграторский бизнес с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Сейчас деятельность «Ультиматек» сосредоточена на дистрибуции и внедрении ключевых продуктов ГК «Цифра» и ряда российских технологических компаний. С июля 2023 г. в состав ГК «Ультиматек» вошли компании-разработчики «Датабриз» и «Datana».

Корпорация «Галактика» – отечественный разработчик программного обеспечения, более 35 лет занимается разработкой и внедрением комплексных систем управления государственных корпораций, промышленных предприятий, ведущих учебных заведений страны, цифровизацией федеральных органов исполнительной власти. Корпорация «Галактика» включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Программное обеспечение корпорации «Галактика» является полноценным отечественным аналогом ведущих зарубежных продуктов «тяжелого» класса MES, AMM (APS), ERP, EAM, ESB.