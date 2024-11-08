Аудиосистема «Оклик» ОК-605А в России

Производитель компьютерной периферии и игровых устройств «Оклик» представляет новую модель стереосистемы. OK-605A представляет собой акустическую систему с корпусом из МДФ, что обеспечивает прочность и чистоту звучания. Нижний бортик корпуса обрамлен RGB-подсветкой с шестью режимами, которая позволит выбрать подходящий цвет и интенсивность освещения в зависимости от настроения и окружающей обстановки. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

Колонка оборудована НЧ-динамиком диаметром 100 мм и ВЧ-динамиком 31 мм, что способствует звучанию в диапазоне частот от 40 Гц до 200 кГц. Двухполосная стереосистема может быть использована в качестве домашних мониторов. Выход фазоинвертора расположен на задней панели, поэтому колонки не рекомендуется ставить вплотную к стенке.

Система поддерживает несколько способов подключения, включая Bluetooth 5.0, USB-порт, аудиовходы (2хRCA), оптический вход и выход (RCA SUB OUT).

Управление устройством осуществляется с помощью регуляторов на задней панели корпуса. Для дополнительного удобства имеется пульт дистанционного управления. Он позволяет настраивать частоты, переключаться между режимами RGB-подсветки, а также регулировать воспроизведения.

OK-605A позволяет подключать различные устройства и управлять ими прямо с колонок. Также предусмотрен встроенный медиаплеер – разъем USB на задней панели дает возможность использовать флэш карту и проигрывать аудиофайлы через стереосистему.

Корпус доступен в двух классических цветах, черном и белом. Модель OK-605A можно приобрести в «Ситилинк» и на всех маркетплейсах.