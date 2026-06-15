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Ворсино Индустриальный парк

Ворсино Индустриальный парк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.06.2026 Бывший российский завод Samsung выйдет на сборку 700 тысяч телевизоров в год 1
21.09.2023 ГК Softline обеспечивает техническое сопровождение инфраструктуры Orac Decor 1
06.06.2022 ГК 1520 цифровизировала станцию Ворсино в Калужской области 1
21.07.2020 Х5 усилит безопасность на собственном транспорте 1
01.02.2017 МТС объявила итоги развитии сети 4G в Калужской области в 2016 году 1
14.01.2016 Успехи локализации на калужском заводе Samsung 2
18.05.2010 «Корус Консалтинг» принял участие в проекте по автоматизации нового логистического центра Samsung Electronics 1
05.09.2008 Россия: Samsung открыл завод ЖК-телевизоров 1
05.09.2007 Samsung: строительство завода в России стартовало 2
13.06.2007 Samsung и LG будут соревноваться с российскими заводами 2

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Ворсино Индустриальный парк и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10973 6
LG Electronics 3721 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1448 2
Jabil - Джейбил 31 2
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 58 2
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
Dong Jin Korus - Донг Чжин Корус 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1814 1
SAP SE 5561 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15450 1
Softline - Софтлайн 3617 1
HP Inc. 5865 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 436 1
Manhattan Associates 62 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 29 1
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 115 1
K-Systems - К-Системс 140 1
Flex - Flextronics 89 1
ОЭЗ ППТ Калуга 1 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
Orac Decor 1 1
Руслитье 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 563 1
Volvo Cars 262 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Полипластик 21 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7486 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24951 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34082 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63737 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15780 2
HRM - Расчет отпуска 805 1
МПЦ-ЭЛ - микропроцессорная централизация стрелок и светофоров 49 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9750 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2257 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9944 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6398 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26439 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1737 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35531 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13773 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3313 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1192 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 928 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3378 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12973 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27026 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4319 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3552 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6600 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1152 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 765 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12671 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 706 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1706 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 444 1
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2418 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 781 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 147 1
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Марьясов Игорь 35 1
Воронецкий Эдуард 47 1
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