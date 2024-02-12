Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн Электроприбор ПО Пензенское производственное объединение
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.02.2024
|
Пензенский «Электроприбор» повысил эффективность производства за счет внедрения собственных цифровых решений
ПО «Электроприбор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») на 20% увеличило эф
|30.12.2022
|
ПО «Электроприбор» внедрило ERP «Платон» собственной разработки
Предприятие холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» – ПО «Электроприбор» – завершило проект по цифровой трансформации токарного участка, в результате к
|08.04.2021
|
На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России
На площадке АО «ПО «Электроприбор», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, создан второй филиал П
|18.11.2020
|
Концерн «Автоматика» изготовил первую партию интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур»
ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, произвел сборку, настро
|17.06.2020
|
«Автоматика» завершила реконструкцию сборочно-монтажного производства ПО «Электроприбор»
еализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства специальных изделий» ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», провело реконструкцию
|07.06.2007
|
«Галактику» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»
На ФГУП «ЦНИИ «Электроприбор»(Петербург), ведущем российском институте в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи, закончен первый этап проекта по внедрению системы «Галактика E
|30.03.2007
|
ЦНИИ «Электроприбор» автоматизирует бизнес-процессы
Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи «ЦНИИ «Электроприбор» внедряет решение на базе системы «Галактика ERP». Проект проводится совместно специалистами предприятия и Северо-Западного регионального отделения корпорации «Галактика». Cтарт п
|28.03.2007
|
«Галактику ERP» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»
Закончен первый этап проекта комплексной автоматизации бизнес-процессов ЦНИИ «Электроприбор» — российского института в области высокоточной навигации, гироскопии, гра
|13.12.2005
|
"Электроприбор" проведет комплексную автоматизацию
ЦНИИ «Электроприбор» подписал договор с северо-западным отделением корпорации «Галактика» о комплексной автоматизации своих основных бизнес-процессов. Согласно договору, на базе системы "Галактика ER
|25.07.2001
|
"Электроприбор" выпустит новые щитовые цифровые электроизмерительные приборы
ОАО "Электроприбор" (г.Чебоксары) сообщило о ближайшем выходе в серийное производство цифровых однопредельных приборов, предназначенных для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменн
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.