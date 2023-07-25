Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich

Десятки миллионов смартфонов окажутся на свалке. Прекращается поддержка знаменитой редакции Android t. Эта система вышла в октябре 2013 г. и получила массу улучшений по сравнению с трио под названием Jelly Bean – Android 4.1, 4.2 и 4.3. Прекращение поддержки в данном случае не означает отсутс

Google отправил на свалку истории миллионы устройств с революционным Android ионная операционная система Android Jelly Bean версии 4.1 вышла в конце июня 2012 г., заменив собой Ice Cream Sandwich (4.0). Появление Jelly Bean привнесло в Android массу нововведений, включа

Обзор смартфона Lenovo Sisley S90-А: ни слова про айфон о не на скамейке запасных, а вполне себе на поле. Диспозиция очень выгодная, осталось не оплошать и выпустить толковый гаджет. Сегодня мы поговорим о Lenovo S90-A, недорогом смартфоне под управлением Android 4.4.Комплектация Для сравнительно недорогого устройства Lenovo Sisley S90-A неплохо упакован. Компанию непосредственно смартфону составляют неплохие наушники-затычки с силиконовой накла

Двойной тест двухсимочников: Huawei Ascend P6S и Acer Liquid E3 то у Huawei Ascend P6S отсутствует слот для MicroSD-карт, хуже характеристики камеры и устаревшая версия модуля Bluetooth. Acer Liquid E3 (E380) Huawei Ascend P6S Операционная система Android 4.2.2 Android 4.4.2 Экран TFT IPS 4,7’’ 720x1280 пикс. TFT IPS 4,7’’ 720x1280 пикс. Процессор MediaTek MT6589 4x 1200 МГц HiSilicon Kirin 910 Hi6620 V9R1 4х 1596 МГц Графический процессор PowerVR

Panasonic представил «домашние» смартфоны ле декабря 2013 г. компания Panasonic выпускает на российский рынок домашние смартфоны на платформе Android 4.0. Серия представлена двумя моделями: KX-PRX120RUW и KX-PRX150RUB и сочетает практи

Впечатления от Android 4.4 Kit Kat на примере знакомства со смартфоном LG Nexus 5 Предыдущие Android серии Jelly Bean несли в себе идеологию «давайте исправим наши старые ошибки». Поэтому из самых заметных нововведений Jelly Bean можно сказать разве что про весьма неплохую систему раздельных

Explay анонсировал два новых смартфона на Android 4.2 нсировала две модели двухъядерных смартфонов в ценовом сегменте до 6 000 руб. Модель Explay Alto имеет двухъядерный процессор Cortex-A7 с частотой 1.2 Ггц, четырехдюймовый TFT-дисплей, ОС Android 4.2 Jelly Bean, две видеокамеры (3 и 0,3 Мп) и поддерживает работу 2-х активных сим-карт. Объем оперативной памяти составляет 512 МБ, внутренней памяти - 4 ГБ. При желании, за счёт слота microSD, п

Названа дата появления эталонного Android-смартфона Nexus 5 Google сохранит длину цикла обновления Android - в прошлом году новая версия операционной системы, Jelly Bean, была представлена также в октябре, вместе с новым смартфоном Nexus 4 и планшетом

Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ ему, даже в 4.2 было больше (по сравнению с 4.1 – имеем в виду Google Now!, конечно). В 4.3 их оказалось еще меньше, поэтому «желейным бобам» обновили срок годности – да, новая версия тоже называется Jelly Bean. Чтобы разочаровать всех сразу – визуальных отличий вы не заметите. В распоряжении автора был ASUS Nexus 7, и обновление установилось полуавтоматически в день написания этой статьи,

Google представил новую версию Android и новый планшет. ФОТО бъявила о выпуске версии 4.3 операционной системы Android. Новая версия носит прежнее кодовое имя - Jelly Bean. Первая версия Jelly Bean (Android 4.1) была выпущена в июне 2012 г. К осно

