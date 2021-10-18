Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 856, упоминаний - 1376
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришин Дмитрий 148 30
|Путин Владимир 1821 25
|Усманов Алишер 241 22
|Дуров Павел 216 20
|Мильнер Юрий 116 18
|Добродеев Борис 83 17
|Сергеев Дмитрий 52 9
|Шадаев Максут 384 9
|Исрапилов Арсен 10 8
|Исагулова Элина 28 8
|Жаров Александр 165 8
|Иванов Олег 124 7
|Мишустин Михаил 302 7
|Порошенко Петр 17 6
|Киричек Алексей 66 6
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 6
|Носков Константин 201 6
|Катков Алексей 26 6
|Никифоров Николай 1126 5
|Кочетков Владимир 8 5
|Левиев Лев 15 5
|Здольников Владимир 5 5
|Таврин Иван 83 5
|Кулин Филипп 39 5
|Аршевская Алла 10 4
|Паршин Максим 141 4
|Навальный Алексей 58 4
|Артамонова Анна 127 4
|Мансур Ахмед 7 4
|Свириденко Кирилл 37 4
|Клименко Герман 31 4
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 4
|Краснова Марина 9 4
|Горный Александр 38 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Вайсблюм Игорь 7 3
|Волож Аркадий 181 3
|Бутенко Олег 5 3
|Басов Алексей 79 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758831, в очереди разбора - 662521.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758831, в очереди разбора - 662521.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru