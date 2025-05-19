УльтимаТек - Datana - Датана

Datana (входит в ГК "УльтимаТек") - российская компания, которая занимается разработкой программно-аппаратных решений для повышения эффективности технологических и производственных процессов промышленных предприятий. Решения компании представляют собой комплекс научных, методологических разработок с применением отраслевой экспертизы и программного обеспечения, созданного с применением принципов Индустрии 4.0.