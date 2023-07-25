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Google Android 4 Android Ice Cream Sandwich

Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich

СОБЫТИЯ

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25.07.2023 Десятки миллионов смартфонов окажутся на свалке. Прекращается поддержка знаменитой редакции Android

t. Эта система вышла в октябре 2013 г. и получила массу улучшений по сравнению с трио под названием Jelly Bean – Android 4.1, 4.2 и 4.3. Прекращение поддержки в данном случае не означает отсутс
09.07.2021 Google отправил на свалку истории миллионы устройств с революционным Android

ионная операционная система Android Jelly Bean версии 4.1 вышла в конце июня 2012 г., заменив собой Ice Cream Sandwich (4.0). Появление Jelly Bean привнесло в Android массу нововведений, включа
18.02.2015 Обзор смартфона Lenovo Sisley S90-А: ни слова про айфон

о не на скамейке запасных, а вполне себе на поле. Диспозиция очень выгодная, осталось не оплошать и выпустить толковый гаджет. Сегодня мы поговорим о Lenovo S90-A, недорогом смартфоне под управлением Android 4.4.Комплектация Для сравнительно недорогого устройства Lenovo Sisley S90-A неплохо упакован. Компанию непосредственно смартфону составляют неплохие наушники-затычки с силиконовой накла
10.11.2014 Смартфон Explay Tornado: пупсик с грозным именем
20.08.2014 Двойной тест двухсимочников: Huawei Ascend P6S и Acer Liquid E3

то у Huawei Ascend P6S отсутствует слот для MicroSD-карт, хуже характеристики камеры и устаревшая версия модуля Bluetooth.   Acer Liquid E3 (E380) Huawei Ascend P6S Операционная система Android 4.2.2 Android 4.4.2 Экран TFT IPS 4,7’’  720x1280 пикс.  TFT IPS 4,7’’ 720x1280 пикс.  Процессор MediaTek MT6589 4x 1200 МГц HiSilicon Kirin 910 Hi6620 V9R1 4х 1596 МГц Графический процессор PowerVR

25.11.2013 Panasonic представил «домашние» смартфоны

ле декабря 2013 г. компания Panasonic выпускает на российский рынок домашние смартфоны на платформе Android 4.0. Серия представлена двумя моделями: KX-PRX120RUW и KX-PRX150RUB и сочетает практи
07.11.2013 Впечатления от Android 4.4 Kit Kat на примере знакомства со смартфоном LG Nexus 5

Предыдущие Android серии Jelly Bean несли в себе идеологию «давайте исправим наши старые ошибки». Поэтому из самых заметных нововведений Jelly Bean можно сказать разве что про весьма неплохую систему раздельных

22.10.2013 Explay анонсировал два новых смартфона на Android 4.2

нсировала две модели двухъядерных смартфонов в ценовом сегменте до 6 000 руб. Модель Explay Alto имеет двухъядерный процессор Cortex-A7 с частотой 1.2 Ггц, четырехдюймовый TFT-дисплей, ОС Android 4.2 Jelly Bean, две видеокамеры (3 и 0,3 Мп) и поддерживает работу 2-х активных сим-карт. Объем оперативной памяти составляет 512 МБ, внутренней памяти - 4 ГБ. При желании, за счёт слота microSD, п
16.09.2013 Названа дата появления эталонного Android-смартфона Nexus 5

Google сохранит длину цикла обновления Android - в прошлом году новая версия операционной системы, Jelly Bean, была представлена также в октябре, вместе с новым смартфоном Nexus 4 и планшетом

29.07.2013 Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ

ему, даже в 4.2 было больше (по сравнению с 4.1 – имеем в виду Google Now!, конечно). В 4.3 их оказалось еще меньше, поэтому «желейным бобам» обновили срок годности – да, новая версия тоже называется Jelly Bean. Чтобы разочаровать всех сразу – визуальных отличий вы не заметите. В распоряжении автора был ASUS Nexus 7, и обновление установилось полуавтоматически в день написания этой статьи,

25.07.2013 Google представил новую версию Android и новый планшет. ФОТО

бъявила о выпуске версии 4.3 операционной системы Android. Новая версия носит прежнее кодовое имя - Jelly Bean. Первая версия Jelly Bean (Android 4.1) была выпущена в июне 2012 г. К осно
27.05.2013 Explay представил бюджетный 7-дюймовый двухъядерный планшет на Android 4.1
25.01.2013 «Вобис Компьютер» представил 3 новых смартфона Highscreen

ве последние новинки построены на базе двухъядерных процессоров Qualcomm и работают под управлением Android 4.0. Вместе с тем Highscreen представляет обновленную версию модели Yummy Duo. Этот а
26.12.2012 Владельцы HTC One S получили обновление до Android 4.1

Компания HTC приступила к выпуску обновления до Android 4.1.1 Jelly Bean для смартфона HTC One S, сообщает Android Police. Производитель начал с европейски
05.12.2012 Android 4.2 против Windows Phone 8: провал или точечное попадание?

