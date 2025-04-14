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Linux KaiOS Мобильная операционная система



14.04.2025 В WhatsApp* для Windows нашли «дыру». Злоумышленики отправляют россиянам вирусы под видом документов или картинок 1
07.10.2024 Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж 1
16.07.2024 WhatsApp* навсегда лишил себя доступа к массовым телефонам Nokia, Alcatel и десятку других брендов, доступных каждому 1
25.01.2023 Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели 1
27.12.2022 Миллионы останутся без WhatsApp. Грядет отключение поддержки старых iPhone и телефонов на Android 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
10.06.2021 За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов 1
23.11.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 6300 4G и 8000 4G. Цены 1
12.11.2020 В России стартуют продажи двух новых кнопочных телефонов Nokia для сетей 4G. Цены 1
25.08.2020 В WhatsApp появится архиполезная «фишка», которую ждут миллионы пользователей 1
20.04.2020 Представлен кнопочный телефон INOI на KaiOS с WhatsApp и YouTube. Цена 1
30.09.2019 WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android 1
19.08.2019 Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android» 1
19.07.2019 Google готовит Android для дешевых кнопочных телефонов. Фото 1
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 1
02.03.2018 Самое интересное с MWC 2018 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Linux KaiOS и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 10
Google LLC 11903 9
Meta Platforms - Facebook 4456 8
Apple Inc 12224 5
HMD Global - Nokia 133 5
Samsung Electronics 10341 4
Microsoft Corporation 24773 3
Telegram Group 2128 3
МегаФон 9141 2
Xiaomi 1786 2
Snapchat 131 2
LG Electronics 3633 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 239 2
INOI - ИНОЙ 50 1
Intel Corporation 12264 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Mozilla Foundation 201 1
Linux Moblin 52 1
CloudMosa 1 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Lenovo Group 2302 1
Nvidia Corp 3538 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Huawei 3992 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 304 1
BBK OPPO Electronics 388 1
ZTE Corporation 752 1
Transsion Holdings 64 1
Sony 6565 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
Nokia MobileShop 21 1
Zello 25 1
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 82 1
Philips 2060 1
ИКС 327 1
Kickstarter 128 1
Carl Zeiss AG 304 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 13
Кнопочное управление 558 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9765 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3061 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2527 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9465 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6101 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12596 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6456 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9439 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6500 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4854 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8230 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1015 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 3
Application store - магазин приложений 1230 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1223 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1039 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4086 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2694 2
USB micro 968 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7381 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1973 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1386 2
WhatsApp Messenger 1105 11
Google Android 14179 10
Google YouTube - Видеохостинг 2792 8
Apple iOS 7919 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1155 6
Nokia 6300 4G 26 6
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 5
Nokia 8110 12 5
Microsoft Windows 15829 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1575 4
Mozilla Firefox OS 90 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 3
Linux OS 10146 3
Google Play - Google Store - Android Market 3327 3
Mozilla Firefox - браузер 1894 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 3
KaiStore 4 3
Statista 235 3
Google Chrome - браузер 1579 2
Rakuten Viber 630 2
Nokia Symbian OS 1400 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Google Android One 46 2
Tencent WeChat - мессенджер 146 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 171 2
Nokia PureView - Смартфон 111 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 2
CloudMosa Puffin OS 2 2
Nokia 3310 66 2
Nokia 1 - Nokia 1 Plus 19 2
Nokia 8000 4G 2 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 2
Apple iPad 3877 2
Google Android 8 - Android Oreo 194 2
Apple iPhone 4 786 2
Apple iPad mini 420 2
Nokia 6 - серия 35 2
Nokia Sirocco 102 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 342 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Форсайт Раун 1 1
Дуров Павел 296 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Индия - Bharat 5514 1
Южная Корея - Республика 6705 1
Япония 13342 1
Китай - Тайвань 4021 1
Франция - Французская Республика 7887 1
Азия - Азиатский регион 5589 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 2
Английский язык 6715 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1124 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 201 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1655 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5264 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2726 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5875 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6503 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 846 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 127 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 516 1
GizChina - Издание 75 2
9to5Google 49 1
WABetaInfo 10 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
День молодёжи - 27 июня 923 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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