Прилепин Захар


СОБЫТИЯ


03.03.2026 «Кион Строки»: Достоевский и Стругацкие самые популярные писатели среди россиян 1
19.11.2024 В «VK Видео» появился раздел «Политика» 1
16.08.2024 YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D» 1
20.10.2020 Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр 1
13.02.2020 Движение «За правду» переходит на «Росу» 1
04.02.2016 На московском портале открытых данных опубликован рейтинг книг, которые пользовались наибольшим спросом у читателей библиотек 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Прилепин Захар и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4637 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Meta Platforms - Facebook 4561 1
Telegram Group 2681 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 399 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 445 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 376 1
Google LLC 12364 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 285 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2978 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3129 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11375 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 482 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15016 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22088 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7718 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1918 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4860 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27259 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57914 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 229 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 691 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13431 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8571 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 637 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5737 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 239 2
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Аскон Компас-График 39 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 45 1
Google YouTube - Видеохостинг 2923 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 121 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
VK - Яндекс.Дзен 235 1
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 16 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 248 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 966 1
Бояков Эдуард 1 1
Remarque Erich Maria - Ремарк Эрих Мария 2 1
Гагарина Полина 13 1
Лукьяненко Сергей 46 1
Пелевин Виктор 13 1
Улицкая Людмила 3 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Газманов Олег 4 1
Достоевский Федор 11 1
Мохов Андрей 1 1
Рубина Дина 3 1
Чичерина Юлия 1 1
Нагорный Никита 2 1
Кукушкин Павел 1 1
Панченко Диана 1 1
Сладков Александр 1 1
Коц Александр 2 1
Жаров Александр 180 1
Ампелонский Вадим 31 1
Весельчаков Александр 6 1
Пучков Дмитрий 68 1
Звягинцева Анастасия 6 1
Лепс Григорий 11 1
Martin George R.R. - Мартин Джордж 23 1
Едидин Борис 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 159103 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46244 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 1
Украина 7823 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 184 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 210 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55286 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8928 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11475 1
Мертвые души 43 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51542 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3740 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3197 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 160 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1754 1
Спорт - Футбол 754 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3055 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4958 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1292 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 2
Соловьев Live - YouTube-канал 6 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 436 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
