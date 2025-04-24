Разделы

24.04.2025 Кнопочные телефоны — самые популярные устройства под собственными торговыми марками «МегаФона»

24 г. Прирост в натуральном выражении составил 16%, в денежном — 26%. Лидером по росту продаж стали кнопочные телефоны Fontel — они прибавили 47% в сравнении с январем-мартом 2024 г., а доля эт
22.10.2024 Исследование CDEK.Shopping: около трети россиян хотели бы вернуть кнопочные телефоны

е известным среди опрошенных стал такой гаджет как Game Boy — его отметили лишь 72,1% респондентов. Кнопочные телефоны, радиоприёмники и GPS-навигаторы — те устройства, которыми пользовались бо
07.10.2024 Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

icroUSB и низкое качество камеры. Philips Xenium E6808 Модель от Philips вполне подойдет в качестве кнопочного телефона с интернетом: устройство имеет встроенный 4G-модем с поддержкой VoLTE, а

12.07.2024 В «МегаФоне» зафиксирован двукратный рост продаж товаров собственных торговых марок

сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры. Еще более динамично рос спрос на кнопочные телефоны Fontel, которые появились в розничной сети «МегаФона» в начале 2023 г. За

15.12.2023 Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok

YouTube работает без смартфона На обычных кнопочных телефонах Nokia появилась возможность просмотра роликов с YouTube, пишет портал GizmoChina со ссылкой на заявление финской компании HMD Global – нынешнего владельца бренда Nokia. Поль
20.10.2023 «Мегафон» начинает продажи шести новых моделей телефонов под собственной торговой маркой

ео» и «Ашан», а также в отделениях Почты России, где продаются в комплекте с сим-картой «Мегафона». Кнопочные телефоны популярны среди школьников – родители часто покупают их как первый телефон
05.10.2023 На Ямале стало меньше абонентов, использующих кнопочные телефоны

ые устройства с выходом в интернет. За последний год число абонентов «Мегафона», которые используют кнопочные телефоны, на Ямале уменьшилось на 21%. Сейчас на один такой аппарат приходится 14 с
06.04.2023 Xiaomi выпустила качественный монитор по цене кнопочного телефона Nokia

овая контрастность в сочетании с 99-процентным охватом цветового пространства sRGB. При этом яркость монитора минимальна – всего 250 нит, что тоже можно объяснить его невысокой ценой. Монитор по цене кнопочного телефона. И наоборот Разрешение экрана стандартное для современных недорогих мониторов – Full HD или 1920х1080 пикселей. Представление цвета – восьмибитное. Дополнительные характерис
20.02.2023 Пенсионеры Алтайского края переходят с кнопочных телефонов на смартфоны

Согласно обезличенным мобильным данным «Мегафона», абоненты старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом и постепенно отказываются от кнопочных телефонов. Количество смартфонов в Алтайском крае у абонентов этой возрастной группы за год увеличилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». В топ-10 самых популяр
25.01.2023 Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

интернета (3G и 4G), с помощью которых можно запустить браузер и некоторые приложения.Nokia 225 4G  Кнопочная модель от Nokia поддерживает актуальный стандарт связи 4G. Помимо высокого качества
12.01.2023 «Мегафон» запустил собственный бренд кнопочных телефонов

ь карту памяти объемом до 32 ГБ. «Несмотря на популярность смартфонов, мы видим стабильный спрос на кнопочные телефоны в своей розничной сети. Линейка Fontel разработана с учетом актуальных пот
11.01.2023 В России небывалый подъем спроса на отечественные кнопочные телефоны. Китайские конкуренты далеко позади

ии. Россияне, упорно не желая отказываться от иностранных смартфонов, миллионами скупают российские кнопочные телефоны Глава аналитического центра GS Group Александр Сурков сообщил изданию, что
06.10.2022 Производителем известных смартфонов Digma внезапно оказалась крупная российская ИТ-компания

ассказали три источника на отечественном ИТ-рынке. Под этой маркой в Россию поставляются смартфоны, кнопочные телефоны, планшеты на базе Android и Windows, ноутбуки, мониторы, телевизоры, элект
07.09.2022 Россияне останутся без легендарных телефонов Nokia. Компания ликвидируется

