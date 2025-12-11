Получите все материалы CNews по ключевому слову
Соловьев Live YouTube-канал
СОБЫТИЯ
Соловьев Live и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 316 2
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 2
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
|Соловьев Владимир 107 3
|Пушков Алексей 12 2
|Боярский Сергей 34 2
|Рогаткин Александр 2 2
|Горелкин Антон 108 2
|Хинштейн Александр 146 2
|Прилепин Захар 5 1
|Газманов Олег 4 1
|Осташко Руслан 1 1
|Пучков Дмитрий 68 1
|Путин Владимир 3352 1
|Гребенников Сергей 35 1
|Сладков Александр 1 1
|Панченко Диана 1 1
|Кукушкин Павел 1 1
|Нагорный Никита 2 1
|Чичерина Юлия 1 1
|Мохов Андрей 1 1
|Кадыров Рамзан 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.