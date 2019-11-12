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Оборудование «Автоматики» планируют закупить для пензенских школ

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Техника

«ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика», представило гравировально-фрезерную машину (МГФН-01) собственного производства губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, а также преподавателям образовательных учреждений региона. Белозерцев заинтересовался возможностью использования данного оборудования в образовательных целях. Он распорядился проработать вопрос закупки гравировально-фрезерных машин для школ в 2020 г.

«Продукция "ПО "Электроприбор", а именно гравировально-фрезерная машина для обработки различных материалов, может с успехом применяться в образовательных целях. Мы проработаем вопрос закупки такого оборудования для пензенских школ», – сказал Иван Белозерцев.

Машина «Электроприбора» позволяет освоить основные принципы программирования ЧПУ-оборудования, а также получить практические навыки по обработке цветных металлов, дерева, МДФ, фанеры, пластиков, воска.

Преподаватели образовательных учреждений Пензенской области также проявили интерес к представленному оборудованию, способствующему реализации различных проектов на базе кабинетов труда школ, станций юных техников, лабораторий кафедр университетов, а также различных кружков моделирования, радио и робототехники.

«Концерн "Автоматика" заинтересован в сотрудничестве с Пензенской областью и готов предлагать комплексные высокотехнологичные решения собственного производства для цифровизации школьной среды, как в части организации инфраструктуры и безопасности, так и в части обеспечения современного образовательного процесса», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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