иквидировать российское ООО «Эйчэмди Мобайл Рус», через которое она поставляла в страну смартфоны и кнопочные телефоны. Официально компания об уходе из России еще не объявляла. Как уточнил CNew
19.08.2022 Касперская: все смартфоны в России могут отключить. Но можно перейти на кнопочные телефоны

говорим, это как раз кибервойна». Что за этим последует В таком случае, по словам президента Infowatch, полного обрушения инфраструктуры не последует. Выходом из ситуации Касперская видит переход на кнопочные телефоны или электронную почту. При этом, по словам Касперской, несмотря на кратно увеличивающееся число кибератак, серьезную кибервойну против России пока не разворачивают. Отключени
31.05.2022 Онлайн-спрос на российские смартфоны в 2022 г. вырос в восемь раз

периоду 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Price.ru. В I квартале 2022 г. онлайн-спрос на кнопочные телефоны среди российских потребителей вырос на 22% относительно аналогичного перио
24.02.2022 Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

же на устройство предустановленны Twitter и Facebook. При этом многие пользователи отмечают, что от кнопочного телефона не требуется поддержки перечисленных опций. Телефон оснащен двумя камерам
27.01.2022 Представлен крошечный Linux-ПК для хакеров по цене кнопочного телефона

поддержкой Linux обойдется и вовсе $399 (около 31 тыс. руб.) при покупке у разработчика – Pine64 – без учета доставки. За 1,2 тыс. руб. все в том же «Ситилинке» можно приобрести разве что простенький кнопочный сотовый телефон, к примеру, Nokia 105 SS. Внешний вид и особенности конструкции MVC представляет собой устройство, выполненное в форм-факторе моноблока, имеет встроенные в корпус дисп
07.11.2021 Почему бабушкофоны не так безопасны, как кажутся

ратят деньги со счета пользователя через интернет и SMS. Откуда берутся недокументированные функции Кнопочные телефоны используют прошивки от трех компаний. Эти компании предоставляют инструмен
26.10.2021 Билайн научил Kinbery видеть кнопочные телефоны

м расстоянии. Администратор семейного аккаунта может быть абонентом любого оператора связи. Так как кнопочные телефоны зачастую не оснащены GPS или Глонасс, точность позиционирования зависит от
01.10.2021 Counterpoint Research: кнопочные телефоны itel заняли 26% доли рынка

гласно результатам исследования аналитической компании Counterpoint Research за II квартал 2021 г., кнопочные телефоны itel заняли 26% доли рынка поставок кнопочных мобильных телефонов. Мировые
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО

за вредоносной активности Самым «чистым» из пятерки исследованных устройств оказался самый недорого кнопочный телефон Inoi 101, который вовсе не содержит вредоносных функций. Автор отмечает нал
23.07.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи кнопочных телефонов в России выросли впервые с 2011 года

. Мобильные телефоны в последнее десятилетие уступили популярность более функциональным смартфонам. Кнопочные девайсы стали нишевыми устройствами, которые при этом имеют свою целевую аудиторию

04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика

Зачем нужен кнопочный телефон в 2021 году  Кнопочные телефоны остаются востребованными даже несмотря на б
15.06.2021 В России начинаются продажи двух новых кнопочных 4G-телефонов Nokia. Цены

HMD Global, владелец бренда телефонов и аксессуаров Nokia, представляет два новых кнопочных телефона – Nokia 105 4G и Nokia 110 4G. Это самые доступные телефоны под брендом Nokia с поддержкой технологий 4G. Отличительная особенность обеих новинок — передача голоса высокой че
01.04.2021 5 причин купить кнопочный телефон в 2021 году

т с рынка к 2022 году, но этого пока не произошло. Более того, вот пять причин, почему стоит купить кнопочный телефон в 2021 году (и ни одна из них не связана с ностальгией). 1. Цифровой детокс
23.11.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 6300 4G и 8000 4G. Цены

HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, объявила о начале продаж в России двух кнопочных телефонов — Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G. Nokia 6300 4G — современная версия попул
12.11.2020 В России стартуют продажи двух новых кнопочных телефонов Nokia для сетей 4G. Цены

х телефона с поддержкой технологий 4G — Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G. Nokia 6300 4G — классический кнопочный телефон, который обрел новые функции благодаря подключению к сети 4G. Общайтесь в W
11.11.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 215 4G и 225 4G. Цены

HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, объявила о начале продаж в России двух кнопочных телефона — Nokia 215 4G и Nokia 225 4G. Отличительные особенности Nokia 215 4G — клавиатура с мягким покрытием Soft Touch, нескользкий корпус с закругленными краями и ёмкая батарея. В
10.08.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 125 и Nokia 150

Компания HMD Global объявляет о начале продаж в России двух новых кнопочных телефонов с диагональю 2,4 дюйма — Nokia 125 и обновленного Nokia 150 2020 года. Обе модели доступны для покупки в фирменном магазине Mobileshop.nokia.ru по цене 2990 рублей за Nokia

10.07.2020 Линейка кнопочных телефонов INOI с функцией портативной зарядки. Цены

INOI представила новую линейку кнопочных телефонов с мощным аккумулятором, полноформатным USB Type A портом для зарядки других гаджетов и большим экраном до 2,8 дюймов – INOI 109, INOI 249 и INOI 289. Старшие модели INOI 289
12.05.2020 Nokia представила недорогие кнопочные телефоны Nokia 125 и 150. Цены

вспышкой. Юхо Сарвикас, директор по продуктам компании HMD Global, отметил: «Люди активно покупают кнопочные телефоны как для личных, так и для рабочих целей, и мы знаем, насколько важны для п
20.04.2020 Представлен кнопочный телефон INOI на KaiOS с WhatsApp и YouTube. Цена

le (Google Assistant, Google Maps, YouTube и Google Search). INOI 283K, в отличии от большинства 2G кнопочных телефонов, работает в сетях 3G и может подключаться к Wi-Fi. Это позволяет использо
20.09.2019 Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года

TE N1 Китайский производитель хитовых смартфонов Blade тоже не забыл о людях в возрасте. Аккуратный кнопочный двухсимочник N1 отличается надежностью и высоким качеством сборки, а также долгим в
17.09.2019 В России открыт предзаказ на новые смартфоны и телефоны Nokia. Цены

будет представлена модель 3 ГБ/32 ГБ по цене 14990 рублей. Nokia 800 Tough – первый противоударный кнопочный телефон Nokia. Nokia 800 Tough специально создан для работы и отдыха в экстремальны
24.07.2019 Nokia представила кнопочные телефоны Nokia 105 (2019) и Nokia 220 4G. Цены

о прошлого года. Согласно нашей оценке, эта тенденция сохранится и в будущем, поскольку современные кнопочные устройства открывают массу возможностей. Nokia 105 (2019), выполненный с традиционн
19.07.2019 Google готовит Android для дешевых кнопочных телефонов. Фото

емного выше, а по центру экрана расположены иконки других приложений. Первая версия главного экрана кнопочной версии Android В прошивку по умолчанию встроен браузер Chrome с адаптированным под

14.11.2018 Представлены кнопочные телефоны Nokia 106 и Nokia 230 в новом цвете. Цены

HMD Global объявила о расширении линейки кнопочных телефонов и представила новый Nokia 106, а также Nokia 230 в новом цвете. Главная о
02.08.2018 Xiaomi выпустит кнопочный телефон с искусственным интеллектом за $30

Первый кнопочный телефон Xiaomi Xiaomi выпустит первый в истории компании кнопочный телефон,

08.06.2018 Blackberry выпустила кнопочный «самый защищенный в мире» смартфон на Android. Фото

Blackberry Key2 получил «из коробки» самую новую операционную систему Android 8.1 Oreo. В новой кнопочной модели Blackberry также впервые для бренда представлена двойная камера и новая универсальная клавиша быстрого доступа Speed Key для быстрого перехода к часто используемым приложениям,