Интерфейс Android не претерпевал кардинальных изменений уже достаточно давно. В этом он схож с таковым у iOS: иконки и виджеты на рабочем столе плюс список приложений. Полезным новшеством обновленной Jelly Bean (а Android 4.2 называют так же, как и 4.1) является поддержка нескольких профилей, что дает возможность пользоваться одним смартфоном нескольким людям. Главное, что это происходит бе
27.11.2012 Fly представил новый dual-SIM смартфон на Android 4.0 с 5-дюймовым IPS дисплеем

Fly представил в России новый dual-SIM смартфон на платформе Android 4.0 с 5-дюймовым IPS дисплеем – Fly IQ450 Horizon. Fly IQ450 Horizon выполнен в эргономичном и легком корпусе, его толщина составляет 9,7 мм, а вес не превышает 168 г. Устройство постро
19.11.2012 Ошибка в Android лишила пользователей Рождества

Ошибка в операционной системе Android 4.2 Jelly Bean лишила пользователей Рождества - в приложении People отсутствует последний месяц г
07.11.2012 Планшет Acer Iconia Tab A701 и Android 4.1.1: обзор обновленного флагмана

set вселяет уверенность, что при необходимости у нас будет возможность принудительно перезагрузить устройство. Если честно, мы еще ни разу не пользовались подобным функционалом на планшетах с версией Android 4.0 и выше. Скорее, мы воспринимаем это как заботу о потребителе и о плохом постараемся не думать. За заглушкой скрывается слот для карты памяти и SIM-карты На торцах устройства, в акку
06.11.2012 Первый взгляд на Android 4.2 и супер-планшет Samsung Google Nexus 10

droid. Об этом говорит не только быстрота выхода новой версии, но и, например, то, что в отличие от Jelly Bean, версия 4.2 даже не имеет ни собственного имени, ни таких серьезных обновлений нап
30.10.2012 Google представил новый смартфон и 10-дюймовый планшет

лении планшета Nexus 7, представленного в июне этого года. Новый смартфон - Nexus 4 - был разработан совместно с LG Electronics и базируется на обновленной версии платформы Android под кодовым именем Jelly Bean - Android 4.2. Устройство выполнено в корпусе со скругленными углами и напоминает модель предыдущего поколения Samsung Galaxy Nexus. Смартфон обладает 4,7-дюймовым дисплеем с разреше
10.10.2012 Новинки от Fly: первые двухъядерные смартфоны на Android 4.0 с поддержкой двух SIM-карт

iance с лихвой хватит, чтобы не заскучать в дороге или путешествии. Звуковые эффекты могут изменить голос до неузнаваемости В качестве операционной системы была выбрана последняя версия Android – 4.0 Ice Cream Sandwich. Это позволяет с комфортом играть в современные игры и использовать новейшие программы из магазина приложений. По ощущениям, при работе с приложениями система работает «шустр
08.10.2012 Perfeo 9706-IPS: планшет с 9,7-дюймовым дисплеем, на базе Android 4.1

рным процессором Rockchip RK3066 с частотой 1,5 ГГц. Устройство базируется на платформе Android 4.1 Jelly Bean, дополненной пакетом приложений от «Яндекса». Поддерживается установка игр и прило
03.10.2012 Тест Prology Latitude T-710T: новое поколение выбирает Android 4.0

Как уже можно было догадаться в качестве операционной системы в Prology Latitude T-710T установлен Android 4.0. Интерфейс планшетной части вполне себе стандартный, никаких специальных оболочек
01.10.2012 Sony приступила к обновлению Xperia go, Xperia U и Xperia sola до Android 4.0

льзователи смогут обновить свои устройства до более новой версии операционной системы - Android 4.0 Ice Cream Sandwich. В течение следующих нескольких недель Sony планирует предостаивть возможн
25.09.2012 Новый планшет Prology: 7 дюймов IPS и Android 4.0

micro-USB и mini-HDMI. На фронтальной и задней частях планшета установлены камеры с разрешением 0,3 и 2 мегапикселя. Управление Prology Evolution Tab-750 осуществляется с помощью операционной системы Android 4.0.
06.09.2012 Motorola представила три новых «смартфона-бритвы». ФОТО

новые устройства поступят в продажу с предустановленной операционной системой Google Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) с возможностью в дальнейшем поставить обновление до Android 4.1 (Jelly Be
31.08.2012 Первые тестовые ФОТО: Samsung Galaxy Note 2 и Samsung Galaxy Camera

едующей неделе), было одним из первых, приуроченных к берлинской выставке IFA 2012. В этом материале мы расскажем вам о первом впечатлении от смартфона Samsung Galaxy Note 2 и первой в мире камеры на Android 4.1 Samsung Galaxy Camera. Samsung Galaxy Note 2 - главная сенсация международной выставки IFA 2012  Начало рассказа спикера компании о Samsung Galaxy Note 2 зрители встретили овациями,
24.08.2012 Sony приступила к обновлению до Android 4.0 смартфонов линейки 2012 г.

