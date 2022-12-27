Миллионы останутся без WhatsApp. Грядет отключение поддержки старых iPhone и телефонов на Android

WhatsApp перестанет работать почти на 50 смартфонах, вышедших около 10 лет назад. В списке есть смартфоны Huawei, Samsung (даже флагманские), LG, Sony и других брендов, а также сразу два iPhone. Количество пострадавших пользователей может исчисляться миллионами. Единственный выход из этой ситуации – отказаться от использования древних мобильников и перейти на современные модели.

Устаревшим мобильникам в WhatsApp не место

Разработчики WhatsApp, самого популярного мессенджера в мире с более чем двухмиллиардной базой пользователей, готовятся отключить поддержку около полусотни смартфонов. Как пишет Gizchina, день «икс» назначен на 31 декабря 2022 г.

Прекращение поддержки в данном случае означает, что пользоваться WhatsApp на всех смартфонах, попавших в список, будет нельзя ни при каких условиях – не получится даже авторизоваться в имеющемся аккаунте или создать новый. Перед их владельцами встанет простой и в то же время сложный выбор всего из двух вариантов – перейти в новый мессенджер, где, возможно, не будет нужных собеседников, или купить хотя бы немного более современный смартфон.

Репрессии коснутся Android-смартфонов преимущественно японского, тайваньского, китайского и южнокорейского происхождения. Также в перечне представлены французские устройства и две модели мобильников Apple – iPhone 5 и iPhone 5C, вышедшие в 2012 г. и 2013 г. соответственно. При этом iPhone 5 тоже образца 2012 г. это не затронуло. Уже и сама Apple не поддерживает эти устройства и не выпускает для них новые версии iOS. Неизвестные бренды в списке тоже имеются.

На этих устройствах WhatsApp больше не заработает

Доподлинно неизвестно, сколько людей пострадают от новой политики WhatsApp. Но известно, что пользователи древних или просто маломощных Android-смартфонов исчисляются сотнями миллионов.

Никаких санкций

Решение владельцев WhatsApp отключить работу мессенджера на перечисленных устройствах никак не связано с нынешней внешней политикой США (WhatsApp – американский мессенджер). Действительно, в списке немало китайских мобильников, но к торговой войне между США и КНР это не имеет никакого отношения.

Данный факт подтверждается присутствием в списке не только американских iPhone, но также продукции Samsung, Sony и LG. США пока не портили отношения ни с Южной Кореей, ни с Японией.

Также разработчиков совершенно не интересует, бюджетный смартфон они отлучают от своего мессенджера или же флагманский. Например, Galaxy S2 и S3 Mini – это топовые для своего времени (первая половина предыдущего десятилетия) устройства, а Lenovo A820 и iPhone 5C того же периода с самого начала позиционировались как недорогие смартфоны начального уровня.

Нужно двигаться вперед

Судя по всему, единственная причина, по которой авторы WhatsApp отключают поддержку старых устройств, кроется в их нежелании нести ответственность за работу их приложения на давно устаревших гаджетах под управлением древней прошивки. Новые версии WhatsApp могут некорректно функционировать на устройствах, от которых успели отказаться сами производители, но которые все еще находятся в эксплуатации.

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Для WhatsApp подобное является стандартной и даже регулярной практикой. Разработчики ежегодно пополняют список неподдерживаемых смартфонов и прошивок, иногда делая это два и более раз в год.

Современными сервисами нужно пользоваться на современных устройствах, считают в WhatsApp

Например, 31 декабря 2019 г. была отправлена на покой версия WhatsApp для смартфонов на базе Windows Phone. Она больше не получает обновлений, поскольку саму Windows Phone Microsoft признала мертвой еще осенью 2017 г. В 2022 г. ни один производитель не выпускает устройства на базе этой платформы, и ни один разработчик не пишет под нее новый софт.

1 февраля 2020 г. была остановлена работа WhatsApp в iOS 8 и Android 2.3.7 Gingerbread. Эти системы вышли в 2014 г. и 2010 г. соответственно.

С течением времени темпы увеличения количества устройств и версий ОС, на которых WhatsApp больше не работают, лишь нарастали. Например, в марте 2021 г. разработчики WhatsApp предупредили всех о скором отключении поддержки iOS 9, на которой работают iPhone 4, iPad mini, iPad 2 и более ранние устройства Apple.

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В начале сентября 2021 г. стала известна точная дата отказа разработчиков WhatsApp от поддержки iOS 9 – ноябрь 2021 г. Тогда же выяснилось, что та же участь постигнет Android 4.0.3 и KaiOS 2.5.0 – операционную системы для обычных телефонов.