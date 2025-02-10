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Samsung SmartThings



10.02.2025 Лучшие телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM 1
15.10.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи новых планшетов Samsung Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra 1
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа новой линейки планшетов Samsung Galaxy TabS10 1
27.08.2024 «Ситилинк» представил три новые линейки мониторов Samsung 1
26.07.2024 Новинки умного освещения Yeelight уже в продаже в России 1
26.03.2024 Черная светодиодная лента Yeelight в России 1
17.09.2023 Вместо AirTag — альтернативные электронные метки для Android 1
21.07.2023 Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
20.01.2023 Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 1
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 2
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 1
11.01.2021 Samsung представила интеллектуальные устройства для оптимизации домашних задач 2
30.10.2020 Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM 1
27.08.2020 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM 1
10.08.2020 Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей 1
20.07.2020 Wifire выпустил сервис умного дома c охранной системой 1
22.10.2019 Лучшие 4K телевизоры: хиты продаж 1
04.09.2019 Обзор стиральной машины Samsung WW80R62LVFX: чистота за 49 минут 1
11.07.2019 Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей 1
24.05.2019 Поговори с Алисой про Samsung 2
23.05.2019 Бытовая техника Samsung интегрирована в «умный дом» «Яндекса» 1
07.11.2018 Samsung начал выпускать в России первые в мире телевизоры на квантовых точках с разрешением 8К 1
10.09.2018 IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств 1
04.09.2018 Сетевое будущее с искусственным интеллектом 1
03.09.2018 Samsung открывает окно в мир 8K 1
14.08.2018 Smart TV: лучшие платформы. Выбор ZOOM 1
24.07.2018 Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM 1
18.07.2018 Лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM 1
18.05.2018 В России стартовали продажи телевизоров Samsung QLED 2018 1
28.03.2018 Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM 2
13.03.2018 Первый взгляд на линейку новейших телевизоров Samsung QLED TV 1
26.02.2018 Samsung выпустила флагманы Galaxy S9 и S9+. Цены 1
26.02.2018 Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S9 и S9+. Цены 1
19.01.2018 Самая ожидаемая бытовая техника 2
23.10.2017 Samsung представила смарт-брелок Connect Tag для отслеживания людей и предметов 1
20.10.2017 У Samsung Connect Tag найдётся всё 1
14.01.2016 Успехи локализации на калужском заводе Samsung 1

Публикаций - 43, упоминаний - 48

Samsung SmartThings и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10277 35
LG Electronics 3616 11
Google LLC 11811 11
Yandex - Яндекс 7387 10
Apple Inc 12129 8
Xiaomi 1744 8
Philips 2053 6
Sony 6549 5
AKG 65 4
Amazon Inc - Amazon.com 3008 4
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 212 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 3
Nest 39 3
Haier Group 168 3
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
Microsoft Corporation 24652 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Intel Corporation 12209 2
HP Inc. 5689 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 149 2
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 2
Hobot Technology 11 2
Yeelight 15 2
Ланит - diHouse - Дихаус 191 2
ДОК 828 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 598 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Belkin 49 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 33 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
ACCESS PalmSource 81 1
Sharp Corporation 1041 1
Canalys 231 1
Technicolor - Thomson 185 1
JVC Kenwood 416 1
Aeolus Robotics 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 3
Лента - Сеть розничной торговли 2090 3
Связной ГК 1371 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 108 2
Haier - Candy Group - Канди 97 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Hyundai Motor Company 385 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 245 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 1
LEGO 244 1
Dyson 122 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
Greylock Partners 38 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Полипластик 12 1
Ворсино Индустриальный парк 9 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 240 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
Linux Foundation 187 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24222 30
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1753 29
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7096 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12559 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12211 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7611 13
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1033 12
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 714 12
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2987 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10151 11
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3479 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7314 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 10
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БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 9
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3992 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 626 10
Google Android 14034 10
Apple iOS 7829 8
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1105 7
Xiaomi Mi Home 74 7
Linux OS 9991 6
Google Android TV 317 5
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 5
Google YouTube - Видеохостинг 2755 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 288 5
Apple HomeKit 41 5
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 5
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 5
Apple Siri - Голосовой помощник 395 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 4
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Polaris IQ Home 28 4
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Samsung QE - Серия телевизоров 8 3
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LG OLED - серия телевизоров 27 2
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 2
Мильнер Юрий 134 1
Мамушкин Алексей 1 1
Емелина Наталия 1 1
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Южная Корея - Республика 6657 7
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Германия - Берлин 715 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2492 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 28 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 17 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 548 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
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CNews - ZOOM.CNews 1847 5
FT - Financial Times 1224 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
Times 624 1
ABI Research 234 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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