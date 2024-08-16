YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D»

Google удалил YouTube-канал разработчика программы «Компас 3D». На момент удаление на канале компании «Аскон» было 28 тыс. подписчиков и более 50 тыс. просмотров. Компания выкладывала видеоуроки и вебинары по продуктам компании.



Удаление канала ИТ-компании

Google удалил YouTube-канал компании «Аскон» — разработчика программы для трехмерного моделирования «Компас 3D». Как сообщил CNews руководитель департамента маркетинга «Аскона» Андрей Мохов, на момент удаления на канале было 28 тыс. подписчиков и более 50 тыс. просмотров за месяц и более 6 млн за всю историю канала.

Причина удаления администрацией YouTube озвучена не была. «Аскон» подал апелляцию в Google.

Как полагают в компании удаление канала может быть связано с наложенными на «Аскон» санкциями. «Мы понимали перспективы канала после того, как на компанию были наложены санкции. Поэтому подготовились и перенесли заранее все видео на платформу VK Видео — так что видеоматериалы доступны пользователям в полном объеме» — Сообщил Андрей Мохов.

Обычно Youtube удалял только каналы политических блогеров и военных экспертов, чья позиция не совпадала с Западной. Удаление узконаправленного технического канала кажется странным прецедентом. Канал «Аскона» публиковал, в основном, видеоуроки, записи вебинаров и другие полезные материалы для пользователей продуктов компании.

«Аскон» — крупный разработчик российского инженерного программного обеспечения. Кроме широко известного «Компас 3D» среди продуктов компании есть универсальная система автоматизированного проектирования «Компас-График», корпоративная система управления проектной организацией и процессами информационного моделирования Pilot-ICE Enterprise, система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман», система автоматизированного проектирования технологических процессов «Вертикаль» и система автоматизированного управления производством «Гольфстрим».

Дальнейшие действия «Аскона»

В связи с удалением канала «Аскон» предлагает своим пользователям альтернативные платформы для просмотра контента. Все видео были перенесены в социальную сеть «ВКонтакте», где сгруппированы по плейлистам. «Это наша основная площадка, подписывайтесь на страницу «Аскон» в ВК, чтобы не пропустить новые видео!» – призывают представители компании.

Вот что видят пользователи YouTube при попытке зайти на канал «Аскона»

Кроме того, компания планирует активно развивать свои каналы на Rutube и «Яндекс.Дзен», чтобы обеспечить доступность полезных видеоматериалов.

Финансовые результаты «Аскона»

После начала СВО «Аскон» перестал публиковать финансовые отчеты, однако 12 февраля 2024 г. генеральный директор компании Максим Богданов раскрыл «Ведомостям» данные за 2022 г.

По словам Богданова, в 2022 г., выручка «Аскона» составила 3,8 млрд руб., увеличившись на 35% по сравнению с 2,8 млрд годом ранее. Выручка компании увеличивалась три года подряд, причем в 2021 г. ее рост составил 40%.

В 2022 г. «Аскон» привлек 970 новых заказчиков, и общее количество клиентов достигло около 15 тыс. Среди крупных клиентов компании есть «Уралвагонзавод», «Маяк», Балтийский завод и «Севмаш». В 2022 г. «Аскон» также вышел на рынок Узбекистана в качестве интегратора.

На YouTube россияне не в почете

Как сообщал Роскомнадзор в начале июля 2024 г., Google, активно блокирует каналы российских государственных СМИ, а также страницы известных отечественных писателей и артистов, которые выражают поддержку России и действий властей.

По данным ведомства, количество заблокированных каналов в в этом году значительно возросло. С начала 2024 г. сервис заблокировал доступ к 83 российским каналам, тогда как в 2023 году количество заблокированных каналов составило 27, в 2022 г. — 63, в 2021 г. — 21, а в 2020 г. — всего 13.

Среди каналов, подверженных блокировке YouTube с 2020 г., находятся «Соловьев LIVE», «Крым-24», RT, «РБК», НТВ» и официальный канал Совета Федерации.

Также видеохостинг ограничил доступ к аккаунтам таких музыкальных исполнителей, как Shaman, Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс, Юлия Чичерина, а также к страницам писателя Захара Прилепина и олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. Кроме этого, заблокированы каналы ряда футбольных клубов, включая ЦСКА и «Ахмат».