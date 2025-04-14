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Linux KaiOS Мобильная операционная система
Linux KaiOS и организации, системы, технологии, персоны:
|Kickstarter 128 1
|Carl Zeiss AG 304 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 342 1
|Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
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