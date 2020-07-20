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Wifire выпустил сервис умного дома c охранной системой

Безопасность Пользователю Техника
, Текст: Эльяс Касми

Оператор фиксированной связи Wifire представил новый сервис на базе роутера, который контролирует умные устройства и охранную систему «Гольфстрим».

В роли центра управления умными устройствами используется Wi-Fi-роутер. Роутер объединяет подключенные модули в одну экосистему. Все функции доступны в мобильном приложении «Мой Wi-Fi», которое скачивается бесплатно из App Store и Google Play. Через приложение пользователи контролируют подключенные к сети устройства, создают для них индивидуальное расписание доступа в интернет, а также настраивают родительский контроль.

В самом приложении создается набор автоматизированных правил для взаимодействия с умными устройствами. Сценарии их использования практически не ограничены и напрямую зависят от подключенных модулей. Например, можно настроить снятие охранной сигнализации, включение света, термостата и других умных устройств при обнаружении мобильного телефона клиента в домашней сети Wi-Fi.

В приложение встроена кнопка SOS охранной службы «Гольфстрим». При срабатывании датчиков движения или обнаружении несанкционированного проникновения с помощью камеры пользователь через приложение вызывает группу быстрого реагирования. Подключенные датчики контроля дыма, утечки воды или газа также передают всю информацию на роутер, устройство отправляет уведомление клиенту на мобильный телефон в случае экстренной ситуации. Безопасность в доме полностью контролируется клиентом в онлайн-режиме.

Роутеры оснащены сенсорным LCD-экраном для быстрой и удобной настройки, работают в диапазоне частот 2,4 и 5 ГГц, обеспечивают скорость до 300 Мбит/с и покрытие интернета до 120 м2. Для покрытия большей площади рекомендуется установка нескольких устройств. Их можно объединить в одну бесшовную сеть благодаря технологии Wi-Fi Mesh. При перемещении по дому ноутбук или любой другой мобильный девайс подключается к роутеру с лучшим сигналом, в момент переключения соединение с интернетом не прерывается.

Для бесперебойной работы доступна модель со встроенным аккумулятором и функцией LTE-резервирования. При выключении электричества роутер продолжит работу и перейдет на мобильный интернет, оставив доступ в сеть устройствам, работающим от аккумулятора. Продолжат функционировать и охранная система, и модули умного дома.

Роутеры поддерживают стандарт ZigBee, поэтому совместимы с большинством девайсов Philips, SmartThings, Yale, Belkin, Osram и других ведущих брендов. При этом их список постоянно обновляется. Клиенты самостоятельно выбирают устройства для создания умного дома.

Wi-Fi-роутеры, а также Wi-Fi-камеры, датчики движения и открытия дверей компания Wifire предлагает приобрести за полную стоимость или взять в рассрочку. Охранная система «Гольфстрим» оплачивается дополнительно.

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