В России стартуют продажи двух новых кнопочных телефонов Nokia для сетей 4G. Цены

HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, представила два новых кнопочных телефона с поддержкой технологий 4G — Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G.

Nokia 6300 4G — классический кнопочный телефон, который обрел новые функции благодаря подключению к сети 4G. Общайтесь в WhatsApp и Facebook, делитесь интернетом с друзьями через точку доступа WiFi и смотрите фильмы онлайн, подключив ноутбук к мобильному интернету.

Nokia 8000 4G — премиальная модель в необычном корпусе из стеклообразного поликомпозита с хромированным обрамлением. Общайтесь с друзьями в WhatsApp и Facebook, смотрите YouTube и стройте маршруты в Google Картах. Пользуйтесь телефоном без ограничений — заряда батареи хватит надолго.

Юхо Сарвикас, директор по продуктам и вице-президент компании HMD Global в регионе Северная Америка, отметил: «Сейчас, когда мир все еще привыкает жить в условиях новой реальности и гибкого графика работы, мы хотим дать семьям преимущества постоянной связи друг с другом и коллегами. Доступный Nokia 6300 4G и яркий Nokia 8000 4G — проверенные временем телефоны с узнаваемым дизайном, в которых появились современные функции. В обеих моделях предусмотрена точка доступа WiFi, дающая уверенность в наличии подключения к сети на дополнительном устройстве. Наша компания уделяет большое внимание кнопочным телефонам, поскольку они играют важную роль в жизни очень многих людей. Мы стремимся подключить к сети всех желающих и предоставить поклонникам марки возможность выбрать телефон, соответствующий их стилю жизни».





Nokia 6300 4G — современная версия популярной классической модели и самый доступный телефон с предустановленным приложением WhatsApp для общения. Благодаря подключению к сети 4G у вас будет постоянный доступ к интернету — смотрите любимые каналы на YouTube, общайтесь с друзьями и коллегами в Facebook. На Nokia 6300 4G предусмотрена точка доступа WiFi — делитесь интернетом с друзьями, подключайте ноутбук к мобильному интернету и работайте, где угодно — дома, в кафе и дороге, а также с комфортом смотрите фильмы онлайн на большом экране.

Процессор Qualcomm Snapdragon 210 и операционная система KaiOS оптимизированы для решения повседневных задач. Google Ассистент поможет найти ответы на любые вопросы, связаться с друзьями и запланировать дела. Прочный корпус из поликарбоната готов к повседневным испытаниям. Nokia 6300 4G — надежный телефон на каждый день.

Nokia 8000 4G — кнопочный телефон в необычном корпусе из стеклообразного поликомпозита в цветах драгоценных камней в стильном хромированном обрамлении. Увеличенный экран диагональю 2,8” и удобная 3D-клавиатура созданы для комфортного общения в WhatsApp и Facebook, просмотра видео на YouTube и построения маршрутов в Google Картах. В магазине KaiStore предусмотрено множество самых разных приложений, которыми можно пользоваться в любое время и в любом месте благодаря подключению к сети 4G.

Ставьте перед Google Ассистентом любые задачи с помощью голоса — диктуйте сообщения для друзей, звоните, ищите новые рецепты в интернете, спрашивайте помощника, о чем угодно. Включите точку доступа WiFi на своем телефоне и делитесь интернетом с друзьями. Одного заряда батареи Nokia 8000 4G хватит до двух дней использования.

Раун Форсайт, главный дизайнер компании HMD Global, сказал: «Все телефоны Nokia выполнены в едином стиле. Этот стиль хорошо знаком поклонникам марки и легко узнаваем — мы стремимся к тому, чтобы во всех без исключения наших устройствах присутствовали отличительные черты бренда. Представляя Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G, мы хотим дать пользователям кнопочных телефонов шанс выразить себя с помощью технологий и возможность выбора, которая уже есть у пользователей наших смартфонов».

Nokia 6300 4G появится в продаже в России в ноябре 2020 года по ориентировочной розничной цене 4 990 рублей в сером, белом и зеленом цветах. Nokia 8000 4G появится в продаже в России в ноябре 2020 года по ориентировочной розничной цене 7 490 рублей в черном, белом и синем цветах.