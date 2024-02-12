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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн Электроприбор ПО Пензенское производственное объединение

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение

СОБЫТИЯ

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12.02.2024 Пензенский «Электроприбор» повысил эффективность производства за счет внедрения собственных цифровых решений

ПО «Электроприбор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») на 20% увеличило эф
30.12.2022 ПО «Электроприбор» внедрило ERP «Платон» собственной разработки

Предприятие холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» – ПО «Электроприбор» – завершило проект по цифровой трансформации токарного участка, в результате к
08.04.2021 На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России

На площадке АО «ПО «Электроприбор», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, создан второй филиал П
18.11.2020 Концерн «Автоматика» изготовил первую партию интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур»

ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, произвел сборку, настро
17.06.2020 «Автоматика» завершила реконструкцию сборочно-монтажного производства ПО «Электроприбор»

еализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства специальных изделий» ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», провело реконструкцию
07.06.2007 «Галактику» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»

На ФГУП «ЦНИИ «Электроприбор»(Петербург), ведущем российском институте в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи, закончен первый этап проекта по внедрению системы «Галактика E
30.03.2007 ЦНИИ «Электроприбор» автоматизирует бизнес-процессы

Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи «ЦНИИ «Электроприбор» внедряет решение на базе системы «Галактика ERP». Проект проводится совместно специалистами предприятия и Северо-Западного регионального отделения корпорации «Галактика». Cтарт п
28.03.2007 «Галактику ERP» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»

Закончен первый этап проекта комплексной автоматизации бизнес-процессов ЦНИИ «Электроприбор» — российского института в области высокоточной навигации, гироскопии, гра
13.12.2005 "Электроприбор" проведет комплексную автоматизацию

ЦНИИ «Электроприбор» подписал договор с северо-западным отделением корпорации «Галактика» о комплексной автоматизации своих основных бизнес-процессов. Согласно договору, на базе системы "Галактика ER
25.07.2001 "Электроприбор" выпустит новые щитовые цифровые электроизмерительные приборы

ОАО "Электроприбор" (г.Чебоксары) сообщило о ближайшем выходе в серийное производство цифровых однопредельных приборов, предназначенных для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменн

Публикаций - 67, упоминаний - 92

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 32
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 28
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 12
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 7
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 14 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 4
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Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 4
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 14 3
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Электроприбор ОАО - ЧЗЭИП - Чебоксарский завод электроизмерительных приборов 2 2
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 37 2
Миландр ПКК - Милур ИС - Милур Интеллектуальные системы 10 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 2
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 2
Овен 25 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
ICL ГК - ICL Group 481 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 2
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Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 2
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 12 2
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Стрела НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Thales Group 143 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 5
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 3
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
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Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
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РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Braun GmbH 79 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Проект-техника НПП 6 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Согласие НПП 1 1
Bosch - Gaggenau 36 1
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Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 7 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 4 1
Электроприбор ОАО - Казанский завод 1 1
Госжилстройтехинспекция 1 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
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Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 3
Казахстан - Республика 6048 3
Европа 24964 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
Япония 13807 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Украина 7928 2
Таиланд - Королевство 926 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
Ангола - Республика 36 1
Москва - Марфино 11 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 27 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
США - Нью-Мехико 35 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 3
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 3
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 3
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
CNews Северо-Запад 24 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Electrolux Design Lab 6 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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