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УльтимаТек Datana Датана
Datana (входит в ГК "УльтимаТек") - российская компания, которая занимается разработкой программно-аппаратных решений для повышения эффективности технологических и производственных процессов промышленных предприятий. Решения компании представляют собой комплекс научных, методологических разработок с применением отраслевой экспертизы и программного обеспечения, созданного с применением принципов Индустрии 4.0.
УПОМИНАНИЯ
УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
|Захаров Владимир 22 10
|Растопшин Павел 46 7
|Генс Филипп 41 3
|Захаров Андрей 37 3
|Путин Владимир 3237 2
|Шуткина Юлия 15 2
|Милых Валерий 7 2
|Яшин Андрей 12 2
|Маковский Максим 14 2
|Сварник Павел 22 2
|Зельдец Игорь 22 2
|Смоленский Александр 7 2
|Сапунцов Владимир 1 1
|Родионов Александр 31 1
|Дбар Федор 38 1
|Шаломович Максим 1 1
|Миндлина Ольга 1 1
|Саратцев Константин 4 1
|Мелехин Иван 24 1
|Борзов Тимофей 4 1
|Плотникова Татьяна 6 1
|Попов Кирилл 5 1
|Герасимова Елена 2 1
|Конов Дмитрий 5 1
|Тихонов Рустам 6 1
|Шалашилина Надежда 3 1
|Маслов Анатолий 2 1
|Goldratt Eliyahu - Голдратт Элияху 2 1
|Краев Семён 2 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Кузина Светлана 3 1
|Антонов Александр 77 1
|Крылов Юрий 6 1
|Комов Владимир 17 1
|Власова Ирина 1 1
|Манкос Юлия 11 1
|Мальков Антон 44 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Авалишвили Джемали 3 1
|Басов Алексей 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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