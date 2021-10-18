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VK
Mail.ru Одноклассники


18.10.2021 Приложения Vk Mini Apps появились в десктопной версии «Одноклассников» 8
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона 1
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
14.10.2021 «Одноклассники» обновили мобильные приложения 3
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 1
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
27.09.2021 «Одноклассники» запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии Shazamkit 6
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
23.09.2021 «Одноклассники» запустили сервис распознавания аудиосообщений 6
16.09.2021 «Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с кликбейтом в соцсети 2
16.09.2021 Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
09.09.2021 «Одноклассники» запустили платную подписку на группы и раздел о монетизации авторов 5
03.09.2021 «Вконтакте» и «Одноклассники» тестируют предупреждение о потенциально недостоверной информации 6
01.09.2021 В «Одноклассниках» появилась временная подписка на музыку за 75 рублей и прослушивание треков без интернета 4
30.08.2021 Mail.ru Group и ИТМО расширяют сотрудничество в области образовательных и научно-исследовательских проектов 1
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
20.08.2021 Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi 1
20.08.2021 Пол-России приветствует государственные блокировки в интернете 1
12.08.2021 Клиенты Tele2 выбирают обслуживание в онлайн-каналах 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 2
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 2
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
16.07.2021 «Одноклассники» запустили реферальную программу в экосистемном маркетплейсе товаров 3
13.07.2021 «VK работа» позволит компаниям размещать вакансии в сообществах «Вконтакте» 1
13.07.2021 Mail.ru Group запускает летнюю практику для студентов «ИТ-дайвинг» 1
07.07.2021 «Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах» 6
30.06.2021 В «Одноклассниках» появился сервис конвертации текста для людей с дислексией 4
18.06.2021 «Одноклассники» открыли возможность запускать в группах мини-приложения экосистемы VK 3
11.06.2021 Российское музыкальное приложение Boom стало доступно в Huawei Appgallery 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 1
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
20.05.2021 «Одноклассники» запустили оплату для юридических лиц в рекламном кабинете 5
13.05.2021 «Мегафон» предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь 1

