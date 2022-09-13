Разделы

IoB Internet of Behavior Интернет поведения


УПОМИНАНИЯ


Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году 1
13.09.2022 Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях 2
15.03.2022 Business Process Management 2022 2
30.11.2021 На смену BPM приходит iBPMS с искусственным интеллектом 2
10.06.2021 Тренды ИТ-индустрии: на что обратить внимание в 2021 г. 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

IoB и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 2
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
ZSoft - Зет-Софт 4 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 1
Comindware - Колловэар 167 1
Hitachi - Хитачи 1474 1
Код Безопасности 668 1
InfoWatch - Инфовотч 1064 1
Информзащита 815 1
Ланит - Норбит - Norbit 393 1
УльтимаТек - Datana - Датана 27 1
Ланит - Artezio - Артезио 89 1
Ланит - SOLUT 7 1
Ланит - Lansoft - Goodt Group - Гудт 6 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 305 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 33 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1127 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 805 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 67 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 35 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 157 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1408 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1207 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 54 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1367 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 108 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 177 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 602 1
Privacy-Enhancing Computation - Конфиденциальность вычисления 2 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2498 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 1
Statista 247 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
ByteDance - TikTok 299 1
УльтимаТек - Datana Smart 2 1
Андреев Владимир 99 1
Никифоров Алексей 16 1
Белайчук Анатолий 31 1
Потоцкий Игорь 11 1
Арефьев Дмитрий 7 1
Лобачев Владимир 4 1
Генс Филипп 43 1
Захаров Владимир 22 1
Мелехин Иван 24 1
Борзов Тимофей 4 1
Дбар Федор 45 1
Шаломович Максим 1 1
Миндлина Ольга 1 1
Саратцев Константин 4 1
Шалашилина Надежда 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Нидерланды 3587 1
Китай - Шанхай 799 1
Китай - Пекин - Beijing 1027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 967 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 230 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Экономический эффект 1158 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 672 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 939 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Infogence Global Research 2 2
Gartner - Гартнер 3592 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
