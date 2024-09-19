Веб-версия «Одноклассников» стала доступной для незрячих пользователей

Веб-версия «Одноклассников» теперь адаптирована для незрячих пользователей. При участии группы цифровой доступности VK сервис прошел внешнюю сертификацию. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

Теперь веб-версия «Одноклассников» поддерживает работу со специальными программами экранного доступа, или скринридерами. Они воспроизводят содержимое экрана, за счет чего незрячие люди воспринимают интерфейс и контент внутри соцсети на слух. Большая часть элементов в веб-версии соцсети получила подписи на всех языках, доступных в «Одноклассниках». С помощью программы-скринридера можно, например, читать ленту, ставить реакции, обмениваться личными сообщениями, комментировать публикации.

Чтобы веб-версия соцсети стала доступной для незрячих людей и успешно прошла внешнюю сертификацию, команда «Одноклассников» и группа цифровой доступности VK провели работу по адаптации основных функциональных элементов. Понятные для восприятия на слух подписи получили страницы авторизации и регистрации, профиль пользователя, список друзей, фотографии, лента новостей, группы, подарки, личные сообщения, видео, музыка.

«Комфорт пользователей в «Одноклассниках» – один из наших ключевых приоритетов, и мы заботимся о том, чтобы максимальное количество людей могли общаться и потреблять контент с помощью нашего продукта. Вслед за мобильным приложением соцсети мы адаптировали веб-версию для незрячих пользователей, и они теперь могут полноценно пользоваться обеими версиями соцсети. Мы надеемся, что нововведения сделают нахождение всех пользователей в «Одноклассниках» более комфортным», – сказала Ольга Стратанович, руководитель продуктового направления лояльности пользователей в «Одноклассниках».

Веб-версия «Одноклассников» прошла проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений». Согласно оценке, веб-версия соцсети получила 82 балла невизуальной доступности из 100 возможных. Экспертиза проводилась по следующим критериям: озвучивание ввода, логичное и предсказуемое перемещение курсора программы экранного доступа при навигации с клавиатуры, наличие текстовых меток в элементах интерфейса (кнопки, поля ввода, кликабельные изображения) и др.

Ранее «Одноклассники» стали первым доступным для незрячих пользователей приложением соцсети в России. Согласно оценке Everland, приложение «Одноклассники» получило более 80 баллов невизуальной доступности из 100 возможных. Оно также прошло сертификацию.