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MDF Medium-Density Fibreboard МДФ Древесноволокнистая плита средней плотности


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 «Свеза» разработала поисковую систему для анализа технологий переработки балансовой древесины 1
08.11.2024 Аудиосистема «Оклик» ОК-605А в России 1
08.11.2024 KSLux внедрил Axelot WMS 1
04.04.2024 «Ростех» представил новое отечественное оборудование для обучения будущих операторов станков с ЧПУ 1
10.03.2022 Устройства ОКЛИК 2022: оборудуем уголок подкастера, стримера, блогера 1
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки 1
12.11.2019 Оборудование «Автоматики» планируют закупить для пензенских школ 1
13.08.2019 Акустика для ПК и ноутбуков: выбор ZOOM 1
30.03.2016 SUN Studio Pro снизила производственные затраты с внедрением решения «1С:Широкоформатная печать 8» 1
14.01.2016 Успехи локализации на калужском заводе Samsung 1
27.11.2014 JVC Kenwood представила компактный корпусной сабвуфер CS-BW120U 1
01.11.2011 TopDevice TDS-700: массивные колонки для глубоких басов 1
30.07.2008 Nakamichi LUMI 42ED PDP – шик плазмы 1
03.12.2007 Xoro HXS 435: шестиканальная акустика мощностью 105 Вт 1
28.11.2007 Медиасистема Bose 3.2.1 GSX II – cтиль и великолепие звука 1
04.10.2007 Из какого материала должна быть акустическая система 1
07.07.2006 Практика: как правильно делать макроснимки 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

MDF и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1683 4
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 58 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3260 2
Samsung Electronics 10401 1
BBK Electronics Corp 317 1
Корус Консалтинг ГК 1268 1
X Corp - Twitter 2889 1
TopDevice 6 1
Canon 1405 1
8550 1
Bose corp 33 1
Армекс ЦИТ - Armex 25 1
Logitech 422 1
JVC Kenwood 416 1
Microlab 16 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 1
Asahi Pentax 121 1
Razer Inc 78 1
Xoro Eectronics 80 1
Ракурс НПФ 164 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1186 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 1
Nakamichi 16 1
Merlion - Oklick - Оклик 34 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 659 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 179 1
Dong Jin Korus - Донг Чжин Корус 1 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Резонанс НПП 375 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 1
Bösendorfer - L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH 1 1
Ворсино Индустриальный парк 9 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Полипластик 14 1
Гранит 53 1
Стример НПО 23 1
KSLux 1 1
Руслитье 1 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 7
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4041 6
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 342 6
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1929 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2161 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1090 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10155 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7204 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10970 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7461 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1553 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3093 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4954 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17462 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 688 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3946 3
Аналоговые технологии 2801 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 350 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6139 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14696 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3922 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21314 2
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Linux OS 10331 2
Microsoft Windows 15997 2
Google Android 14357 1
Apple macOS 2135 1
Canon Digital IXUS 86 1
Asahi Pentax D 19 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Apple iTunes Store 1068 1
EuroHPC LUMI - суперкомпьютер 8 1
Bose Link 3 1
Samsung SmartThings 45 1
Logitech Z - акустическая система 3 1
Xoro HXS 4 1
Konica Minolta Dynax D - цифровая зеркальная камера 13 1
NCSoft Lineage 97 1
1С:Широкоформатная печать 1 1
Razer Nommo Pro 1 1
Nakamichi LUMI 2 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1851 1
Axelot WMS - Axelot YMS 54 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 82 1
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Кабанов Владимир 178 2
Наумов Максим 98 1
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Белозерцев Иван 5 1
Музалев Дмитрий 13 1
Коробов Роман 1 1
Мамушкин Алексей 1 1
Бушуева Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 2
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Германия - Федеративная Республика 12811 2
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Луна - спутник Земли - Лунные программы 1499 1
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Казахстан - Республика 5681 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17598 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
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Россия - ЦФО - Калужская область 1005 1
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Россия - ПФО - Самарская область 1390 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 474 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 68 1
Закавказье - Transcaucasia 125 1
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Россия - ЦФО - Липецкая область 574 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 845 1
Япония 13392 1
Украина - Киев 1131 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5128 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25012 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4177 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3071 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 630 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10277 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2197 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1368 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1168 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5080 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1104 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2838 1
Ergonomics - Эргономика 1635 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 604 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 133 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 313 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1294 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1013 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5792 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8779 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4552 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 664 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 308 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5781 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5059 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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