Sony Mobile объявила в своем блоге о выпуске обновления до версии операционной системы Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) для смартфона линейки 2012 г., модели Sony Xperia P. В самое ближайшее вр
23.08.2012 Explay представил новый смартфон на Android 4.0

Компания Explay представила на отечественном рынке новый смартфон Explay Advance. Новинка работает под управлением операционной системы Android 4.0, поддерживает работу с двумя SIM-картами, имеет встроенные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, а также пятимегапиксельную автофокусную камеру, GPS-приемник и приемник FM-радио. Корпус Expla
23.07.2012 Sony представила Walkman на Android 4.0
17.07.2012 HTC лишила обновления до Android 4.0 владельцев популярного смартфона

Компания HTC отказалась выпускать обновление до Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) для флагмана 2010 г., модели HTC Desire HD. Об этом сообщает The Inquirer
09.07.2012 Два самых важных обновления новой ОС: обзор Google Android 4.1 Jelly Bean

шее мороженое Аппетитные названия новых ОС Google отражают довольно любопытную картину – мороженое (Ice Cream Sandwich) плавно растаяло и превратилось в жевательную конфету (Jelly Bean), вместе
28.06.2012 Android 4.1 будет лишен затормаживаний в интерфейсе

Bean, - в Google сообщили, что интерфейс в ней будет работать быстрее и более плавно по сравнению с Ice Cream Sandwich. Представители компании наглядно показали это на примерах в ходе презентац
28.06.2012 Android научился читать мысли

нтернет-соединение также необходимо. Новые возможности Android Beam В предыдущей версии платформы - Ice Cream Sandwich - компания Google представила функцию Android Beam, позволяющую передавать
22.06.2012 Sony выпустила Android 4.0 для Sony Xperia S

Sony на своем официальном сайте объявила о выпуске обновления до Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) для флагманского смартфона Sony Xperia S. В новой версии Android появилис
22.06.2012 Google случайно подтвердила название будущей версии Android

а название будущей версии операционной системы Android. Версия Android 4.1 будет носить кодовое имя Jelly Bean, сообщает Pocket-lint. Информация была размещена в каталоге Google Play. Покупател
20.06.2012 Samsung выпустит Android 4.0 для Galaxy Tab 10.1, 8.9, 7.7 и 7.0 Plus

В июле компания Samsung Electronics планирует выпустить обновления до Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) для планшетов Galaxy Tab 10.1 (GT-P7500/7510), Galaxy Tab 8.9 (GT-P7300/7
09.06.2012 Samsung выпустил обновление до Android 4.0 для Galaxy Note

й, оптимизированных для электронного пера S Pen, а также обновление платформы Android до версии 4.0 Ice Cream Sandwich. Российские пользователи могут обновить свой Samsung Galaxy Note через Sam
29.05.2012 Sony приступила к обновлению смартфонов до Android 4.0

kman. Для всех указанных моделей вендор предложил обновление операционной системы до Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich). Таким образом, обновления получат все модели 2011 г. Исключением являетс
28.05.2012 Первый взгляд на HTC Desire C: 200 евро за Android 4.0

ы в полной программе: это Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n и aGPS. Плюс к этому можно сказать и про встроенный чип NFC для беспроводного обмена данными, ну и, конечно, его изначальную поддержку в ОС Android 4.0.  На правом боку HTC Desire C расположилась качелька регулировки громкости Никуда не делась у смартфона тыловая камера: она пятимегапиксельная, с диафрагмой F2.8/34 мм и фиксированн

Публикаций - 930, упоминаний - 1333

Google Android 4 и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 298
Google LLC 12690 274
Apple Inc 13156 186
Sony 6739 117
HTC Corporation 1512 112
LG Electronics 3735 102
Nvidia Corp 4002 93
Huawei 4677 75
Lenovo Group 2447 68
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 62
Microsoft Corporation 25775 56
Qualcomm Technologies 1974 55
Acer Group - Acer Inc 2776 52
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 46
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 45
X Corp - Twitter 2938 45
MediaTek - Ralink 595 45
Fly - Explay - Эксплей 243 44
Meta Platforms - Facebook 4621 44
Intel Corporation 12811 38
Yandex - Яндекс 9216 37
Lenovo Motorola 3566 34
ZTE Corporation 800 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 23
Dropbox 527 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Xiaomi - Сяоми 2232 18
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 18
Fly 214 17
МегаФон 10742 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 16
ONYX International 158 15
Philips 2099 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Sharp Corporation 1062 13
3Q 48 13
Cyanogen Mod 54 12
Prology 72 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Связной ГК 1401 16
Россети Ленэнерго 1699 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 7
Visa International 1993 7
Евросеть 1421 6
Совкомбанк Совесть 279 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Carl Zeiss AG 307 5
Почта России ПАО 2370 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Альфа-Банк 1979 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
eBay Inc 1640 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Русский стандарт Банк 509 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Белый Ветер 365 3
Barnes & Noble 171 3
Резонанс НПП 407 3
Prada 58 3
TuneIn Radio 8 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Hyundai Motor Company 436 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
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