«Вобис Компьютер» представил 3 новых смартфона Highscreen ве последние новинки построены на базе двухъядерных процессоров Qualcomm и работают под управлением Android 4.0. Вместе с тем Highscreen представляет обновленную версию модели Yummy Duo. Этот а

Владельцы HTC One S получили обновление до Android 4.1 Компания HTC приступила к выпуску обновления до Android 4.1.1 Jelly Bean для смартфона HTC One S, сообщает Android Police. Производитель начал с европейски

Android 4.2 против Windows Phone 8: провал или точечное попадание? Интерфейс Android не претерпевал кардинальных изменений уже достаточно давно. В этом он схож с таковым у iOS: иконки и виджеты на рабочем столе плюс список приложений. Полезным новшеством обновленной Jelly Bean (а Android 4.2 называют так же, как и 4.1) является поддержка нескольких профилей, что дает возможность пользоваться одним смартфоном нескольким людям. Главное, что это происходит бе

Fly представил новый dual-SIM смартфон на Android 4.0 с 5-дюймовым IPS дисплеем Fly представил в России новый dual-SIM смартфон на платформе Android 4.0 с 5-дюймовым IPS дисплеем – Fly IQ450 Horizon. Fly IQ450 Horizon выполнен в эргономичном и легком корпусе, его толщина составляет 9,7 мм, а вес не превышает 168 г. Устройство постро

Ошибка в Android лишила пользователей Рождества Ошибка в операционной системе Android 4.2 Jelly Bean лишила пользователей Рождества - в приложении People отсутствует последний месяц г

Планшет Acer Iconia Tab A701 и Android 4.1.1: обзор обновленного флагмана set вселяет уверенность, что при необходимости у нас будет возможность принудительно перезагрузить устройство. Если честно, мы еще ни разу не пользовались подобным функционалом на планшетах с версией Android 4.0 и выше. Скорее, мы воспринимаем это как заботу о потребителе и о плохом постараемся не думать. За заглушкой скрывается слот для карты памяти и SIM-карты На торцах устройства, в акку

Первый взгляд на Android 4.2 и супер-планшет Samsung Google Nexus 10 droid. Об этом говорит не только быстрота выхода новой версии, но и, например, то, что в отличие от Jelly Bean, версия 4.2 даже не имеет ни собственного имени, ни таких серьезных обновлений нап

Google представил новый смартфон и 10-дюймовый планшет лении планшета Nexus 7, представленного в июне этого года. Новый смартфон - Nexus 4 - был разработан совместно с LG Electronics и базируется на обновленной версии платформы Android под кодовым именем Jelly Bean - Android 4.2. Устройство выполнено в корпусе со скругленными углами и напоминает модель предыдущего поколения Samsung Galaxy Nexus. Смартфон обладает 4,7-дюймовым дисплеем с разреше

Новинки от Fly: первые двухъядерные смартфоны на Android 4.0 с поддержкой двух SIM-карт iance с лихвой хватит, чтобы не заскучать в дороге или путешествии. Звуковые эффекты могут изменить голос до неузнаваемости В качестве операционной системы была выбрана последняя версия Android – 4.0 Ice Cream Sandwich. Это позволяет с комфортом играть в современные игры и использовать новейшие программы из магазина приложений. По ощущениям, при работе с приложениями система работает «шустр

Perfeo 9706-IPS: планшет с 9,7-дюймовым дисплеем, на базе Android 4.1 рным процессором Rockchip RK3066 с частотой 1,5 ГГц. Устройство базируется на платформе Android 4.1 Jelly Bean, дополненной пакетом приложений от «Яндекса». Поддерживается установка игр и прило

Тест Prology Latitude T-710T: новое поколение выбирает Android 4.0 Как уже можно было догадаться в качестве операционной системы в Prology Latitude T-710T установлен Android 4.0. Интерфейс планшетной части вполне себе стандартный, никаких специальных оболочек

Sony приступила к обновлению Xperia go, Xperia U и Xperia sola до Android 4.0 льзователи смогут обновить свои устройства до более новой версии операционной системы - Android 4.0 Ice Cream Sandwich. В течение следующих нескольких недель Sony планирует предостаивть возможн

Новый планшет Prology: 7 дюймов IPS и Android 4.0 micro-USB и mini-HDMI. На фронтальной и задней частях планшета установлены камеры с разрешением 0,3 и 2 мегапикселя. Управление Prology Evolution Tab-750 осуществляется с помощью операционной системы Android 4.0.

