Цифровизация строительства на российском ПО: Pilot-BIM работает на Astra Linux

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, и «Аскон», разработчик инженерного ПО, объявили об усилении сотрудничества: решения семейства Pilot теперь совместимы с операционной системой Astra Linux . Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra и охватило системы Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ECM. Ранее сертификат совместимости с ОС Astra Linux получил еще один продукт «Аскон» – система трехмерного проектирования «Компас-3D». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Важным стимулом для перехода на отечественный софт в строительной отрасли станет поручение премьер‑министра России Михаила Мишустина, сделанное по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Согласно документу, дорожная карта должна быть подготовлена до конца 2025 г. Проработать поэтапное внедрение российского ПО для информационного моделирования и проектирования объектов поручено Минстрою и Минцифры.

Продукты Pilot предназначены для организации среды общих данных, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей, инженерно-технического документооборота и используются в девелоперских компаниях, проектных и строительных организациях, промышленных корпорациях. Работать в Pilot можно на любых устройствах через десктопное приложение или в браузере.

Astra Linux — сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации, предназначенная для создания стабильных и безопасных ИТ-инфраструктур любого масштаба.

В ходе испытаний серверные компоненты и модули для web-редакций Pilot были развернуты на ОС Astra Linux и успешно прошли проверку на корректную и стабильную работу.

«Совместимость Pilot-BIM с Astra Linux — это значительный шаг вперед для российской строительной отрасли. Ранее нехватка совместимого специализированного ПО на Linux могла тормозить цифровую трансформацию российских предприятий и организаций ключевых отраслей экономики. Сейчас, благодаря активно развивающейся экосистеме «Группы Астра», более 3700 программных и аппаратных продуктов уже совместимы с операционной системой Astra Linux. Это открывает заказчикам реальные бизнес‑возможности: импортозамещение без прерывания проектного цикла и полную независимость от иностранных поставщиков», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

«Формируя целостный отечественный программный стек, мы помогаем заказчикам выстраивать импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Подтверждение совместимости с Astra Linux дает уверенность в безопасности и отказоустойчивости среды общих данных при работе с BIM-моделями и документами по объектам капитального строительства», — отметил Алексей Хиндикайнен, руководитель отдела разработки продуктов Pilot компании «Аскон».