Ланит Lansoft Goodt Group Гудт

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 4 500 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 4 500 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 4 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 BI-платформа Insight подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
26.04.2024 Российский центр научной информации переходит на BI-платформу Insight 1
03.04.2024 VK и Goodt выпустили коробочную версию платформы VK People Hub Talent 1
13.11.2023 GlowByte будет внедрять BI-платформу Insight в российских компаниях 1
09.03.2022 Goodt и Unity объединили экспертизу для продвижения HR-решений 2
Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2205 5
Информзащита 813 1
Код Безопасности 663 1
Ланит - Норбит - Norbit 388 1
УльтимаТек - Datana - Датана 27 1
Ланит - SOLUT 7 1
Ланит - Artezio - Артезио 89 1
InfoWatch - Инфовотч 1058 1
Ланит - Норбит - ABC Solutions - Эй Би Си Солюшенс 5 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 151 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4317 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1293 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5059 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54788 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32793 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5773 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3422 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4291 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7287 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 581 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1965 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3853 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13160 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7916 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5006 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6723 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9542 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1469 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16181 1
Умные платформы 1805 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3651 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16707 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2510 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7100 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7259 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30167 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5688 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7965 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11012 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5572 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9524 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 834 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 699 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14209 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1777 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21490 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2430 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25082 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 713 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3397 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 261 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8365 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 43 3
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 14 1
ByteDance - TikTok 297 1
УльтимаТек - Datana Smart 2 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4925 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1864 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 798 1
Захаров Владимир 22 1
Мелехин Иван 24 1
Генс Филипп 43 1
Рябов Максим 14 1
Васильев Дмитрий 70 1
Борзов Тимофей 4 1
Дбар Федор 43 1
Шаломович Максим 1 1
Миндлина Ольга 1 1
Саратцев Константин 4 1
Шалашилина Надежда 3 1
Панферова Екатерина 6 1
Щапов Роман 7 1
Родионова Светлана 2 1
Гарев Кирилл 1 1
Богуш Татьяна 1 1
Меркер Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52919 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17764 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50105 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25281 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14550 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6652 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5694 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11476 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9326 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 229 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53674 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17004 1
Экономический эффект 1150 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6200 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8087 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 664 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2542 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5271 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1856 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 559 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2019 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 894 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1300 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2623 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9632 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3081 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30920 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 348 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 508 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379928, в очереди разбора - 738202.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

