Индексная книга CNews*
Google Android 4 Android Ice Cream Sandwich
Публикаций - 936, упоминаний - 1342
Google Android 4 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Engadget - Блог о технологиях 417 19
|The Verge - Издание 500 15
|CNews - ZOOM.CNews 1757 14
|DigiTimes - Издание 1295 10
|SlashGear 134 10
|SamMobile 46 9
|Wikipedia - Википедия 440 9
|GSM Arena 66 7
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 6
|Pocket-Lint 71 5
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 4
|Ars Technica 380 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 4
|Samsung Tomorrow 10 4
|PhoneArena 71 4
|91Mobiles 1695 3
|Boy Genius Report - BGR 50 3
|Чудо техники 60 3
|Mashable 370 3
|Ubergizmo 6 2
|AndroidCentral 3 2
|NYT - The New York Times 1001 2
|Inquirer 463 2
|Gizmodo 120 2
|9to5Google 44 2
|Digital Trends - Издание 31 2
|The Guardian - Британская газета 339 2
|Bloomberg 1109 2
|Wired - Издание 225 1
|GizChina - Издание 52 1
|WABetaInfo 7 1
|Business Insider 206 1
|ZDnet 596 1
|TorrentFreak (TF) 104 1
|Известия ИД 465 1
|The Information 52 1
|Mobiltelefon 4 1
|GizmoChina 97 1
|BetaNews 49 1
|Мобильные системы 113 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.