Публикаций - 856, упоминаний - 1376

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 470
VK - Mail.ru Group 2482 324
Facebook 3765 254
Yandex - Яндекс 4100 157
Twitter 2204 104
Google LLC 7135 85
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 58
Telegram Group 702 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 49
Apple Inc - Эппл Рус 7685 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 39
Microsoft Corporation 11039 37
Rambler Group - Рамблер ГК 484 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 24
Dr.Web - Доктор Веб 976 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 22
Yahoo! 1092 20
Samsung Electronics 5641 19
Amazon Inc - Amazon.com 1469 18
Huawei 2727 17
RuTube - видеохостинг 120 15
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 15
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 12
ESET 989 12
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 12
3728 11
App Annie 73 10
Yota - Скартел 623 10
Abbyy 793 10
LG Electronics 1838 10
Zynga 128 10
Turkcell 179 9
IBM 3530 9
Webmoney 329 9
Nokia Corporation 2424 8
Skillbox - Скилбокс 27 8
Alibaba Group 298 8
Adobe Systems 805 8
PocketBook International 63 7
О2О Delivery club 153 28
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 26
DST Global 165 26
LinkedIn 520 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 17
Qiwi 783 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
HeadHunter Group - HH Group 336 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 14
Ситимобил - Служба такси 113 13
AliExpress 275 10
ВТБ24 583 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 10
Почта России ПАО 1570 10
Avito - Авито 171 10
Яндекс.Такси 271 9
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 9
Альфа-Банк 1123 9
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 9
Газпром-Медиа Холдинг 120 8
Магнит - Сеть магазинов 269 8
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 8
Лента - Сеть розничной торговли 188 8
Visa International 1345 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 7
DST - Digital Sky Technologies 75 7
Газпром ПАО 519 7
ESforce 22 6
Auchan Holding - Ашан 148 6
Naspers 56 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 6
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Vimeo - Видеохостинг 57 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 40
Президент Российской Федерации 1439 26
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 22
Правительство РФ 2200 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 7
Таганский районный суд города Москвы 44 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Администрация Президента РФ 267 5
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
СБУ - Служба безопасности Украины 48 4
Президент Украины 14 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Федеральное собрание Российской Федерации 79 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 3
Правительство Москвы 649 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
Единая Россия - Политическая партия 174 4
ЛДПР 68 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
Руссофт - Russoft 250 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
Лига стримеров 2 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
РПЦ - Московский Патриархат 2 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 56
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 45
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 30
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 29
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 28
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 23
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 21
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 21
3G - Стандарт мобильной связи 3714 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 19
Социальные сети - Соцсети 96 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 18
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 14
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 13
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 13
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 12
FB2 - FictionBook 87 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 11
EPUB - Electronic Publication 102 11
MP3 629 11
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 11
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 11
Flash 472 10
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 10
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 68 10
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 10
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 9
Big Data - Большие данные 1136 9
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 197 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 8
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 183 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 8
Google Android 10750 148
Apple iOS 5741 109
Google YouTube - Видеохостинг 1710 80
WhatsApp Messenger 654 67
Facebook Instagram - Инстаграм 569 66
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 62
Rakuten Viber 429 59
ICQ 494 58
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 39
Google Play - Google Store - Android Market 2515 39
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 38
Apple - App Store 2198 37
Microsoft Skype 1465 37
Microsoft Windows 10 6622 32
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 31
VK - Mail.Ru myTarget 99 29
Opera - Браузер 630 24
VK - Mail.Ru Почта 164 23
Google Chrome - браузер 1117 22
Apple iPad 3263 22
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 20
Google+ Социальная сеть 195 20
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 18
Google Gmail 602 16
LiveInternet - блог-платформа 121 16
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 15
Linux OS 4249 15
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 15
Яндекс.Карты и Транспорт 293 14
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 14
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 14
Java - Язык программирования 1169 13
Microsoft Windows Phone OS 1472 13
Microsoft Edge - Браузер 971 13
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 12
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 12
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 11
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 10
JavaScript - Язык программирования 627 10
Гришин Дмитрий 148 30
Путин Владимир 1821 25
Усманов Алишер 241 22
Дуров Павел 216 20
Мильнер Юрий 116 18
Добродеев Борис 83 17
Сергеев Дмитрий 52 9
Шадаев Максут 384 9
Исрапилов Арсен 10 8
Исагулова Элина 28 8
Жаров Александр 165 8
Иванов Олег 124 7
Мишустин Михаил 302 7
Порошенко Петр 17 6
Киричек Алексей 66 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 6
Носков Константин 201 6
Катков Алексей 26 6
Никифоров Николай 1126 5
Кочетков Владимир 8 5
Левиев Лев 15 5
Здольников Владимир 5 5
Таврин Иван 83 5
Кулин Филипп 39 5
Аршевская Алла 10 4
Паршин Максим 141 4
Навальный Алексей 58 4
Артамонова Анна 127 4
Мансур Ахмед 7 4
Свириденко Кирилл 37 4
Клименко Герман 31 4
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 4
Краснова Марина 9 4
Горный Александр 38 4
Щеголев Игорь 676 3
Вайсблюм Игорь 7 3
Волож Аркадий 181 3
Бутенко Олег 5 3
Басов Алексей 79 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 359
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 34
Украина 3353 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 30
Германия - Федеративная Республика 3618 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 22
Казахстан - Республика 2622 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 15
Беларусь - Белоруссия 2084 15
Япония 2771 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 14
Франция - Французская Республика 2116 14
Армения - Республика 687 14
Израиль 717 13
Европа 3736 11
Испания - Королевство 1250 11
Италия - Итальянская Республика 1377 11
Индия - Республика 2165 10
Россия - Республика Крым 625 9
Турция - Турецкая республика 951 9
Латвия - Латвийская Республика 450 9
Россия - Краснодарский край 913 8
Россия - Севастополь 420 8
Восточная Европа 1674 8
Грузия 690 8
Украина - Киев 463 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 7
Узбекистан - Республика 821 6
Россия - СФО - Новосибирск 1959 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 6
Канада 1295 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 6
Россия - Свердловская область 805 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 54
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 20
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 11
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
Русский язык 976 10
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 8
Образование в России 332 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 7
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 5
White list - Белый список 34 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 5
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 4
Пиратство - Авторское право 205 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 4
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