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УльтимаТек Datana Датана

УльтимаТек - Datana - Датана

Datana (входит в ГК "УльтимаТек") - российская компания, которая занимается разработкой программно-аппаратных решений для повышения эффективности технологических и производственных процессов промышленных предприятий. Решения компании представляют собой комплекс научных, методологических разработок с применением отраслевой экспертизы и программного обеспечения, созданного с применением принципов Индустрии 4.0.

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза 1
12.12.2024 ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» 1
10.06.2024 Datana внедрила видеоаналитику работ подземной техники на руднике «Норникеля» 1
24.04.2024 «УльтимаТек» внедряет российские цифровые сервисы на платформе ZIIoT на предприятиях СУЭК 1
15.04.2024 «УльтимаТек» открывает центр внедрения решений «Галактики» в промышленности 1
15.03.2024 Выручка ГК «УльтимаТек» превысила 1 млрд руб. по итогам 2023 года 2
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
19.12.2023 «Ультиматек» дополнил продуктовый портфель решением «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
27.11.2023 «Ультиматек» будет внедрять российские системы СУУТП в крупнейших холдингах страны 1
20.11.2023 «Ультиматек» расширяет линейку российского серверного оборудования 1
13.11.2023 «Ультиматек» поможет промышленности перейти на серверы и ПК российского производства 1
10.01.2023 Национальный исследовательский университет ИТМО и Datana стали партнерами 1
29.11.2022 Datana присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 1
24.10.2022 Datana вступила в ассоциацию «Руссофт» 1
15.07.2022 Datana подарила офисную технику администрации Каменского сельсовета 1
03.06.2022 Datana внедрила цифровые технологии для детектирования шлака в потоке стали для АЭМЗ 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
08.12.2021 Спрос на цифровизацию промышленности в России увеличится в 14 раз к 2030 г. 1
Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году 1
26.07.2021 Продукт Datana Mash для металлургов включен в реестре российского ПО 1
Искусственный интеллект 2021 1
13.07.2021 Андрей Захаров, -

Опасными промышленными агрегатами должны управлять не люди, а цифровые решения

 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
02.04.2019 «Ланит» создал новую компанию для развития продукта на PostgreSQL и TensorFlow 8
21.11.2018 «Ланит» открыл Центр инноваций и представил новые продукты 1
03.10.2018 «Ланит» и МИСиС оптимизируют работу металлургов с помощью искусственного интеллекта 1

Публикаций - 27, упоминаний - 35

УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 15
УльтимаТек - UltimaTec. 22 9
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 15 8
Цифра ГК 2469 7
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 3
Yandex - Яндекс 7685 2
Microsoft Corporation 24836 2
Apple Inc 12259 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 2
Philips 2064 2
WayRay 7 2
Google LLC 11938 2
Nvidia Corp 3567 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
NeuroSky 6 2
Emotiv Systems 7 2
Call Miner 2 2
Код Безопасности 644 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 2
SAP SE 5327 2
ИКС 328 2
Softline - Софтлайн 2964 2
Крок - Croc 1784 2
Ланит Интеграция 195 2
Ланит - Онланта - Onlanta 109 1
iDVP Консорциум 6 1
Ланит - Норбит - Norbit 380 1
Сонет 169 1
SoftwareONE Group 105 1
Информзащита 787 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
Ланит - Artezio - Артезио 85 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 166 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 1
McKinsey & Company Int 253 1
НАГ - NAG 19 1
Philax - Филакс 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 3
BMW Group 457 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 2
Airbus Group - Airbus Industries 226 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 273 2
Газпром ПАО 1363 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1232 1
Русагро Группа Компаний 293 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 1
Tata Steel 3 1
Связной ГК 1374 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Новосталь-М 6 1
Hyundai-KIA Motors 7 1
Газпром нефть 635 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 185 1
Акрон ГК - Acron 54 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 27 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 7 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 50 1
НСПК - Национальная система платежных карт 834 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1959 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 199 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 60 1
Visa International 1953 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 142 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
ЦИАН - CIAN 146 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5058 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2022 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5565 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12006 1
Электронная Москва АО 28 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 13
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4865 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28873 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7985 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 3
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HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 547 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1787 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3095 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 83 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - нейроимлант - Neuroprosthetics - Neural prosthetics - neuroimplant 10 2
Субтехнологии 21 2
Microsoft Cortana 174 2
Apple Siri - Голосовой помощник 401 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 687 2
Google Gmail 957 2
Stafory - робот Вера 340 2
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 2
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 20 2
Microsoft Azure Databricks 6 2
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 7 2
Nvidia TensorRT 17 2
Google Dialogflow 10 2
BMW HoloActive Touch 2 2
Emotiv Systems Epoc+ 2 2
Nvidia DriveNet 2 2
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 2
УльтимаТек - Datana Sense 2 2
УльтимаТек - Datana Smart 2 2
УльтимаТек - Datana Mash 2 2
Microsoft Windows 15892 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1735 2
Google TensorFlow 91 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Викиум - Wikium 4 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 16 1
ByteDance - TikTok 280 1
Apple iPhone 6 4863 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1329 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1180 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4678 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3291 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
УльтимаТек - Datana Navigator 1 1
Ланит LanitONE 1 1
Ланит - Онланта - Consyst Smart Service 1 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 404 1
Linux OS 10211 1
Захаров Владимир 22 10
Растопшин Павел 46 7
Генс Филипп 41 3
Захаров Андрей 37 3
Путин Владимир 3237 2
Шуткина Юлия 15 2
Милых Валерий 7 2
Яшин Андрей 12 2
Маковский Максим 14 2
Сварник Павел 22 2
Зельдец Игорь 22 2
Смоленский Александр 7 2
Сапунцов Владимир 1 1
Родионов Александр 31 1
Дбар Федор 38 1
Шаломович Максим 1 1
Миндлина Ольга 1 1
Саратцев Константин 4 1
Мелехин Иван 24 1
Борзов Тимофей 4 1
Плотникова Татьяна 6 1
Попов Кирилл 5 1
Герасимова Елена 2 1
Конов Дмитрий 5 1
Тихонов Рустам 6 1
Шалашилина Надежда 3 1
Маслов Анатолий 2 1
Goldratt Eliyahu - Голдратт Элияху 2 1
Краев Семён 2 1
Золотарева Екатерина 26 1
Кузина Светлана 3 1
Антонов Александр 77 1
Крылов Юрий 6 1
Комов Владимир 17 1
Власова Ирина 1 1
Манкос Юлия 11 1
Мальков Антон 44 1
Емельченков Сергей 140 1
Авалишвили Джемали 3 1
Басов Алексей 115 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17430 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 2
Германия - Федеративная Республика 12780 2
Южная Корея - Республика 6724 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 2
Канада 4921 2
Индия - Bharat 5532 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 99 1
Япония 13362 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4053 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Россия - ПФО - Саратовская область 757 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3000 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1078 1
Турция - Турецкая республика 2410 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1298 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 63 1
Казахстан - Республика 5636 1
Украина 7661 1
Таиланд - Королевство 835 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 455 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1018 1
Кипр - Республика 569 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2510 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1339 2
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1988 2
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