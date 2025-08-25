Разделы

Аскон Pilot-ECM Аскон Pilot Enterprise content management


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 Цифровизация строительства на российском ПО: Pilot-BIM работает на Astra Linux 2
10.06.2025 Подтверждена совместимость среды общих данных Pilot-BIM с «Ред ОС» 2
14.02.2025 Вышла новая версия СОД Pilot-BIM с проверкой моделей в браузере 2
20.01.2025 Среда общих данных Pilot-BIM для цифровизации строительства работает на ОС «Альт» 2
16.08.2024 YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D» 1
15.07.2024 В СОД Pilot-BIM появились инструменты 4D-моделирования для управления 1
27.05.2024 «Аскон» выпустила среду общих данных Pilot для работы в браузере 2
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
15.09.2020 Syssoft стала VAR-партнером компании «Аскон» 5
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1
13.03.2020 «Аскон» выпустила решение Pilot-BIM для работы с консолидированными моделями 1
11.01.2019 «СПб-гипрошахт» внедрила систему автоматизации электронного документооборота компании «Аскон» 4
02.11.2018 «Эталон ЛенСпецСМУ» внедрила Pilot-ICE Enterprise 7
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 2
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 2
21.10.2015 «Аскон» выпустил систему Pilot-ICE Enterprise для управления участниками строительных проектов 1

Аскон Pilot-ECM и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 416 15
Renga Software - Ренга Софтвэа 40 5
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 47 4
Компас 20 4
8678 3
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
Autodesk 619 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3276 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Нанософт 103 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 16 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
Эремекс - Eremex 15 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
КВЕРТА 1 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4315 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 305 1
Google LLC 12063 1
Базальт СПО - BaseALT 732 1
Ред Софт - Red Soft 879 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 104 3
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 15 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Газпром ПАО 1382 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
ТПС Недвижимость 2 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Газпромнефть Терминал 1 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12391 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2082 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1878 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2869 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4616 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 406 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21735 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14227 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4726 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1825 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13052 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9540 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3948 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26484 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54757 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32784 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70206 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6734 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13152 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31177 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5773 4
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 456 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12615 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3295 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4059 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12080 3
ICE - Interactive Connectivity Establishment 127 3
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 143 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 352 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11998 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4369 2
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 956 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 771 2
Web-client - Веб-клиент 224 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 406 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30156 2
Оцифровка - Digitization 4790 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1014 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2332 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2314 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 833 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 611 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1694 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2192 1
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 10
Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 19 8
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 222 7
Linux OS 10570 6
Аскон - Лоцман:PLM 88 5
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 23 3
Аскон Компас-График 37 3
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 19 3
Red Hat RPM - Package Manager 162 2
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 14 2
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 10 2
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 2
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 10 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2283 2
Аскон - Лоцман:ПГС 10 2
Аскон - Лоцман:КБ 6 2
Аскон Компас-Эксперт 4 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1149 2
Docker - Платформа распределённых приложений 399 2
Autodesk Revit 118 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 796 1
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 7 1
Rubius Project Manager 2 1
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 1
Си Проект - SeaProject - Seamatica 1 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 84 1
Autodesk AutoCAD DXF 43 1
КВЕРТА - TASQ 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2845 1
VK - Яндекс.Дзен 210 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 852 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 199 1
Аскон Компас-ТХ - Аскон Компас система проектирования технологических установок 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 206 1
Microsoft Windows 16087 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 228 1
Богданов Максим 35 2
Поскребышев Дмитрий 2 2
Голиков Александр 16 1
Семенюк Андрей 2 1
Захаров Владимир 22 1
Журавина Наталья 1 1
Шишкина Марина 1 1
Удалова Елена 1 1
Янкина Татьяна 2 1
Литвинова Татьяна 10 1
Лепс Григорий 10 1
Прилепин Захар 5 1
Гагарина Полина 13 1
Газманов Олег 3 1
Мохов Андрей 1 1
Чичерина Юлия 1 1
Нагорный Никита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152314 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18164 2
Казахстан - Республика 5714 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4169 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14348 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1588 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 140 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5872 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9622 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3239 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53657 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8814 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4829 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50093 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11474 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3603 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30907 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5157 2
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5692 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 673 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1018 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1426 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7712 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1780 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5836 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 115 1
Трейд-ин - Trade-in 191 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 347 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1300 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3510 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6186 1
Спорт - Футбол 748 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19739 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9322 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25270 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11350 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Соловьев Live - YouTube-канал 5 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 1
