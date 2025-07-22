«Ситилинк» начал продажи новых ИИ-телевизоров Samsung

В «Ситилинке» стартовали продажи новой линейки телевизоров 2025 г. от мирового лидера на рынке ТВ – Samsung. Помимо улучшенного качества изображения и звука, технологичные модели предлагают функции, способные изменить образ жизни пользователей, благодаря решениям на базе ИИ и возможностям, обеспечивающим безопасность данных посредством Samsung Knox.

В частности, Samsung предлагает уникальную интеграцию с системой умного дома SmartThings, позволяя управлять бытовой техникой и другими умными устройствами прямо с экрана телевизора. Новые функции, такие как управление жестами, дают возможность переключать каналы, регулировать звук и запускать приложения одним движением руки, делая использование ТВ ещё удобнее и современнее.

За качество изображения отвечает комплекс технологий Samsung Vision AI с нейронными процессорами третьего поколения. Они обеспечивают интеллектуальное масштабирование контента, автоматически улучшая четкость, контраст и цветопередачу. В ряде моделей внедрён безбликовый экран с фирменным антибликовым покрытием, который значительно снижает отражения и повышает яркость, делая картинку максимально насыщенной и реалистичной даже в ярко освещённых помещениях.

Звуковая система телевизоров оснащена прогрессивными технологиями улучшения звука. Усилитель голоса помогает чётко слышать диалоги, а функция отслеживания перемещения звука создаёт эффект полного погружения. Поддержка Dolby Atmos гарантирует объёмное звучание, а технология Q-Symphony синхронизирует звук телевизора с совместимыми саундбарами Samsung, создавая мощный и гармоничный аудиопоток.

Телевизоры выполнены в премиальном дизайне. Беспроводной блок One Connect Box упрощает беспроводное подключение устройств, избавляя от множества проводов.