Motorola представила три новых «смартфона-бритвы». ФОТО новые устройства поступят в продажу с предустановленной операционной системой Google Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) с возможностью в дальнейшем поставить обновление до Android 4.1 (Jelly Be

Первые тестовые ФОТО: Samsung Galaxy Note 2 и Samsung Galaxy Camera едующей неделе), было одним из первых, приуроченных к берлинской выставке IFA 2012. В этом материале мы расскажем вам о первом впечатлении от смартфона Samsung Galaxy Note 2 и первой в мире камеры на Android 4.1 Samsung Galaxy Camera. Samsung Galaxy Note 2 - главная сенсация международной выставки IFA 2012 Начало рассказа спикера компании о Samsung Galaxy Note 2 зрители встретили овациями,

Sony приступила к обновлению до Android 4.0 смартфонов линейки 2012 г. Sony Mobile объявила в своем блоге о выпуске обновления до версии операционной системы Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) для смартфона линейки 2012 г., модели Sony Xperia P. В самое ближайшее вр

Explay представил новый смартфон на Android 4.0 Компания Explay представила на отечественном рынке новый смартфон Explay Advance. Новинка работает под управлением операционной системы Android 4.0, поддерживает работу с двумя SIM-картами, имеет встроенные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, а также пятимегапиксельную автофокусную камеру, GPS-приемник и приемник FM-радио. Корпус Expla

HTC лишила обновления до Android 4.0 владельцев популярного смартфона Компания HTC отказалась выпускать обновление до Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) для флагмана 2010 г., модели HTC Desire HD. Об этом сообщает The Inquirer

Два самых важных обновления новой ОС: обзор Google Android 4.1 Jelly Bean шее мороженое Аппетитные названия новых ОС Google отражают довольно любопытную картину – мороженое (Ice Cream Sandwich) плавно растаяло и превратилось в жевательную конфету (Jelly Bean), вместе

Android 4.1 будет лишен затормаживаний в интерфейсе Bean, - в Google сообщили, что интерфейс в ней будет работать быстрее и более плавно по сравнению с Ice Cream Sandwich. Представители компании наглядно показали это на примерах в ходе презентац

Android научился читать мысли нтернет-соединение также необходимо. Новые возможности Android Beam В предыдущей версии платформы - Ice Cream Sandwich - компания Google представила функцию Android Beam, позволяющую передавать

Sony выпустила Android 4.0 для Sony Xperia S Sony на своем официальном сайте объявила о выпуске обновления до Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) для флагманского смартфона Sony Xperia S. В новой версии Android появилис

Google случайно подтвердила название будущей версии Android а название будущей версии операционной системы Android. Версия Android 4.1 будет носить кодовое имя Jelly Bean, сообщает Pocket-lint. Информация была размещена в каталоге Google Play. Покупател

Samsung выпустит Android 4.0 для Galaxy Tab 10.1, 8.9, 7.7 и 7.0 Plus В июле компания Samsung Electronics планирует выпустить обновления до Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) для планшетов Galaxy Tab 10.1 (GT-P7500/7510), Galaxy Tab 8.9 (GT-P7300/7

Samsung выпустил обновление до Android 4.0 для Galaxy Note й, оптимизированных для электронного пера S Pen, а также обновление платформы Android до версии 4.0 Ice Cream Sandwich. Российские пользователи могут обновить свой Samsung Galaxy Note через Sam

Sony приступила к обновлению смартфонов до Android 4.0 kman. Для всех указанных моделей вендор предложил обновление операционной системы до Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich). Таким образом, обновления получат все модели 2011 г. Исключением являетс