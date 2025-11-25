Любимую россиянами ОС Android превратят в полноценную замену Windows. Система будет работать на ПК и ноутбуках

Google собирается превратить мобильную ОС Android, самую популярную в России и мире, в настольную платформу. Проект находится в разработке и носит кодовое имя Aluminium OS. Есть вероятность, что Google продвинулась в создании этой ОС довольно далеко.

Android на ноутбуке

Операционная система Android, которую все привыкли видеть в основном на смартфонах и планшетах, в обозримой перспективе может перекочевать на настольные компьютеры и ноутбуки. Как пишет профильный портал Android Authority, работа над проектом идет полным ходом, у Google уже есть некоторые результаты, а сам он носит кодовое название Aluminium OS.

Android разрабатывается, по меньшей мере, с 2004 г. На начальном этапе это была ОС для фотоаппаратов, а позже, когда она попала к Google, ее было решено превратить в прошивку для кнопочных смартфонов. С выходом iPhone в 2007 г. поменялась и концепция Android – за год систему адаптировали под сенсорные устройства, чтобы она могла конкурировать с iOS, и с тех пор она развивается именно в этом направлении.

Один в поле не воин

По данным Android Authority, Google работает над Aluminium OS не одна – в этом ей помогает компания Qualcomm. Она известна тем, что на основе ее процессоров работает подавляющее большинство современных Android-смартфонов среднего и топового сегментов.

Фото: mammela / Pixabay Andoid скоро будет соперничать не только с iOS, но также с macOS и Windows

С 2024 г. в ее арсенале имеется несколько современных процессоров для ноутбуков, дорогих и не очень. Существует даже несколько поступивших в продажу мобильных ПК на их основе. Qualcomm и раньше прощупывала это направление бизнеса, но успехом для нее это тогда не завершилось.

Идея Google и Qualcomm довольно проста. Компании хотят заставить Android работать как полноценная настольная ОС, включая развитую поддержку оконного интерфейса, простую установку приложений из любых источников и тому подобное.

Конечная цель – предложить Android в качестве альтернативной ОС для устройств, на которых Windows исторически испытывала трудности, особенно в плане времени автономной работы и управления питанием. Это касается в первую очередь дешевых и маломощных настольных и портативных компьютеров.

У тебя здесь нет власти

Google – очень влиятельная интернет-компания, но только не в сегменте настольных операционных систем. У нее с 2009 г. есть Chrome OS, которая за 16 лет у нее всего лишь 1,34% мирового рынка настольных ОС, а в России – ровно 0% (статистика StatCounter, октябрь 2025 г.). Даже релиз упрощенной ее модификации Flex для древних Windows-компьютеров не принес результатов.

В то же время Android, напротив, на коне. В мире у нее 72,55%, в России – 64,79%. Это буквально самая популярная мобильная ОС, и Apple iOS до нее далеко. У последней лишь 27,04% в мире и 34,35% в России, и это при том, что она появилась на год раньше Android.

Должен остаться кто-то один

Что именно разработка Aluminium OS означает для Chrome OS, пока остается загадкой. Не исключено, что Google решит прикрыть проект, который за 16 лет разработки так и не добился хоть сколько-нибудь значимых результатов.

По данным Android Authority, в конечном итоге многие современные десктопы и ноутбуки на базе Chrome OS в конечном счете будут обновлены до Aluminium OS. Однако Google может предоставить пользователям возможность остаться на Chrome OS, если они того захотят.

Сейчас Google тестирует Aluminium OS на хромбуках с процессорами Intel Alder Lake и MediaTek Kompanio, что указывает на то, что это не какой-то экспериментальный проект будущего – переход может начаться на уже существующем поколении ПК.

Определенно, ответ Windows

Портал Gizmochina пишет, что основной акцент в новой ОС будет сделан на технологиях искусственного интеллекта. У Google есть собственная нейросеть Gemini, которая доказала свою работоспособность.

Теперь же Google уже на этапе разработки внедряет Gemini в Aluminium OS. Не исключено, что за счет этого она будет позиционировать ее в качестве альтернативы Windows, в которую Microsoft все активнее внедряет свой ИИ Copilot, не обращая внимание на возмущения пользователей.

Как пишет Gizmochina, главным преимуществом Aluminium OS станет нативная поддержка Android-приложений без каких-либо непонятных большинству пользователей подсистем для совместимости с ними. Это камень в огород Microsoft, которая встроила в Windows поддержку Android-программ, но не очень удачно – многие пользователи жаловались на «тормоза» и нестабильность. В итоге от этой поддержки было решено отказаться.

Когда ждать

Финальное название у Aluminium OS если и есть, то пока не разглашается. В настоящее время система доступна только для внутреннего использования среди сотрудников Google.

Премьера Aluminium OS, по предварительным данным, ожидается в мае 2026 г. и пройдет в рамках ежегодной конференции Google I/O. Релиз стабильной версии системы может состояться до конца 2026 г.