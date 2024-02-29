МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы

Получите все материалы CNews по ключевому слову
УПОМИНАНИЯ
|29.02.2024
|
MTS AI запустила облачное видеонаблюдение для клиентов «Гольфстрима»
MTS AI развернула интеллектуальную систему облачного видеонаблюдения TenVision для компании «Гольфстрим», предоставляющей услуги безопасности для частных и бизнес-объектов недвижимости.
|07.02.2024
|
Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
что вся система может рухнуть в любой момент, начиная уже с 2025 года. Это повергнет мир в климатический хаос. Система атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ), в которую входит Гольфстрим, управляет климатом, принося теплые тропические воды на север и холодные — на юг. Ученые считают, что вполне вероятно, что AMOЦ, возможно, полностью разрушится в период с 2025 по 209
|15.08.2023
|
«Аскон» выпустила новую версию MES-системы «Гольфстрим» с поддержкой СУБД Postgres Pro
«Аскон» выпустила систему управления производством «Гольфстрим» версии 9. В новом релизе обеспечена работа с российской СУБД Postgres Pro и внедрена система защиты Guardant компании «Актив». Оба решения входят в реестр российского программного о
|27.07.2023
|
«Текстильмаш» выбрал MES-систему «Гольфстрим» для планирования и управления производством
Производитель ткацкого оборудования «Текстильмаш» (входит в группу компаний «Техмашхолдинг») приступил к внедрению системы управления производством «Гольфстрим», разработанной «Аскон». Сопровождает проект региональный центр «Аскон-Волга». С помощью нового MES-решения предприятие планирует повысить эффективность производства, контролируя заг
|01.06.2023
|
МТС увеличила долю в компании «Гольфстрим» до 100%
МТС объявила о покупке 41,62% акций АО «Гольфстрим охранные системы», российского провайдера услуг безопасности и решений умного дома
|14.04.2022
|
МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств»
МТС купил «Гольфстрим» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о приобретени
|14.04.2022
|
МТС будет развивать решения для умного дома на базе компании «Гольфстрим»
тавлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о сделке по приобретению АО «Гольфстрим охранные системы» (бренд «Гольфстрим»), одного из лидеров российского рынка
|27.04.2020
|
«Гольфстрим» расширяет возможности контакт-центра на базе Avaya
ила необходимые технические решения для перевода коммуникационного оборудования персонала компании «Гольфстрим охранные системы» в режим удаленной работы. Текущая ситуация, связанная с распрост
|27.04.2018
|
«Эвотор» и «Гольфстрим» представили приложение «Кнопка SOS»
«Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных сервисов, а также «Гольфстрим», поставщик охранных систем, представили новый проект – приложение «Кнопка SOS». Приложение позволяет экстренно вызвать помощь на торговую точку или предприятие малого бизнеса. Если
|28.02.2017
|
МГТС и «Гольфстрим» запускают сервис «Охранная сигнализация» для корпоративных клиентов
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС, входит в группу МТС) совместно с «Гольфстрим охранные системы» сообщила о запуске сервиса «Охранная сигнализация» для корпорати
|08.06.2016
|
«Акадо Телеком» и «Гольфстрим охранные системы» запускают услугу «Охранная сигнализация» для физических лиц
ечень дополнительных услуг для абонентов-физических лиц. В рамках партнерского проекта с компанией «Гольфстрим охранные системы», крупнейшим оператором систем пультовой охраны в России, «Акадо
|06.06.2016
|
«Гольфстрим охранные системы» оснастили свое мобильное приложение кнопкой SOS
Компания «Гольфстрим охранные системы» выпустила обновленную версию своего мобильного приложения со вст
|17.06.2015
|
«ОнЛайм» запустил услугу «Охранная сигнализация»
тупна новая услуга «Охранная сигнализация», которую интернет-провайдер запустил вместе с компанией «Гольфстрим охранные системы» - крупнейшим оператором пультовой охраны в России. Услуга оказыв
|08.10.2013
|
«Гольфстрим охранные системы» открыл филиал в Перми
Филиал «Гольфстрим охранные системы» открылся в Перми. Об этом сообщил генеральный директор компании
|27.09.2012
|
"Гольфстрим" - новая АСУП для дискретного производства
оголетний опыт рaботы в промышленности, специалисты "Аскон" разработали специализированное решение "Гольфстрим". Особенности и возможности "Гольфстрим" решает задачи учета затрат, диспет
|26.09.2012
|
iPhone научился охранять дом
Компания «Гольфстрим охранные системы» предложила владельцам iPhone новую для российского рынка услугу
|26.09.2012
|
«Аскон» представил систему автоматизированного управления производством «Гольфстрим»
Компания «Аскон» представила систему автоматизированного управления производством «Гольфстрим», предназначенную для комплексной автоматизации процессов производственного планирования, учета и управления на предприятиях машиностроения. Ключевой особенностью «Гольфстрим»
|09.06.2010
|
Коммерческий директор «Скай Линка» перешел в «Гольфстрим охранные системы»
Компания «Гольфстрим охранные системы» объявила о назначении коммерческим директором Андрея Цыбакова, ранее занимавшего аналогичную должность в компании «Скай Линк». В должностные обязанности Андрея Цыба
|23.11.2009
|
«Гольфстрим охранные системы» открыла в Москве новую Центральную станцию мониторинга
Компания «Гольфстрим охранные системы», российский разработчик комплексных систем безопасности, объявил
|28.07.2009
|
«Гольфстрим» временно прекратил подключать абонентов к «Мобильному телохранителю»
Компания «Гольфстрим» объявила о временном прекращении подключения новых абонентов к услуге «Мобильный
|10.06.2009
|
«Гольфстрим» внедряет DocsVision
проекта по внедрению системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision 4.1 в компании «Гольфстрим», предоставляющей охранные услуги. Одновременно в системе смогут работать до 100 п
|06.09.2006
|
"Гольфстрим" создал первый в России мобильный комплекс видеонаблюдения
Компания "Гольфстрим инжиниринг" объявила о реализации проекта по инсталляции мобильного комплекса видеонаблюдения, не имеющего аналогов на российском рынке систем безопасности. Мобильные комплексы видео
|30.01.2002
|
В Москве вводится в действие система "Мобильный телохранитель"
ЗАО "Гольфстрим охранные системы" cообщило о вводе в действие в начале февраля разработанной компа
