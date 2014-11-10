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Google Android 4 Android Ice Cream Sandwich

Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich


10.11.2014 Смартфон Explay Tornado: пупсик с грозным именем
07.11.2013 Впечатления от Android 4.4 Kit Kat на примере знакомства со смартфоном LG Nexus 5
22.10.2013 Explay анонсировал два новых смартфона на Android 4.2
29.07.2013 Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ
27.05.2013 Explay представил бюджетный 7-дюймовый двухъядерный планшет на Android 4.1
26.12.2012 Владельцы HTC One S получили обновление до Android 4.1
05.12.2012 Android 4.2 против Windows Phone 8: провал или точечное попадание?
06.11.2012 Первый взгляд на Android 4.2 и супер-планшет Samsung Google Nexus 10
10.10.2012 Новинки от Fly: первые двухъядерные смартфоны на Android 4.0 с поддержкой двух SIM-карт
08.10.2012 Perfeo 9706-IPS: планшет с 9,7-дюймовым дисплеем, на базе Android 4.1
01.10.2012 Sony приступила к обновлению Xperia go, Xperia U и Xperia sola до Android 4.0
24.08.2012 Sony приступила к обновлению до Android 4.0 смартфонов линейки 2012 г.
17.07.2012 HTC лишила обновления до Android 4.0 владельцев популярного смартфона
09.07.2012 Два самых важных обновления новой ОС: обзор Google Android 4.1 Jelly Bean
28.06.2012 Android 4.1 будет лишен затормаживаний в интерфейсе
22.06.2012 Sony выпустила Android 4.0 для Sony Xperia S
20.06.2012 Samsung выпустит Android 4.0 для Galaxy Tab 10.1, 8.9, 7.7 и 7.0 Plus
09.06.2012 Samsung выпустил обновление до Android 4.0 для Galaxy Note
29.05.2012 Sony приступила к обновлению смартфонов до Android 4.0
03.05.2012 Китай переходит на бюджетный Android 4.0
28.04.2012 Рассекречен дешевый смартфон Sony на базе Android 4.0. ФОТО
09.04.2012 3Q начала поставки 4-ядерного планшета на Android 4.0
29.03.2012 Самый дешевый в мире планшет на Android 4.0: первый взгляд
16.03.2012 HTC опубликовал список смартфонов, которые получат обновление до Android 4.0
13.03.2012 Владельцы Samsung Galaxy S II получили официальное обновление до Android 4.0
09.01.2012 Lenovo начала продажи огромного телевизора на Android 4.0
06.01.2012 Обзор смартфона Samsung Galaxy Nexus: Android 4.0 ICS в ауте
27.12.2011 LG выпустит обновление до Android 4.0 для своих смартфонов
26.12.2011 Владельцев Samsung Galaxy S и Galaxy Tab лишили обновления до Android 4.0
26.12.2011 Владельцев Samgung Galaxy S и Galaxy Tab лишили обновления до Android 4.0
22.12.2011 Планшеты Sony Tablet будут обновлены до Android 4.0
21.12.2011 Samsung Galaxy S II официально получит обновление до Android 4.0
19.12.2011 Acer представил в России первый планшет на Android 4.0
19.12.2011 R2-D2: Nexus S получил обновление до новой "базовой" версии Android 4.0.3
05.12.2011 R2-D2: Разработчик Google развеивает мифы про "полное аппаратное ускорение" в Android 4.0 Ice Cream Sandwich
05.12.2011 R2-D2: Google тестирует Android 4.0 для Nexus S на смартфонах сотрудников
30.11.2011 R2-D2: LG обновит до Android 4.0 смартфоны Optimus 2X, Optimus 3D и Optimus Black
24.11.2011 R2-D2: Порт Ice Cream Sandwich доступен для планшета Samsung Galaxy Tab
21.11.2011 R2-D2: Клавиатура из Ice Cream Sandwich доступна для устройств с Android 2.X
15.11.2011 Все смартфоны Sony Ericsson линейки Xperia 2011 года будут поддерживать Android 4.0

Публикаций - 936, упоминаний - 1342

Google Android 4 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9723 304
Google LLC 10932 275
Apple Inc 11184 192
Sony 6481 119
HTC Corporation 1491 115
LG Electronics 3538 103
Nvidia Corp 3213 93
Huawei 3500 75
Lenovo Group 2168 68
ASUS - AsusTek Computer Inc 1944 62
Microsoft Corporation 23484 58
Qualcomm Technologies 1700 56
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2416 52
NeXus 322 49
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 48
MediaTek 445 47
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 47
Twitter 2696 45
Meta Platforms - Facebook 4337 43
Intel Corporation 11664 38
Yandex - Яндекс 5661 37
Lenovo Motorola 3503 35
Sony Ericsson 1123 27
ZTE Corporation 721 25
Элемент ГК - Elementec 25 23
Amazon Inc - Amazon.com 2801 23
Fly - Explay - Эксплей 240 21
Цифра ГК 2144 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 18
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 199 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6931 17
Xiaomi 1292 17
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 16
Philips 2051 16
ONYX International 118 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2633 13
Sharp Corporation 1042 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 37
Связной ГК 1335 16
Точка 3795 11
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 8
Лента - Сеть розничной торговли 1697 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 7
Visa International 1872 7
Евросеть 1399 6
Почта России ПАО 1988 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 5
Альфа-Банк 1596 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 5
AliExpress 380 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 4
ВТБ - ВТБ24 660 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 4
Возрождение - Коммерческий банк 326 4
X5 Group 813 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 343 3
Белый Ветер 353 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 3
Hyundai Motor 339 3
Бинбанк 193 3
Carl Zeiss 299 3
Starbucks 86 2
X5 Group - Перекрёсток 452 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 2
Nike 175 2
BMW Group 412 2
TripAdvisor 40 2
Adidas - Адидас 151 2
eBay Inc 1597 2
Tesla Motors 337 2
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2022 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 862 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 1
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
МВД РФ Управление К 118 1
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