Саратцев Константин


СОБЫТИЯ


04.12.2025 Goodt и Kept объединили усилия для продвижения отечественных решений в области анализа данных 1
15.10.2025 Продукты Goodt и «Денвик Аналитики» позволят бизнесу создавать надежные решения для анализа данных 1
10.10.2025 BI-платформа Insight получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres 1
06.10.2025 BI-платформа Insight сертифицирована для работы в защищенной среде Astra Linux 1
Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году 1
28.10.2024 Компания Goodt представила новую версию аналитической BI-платформы Insight 1
01.10.2024 Ramax Group и Goodt расширяют партнерство в области бизнес-аналитики 1
26.01.2023 В России появилось новое открытое экспертное BI-сообщество 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Саратцев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
8983 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
Ланит - SOLUT 7 1
Ланит - Lansoft - Goodt Group - Гудт 6 1
InfoWatch - Инфовотч 1088 1
Информзащита 852 1
Ланит - Норбит - Norbit 406 1
Код Безопасности 702 1
УльтимаТек - Datana - Датана 28 1
Ланит - Artezio - Артезио 89 1
Telegram Group 2571 1
Ramax - Рамакс 121 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1454 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2010 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 480 2
IoB - Internet of Behavior - Интернет поведения 5 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 190 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1850 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 510 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
Smart Factory - "умный завод" - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 5 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 1
Умные платформы 1865 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 886 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 12 3
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 49 2
УльтимаТек - Datana Smart 2 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 189 1
ByteDance - TikTok 317 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1
Microsoft Office 3952 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 1
Шалашилина Надежда 3 1
Синьков Кирилл 69 1
Рундзя Никита 1 1
Шаломович Максим 1 1
Миндлина Ольга 1 1
Генс Филипп 43 1
Захаров Владимир 22 1
Мелехин Иван 24 1
Борзов Тимофей 4 1
Дбар Федор 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 593 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Философия - Philosophy 501 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 142 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 234 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Экономический эффект 1219 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
