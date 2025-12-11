Разделы

Соловьев Live YouTube-канал


СОБЫТИЯ


11.12.2025 «VK Видео» подводит итоги 2025 г: количество авторов выросло в два раза, приложение установили более 91 млн раз 1
19.11.2024 В «VK Видео» появился раздел «Политика» 1
16.08.2024 YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D» 1
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 2
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Соловьев Live и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12261 4
X Corp - Twitter 2907 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 350 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 435 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Единая Россия - Политическая партия 316 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5605 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4831 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9512 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3957 1
Google YouTube - Видеохостинг 2887 4
VK Видео - Mail.Ru Видео 225 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 241 1
Аскон Компас-График 39 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 933 1
VK - Яндекс.Дзен 225 1
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 16 1
Соловьев Владимир 107 3
Пушков Алексей 12 2
Боярский Сергей 34 2
Рогаткин Александр 2 2
Горелкин Антон 108 2
Хинштейн Александр 146 2
Прилепин Захар 5 1
Газманов Олег 4 1
Осташко Руслан 1 1
Пучков Дмитрий 68 1
Путин Владимир 3352 1
Гребенников Сергей 35 1
Сладков Александр 1 1
Панченко Диана 1 1
Кукушкин Павел 1 1
Нагорный Никита 2 1
Чичерина Юлия 1 1
Мохов Андрей 1 1
Кадыров Рамзан 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 999 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Беслан 32 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 575 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 3
Цензура - Свобода слово 507 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 2
Спорт - Футбол 752 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 234 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
Sputnik 59 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 2
Царьград - телеканал 28 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 2
РИА Новости 984 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
