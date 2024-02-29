Разделы

МТС Гольфстрим Гольфстрим охранные системы

МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 9 230 627 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 9 230 627 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 6 594 536 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 2 636 091 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


29.02.2024 MTS AI запустила облачное видеонаблюдение для клиентов «Гольфстрима»

MTS AI развернула интеллектуальную систему облачного видеонаблюдения TenVision для компании «Гольфстрим», предоставляющей услуги безопасности для частных и бизнес-объектов недвижимости.

07.02.2024 Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

что вся система может рухнуть в любой момент, начиная уже с 2025 года. Это повергнет мир в климатический хаос. Система атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ), в которую входит Гольфстрим, управляет климатом, принося теплые тропические воды на север и холодные — на юг. Ученые считают, что вполне вероятно, что AMOЦ, возможно, полностью разрушится в период с 2025 по 209
15.08.2023 «Аскон» выпустила новую версию MES-системы «Гольфстрим» с поддержкой СУБД Postgres Pro

«Аскон» выпустила систему управления производством «Гольфстрим» версии 9. В новом релизе обеспечена работа с российской СУБД Postgres Pro и внедрена система защиты Guardant компании «Актив». Оба решения входят в реестр российского программного о
27.07.2023 «Текстильмаш» выбрал MES-систему «Гольфстрим» для планирования и управления производством

Производитель ткацкого оборудования «Текстильмаш» (входит в группу компаний «Техмашхолдинг») приступил к внедрению системы управления производством «Гольфстрим», разработанной «Аскон». Сопровождает проект региональный центр «Аскон-Волга». С помощью нового MES-решения предприятие планирует повысить эффективность производства, контролируя заг
01.06.2023 МТС увеличила долю в компании «Гольфстрим» до 100%

МТС объявила о покупке 41,62% акций АО «Гольфстрим охранные системы», российского провайдера услуг безопасности и решений умного дома
14.04.2022 МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств»

МТС купил «Гольфстрим» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о приобретени
14.04.2022 МТС будет развивать решения для умного дома на базе компании «Гольфстрим»

тавлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о сделке по приобретению АО «Гольфстрим охранные системы» (бренд «Гольфстрим»), одного из лидеров российского рынка
27.04.2020 «Гольфстрим» расширяет возможности контакт-центра на базе Avaya

ила необходимые технические решения для перевода коммуникационного оборудования персонала компании «Гольфстрим охранные системы» в режим удаленной работы. Текущая ситуация, связанная с распрост
27.04.2018 «Эвотор» и «Гольфстрим» представили приложение «Кнопка SOS»

«Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных сервисов, а также «Гольфстрим», поставщик охранных систем, представили новый проект – приложение «Кнопка SOS». Приложение позволяет экстренно вызвать помощь на торговую точку или предприятие малого бизнеса. Если

28.02.2017 МГТС и «Гольфстрим» запускают сервис «Охранная сигнализация» для корпоративных клиентов

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС, входит в группу МТС) совместно с «Гольфстрим охранные системы» сообщила о запуске сервиса «Охранная сигнализация» для корпорати
08.06.2016 «Акадо Телеком» и «Гольфстрим охранные системы» запускают услугу «Охранная сигнализация» для физических лиц

ечень дополнительных услуг для абонентов-физических лиц. В рамках партнерского проекта с компанией «Гольфстрим охранные системы», крупнейшим оператором систем пультовой охраны в России, «Акадо

06.06.2016 «Гольфстрим охранные системы» оснастили свое мобильное приложение кнопкой SOS

Компания «Гольфстрим охранные системы» выпустила обновленную версию своего мобильного приложения со вст
17.06.2015 «ОнЛайм» запустил услугу «Охранная сигнализация»

тупна новая услуга «Охранная сигнализация», которую интернет-провайдер запустил вместе с компанией «Гольфстрим охранные системы» - крупнейшим оператором пультовой охраны в России. Услуга оказыв
08.10.2013 «Гольфстрим охранные системы» открыл филиал в Перми

Филиал «Гольфстрим охранные системы» открылся в Перми. Об этом сообщил генеральный директор компании

27.09.2012 "Гольфстрим" - новая АСУП для дискретного производства

оголетний опыт рaботы в промышленности, специалисты "Аскон" разработали специализированное решение "Гольфстрим". Особенности и возможности "Гольфстрим" решает задачи учета затрат, диспет
26.09.2012 iPhone научился охранять дом

Компания «Гольфстрим охранные системы» предложила владельцам iPhone новую для российского рынка услугу

26.09.2012 «Аскон» представил систему автоматизированного управления производством «Гольфстрим»

Компания «Аскон» представила систему автоматизированного управления производством «Гольфстрим», предназначенную для комплексной автоматизации процессов производственного планирования, учета и управления на предприятиях машиностроения. Ключевой особенностью «Гольфстрим»
09.06.2010 Коммерческий директор «Скай Линка» перешел в «Гольфстрим охранные системы»

Компания «Гольфстрим охранные системы» объявила о назначении коммерческим директором Андрея Цыбакова, ранее занимавшего аналогичную должность в компании «Скай Линк». В должностные обязанности Андрея Цыба
23.11.2009 «Гольфстрим охранные системы» открыла в Москве новую Центральную станцию мониторинга

Компания «Гольфстрим охранные системы», российский разработчик комплексных систем безопасности, объявил
28.07.2009 «Гольфстрим» временно прекратил подключать абонентов к «Мобильному телохранителю»

Компания «Гольфстрим» объявила о временном прекращении подключения новых абонентов к услуге «Мобильный

10.06.2009 «Гольфстрим» внедряет DocsVision

проекта по внедрению системы управления документами и бизнес-процессами DocsVision 4.1 в компании «Гольфстрим», предоставляющей охранные услуги. Одновременно в системе смогут работать до 100 п
06.09.2006 "Гольфстрим" создал первый в России мобильный комплекс видеонаблюдения

Компания "Гольфстрим инжиниринг" объявила о реализации проекта по инсталляции мобильного комплекса видеонаблюдения, не имеющего аналогов на российском рынке систем безопасности. Мобильные комплексы видео
30.01.2002 В Москве вводится в действие система "Мобильный телохранитель"

ЗАО "Гольфстрим охранные системы" cообщило о вводе в действие в начале февраля разработанной компа

Публикаций - 97, упоминаний - 147

МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
