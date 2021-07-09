Google отправил на свалку истории миллионы устройств с революционным Android

Планшеты и смартфоны на базе Android 4.1-4.3 Jelly Bean больше не будут получать обновления библиотеки Google Play Services. Без нее не смогут работать сервисы Google и многие приложения сторонних разработчиков. На устройства с этой прошивкой приходится около 1% от общей массы Android-гаджетов. Android 4.1 стала важной частью истории системы, за счет гигантского количества нововведений.

Прощание с Jelly Bean

Компания Google объявила о прекращении выпуска обновлений библиотеки Google Play Services для ОС Android версий 4.1-4.3. Она используется для работы различных сервисов Google, в том числе и магазина приложений Play. Также она отвечает за работу многочисленных API-интерфейсов, которые могут использоваться сторонними разработчиками в своих приложениях.

Отказ от выпуска апдейтов Google Play Services означает, что операционки Android 4.1-4.3 с кодовым именем Jelly Bean Google окончательно признал устаревшими. В своем блоге разработчики Android написали, что пошли на этот шаг потому, что пользователей, до сих пор работающих на устройствах с этой ОС, осталось совсем немного.

Точное число Android-устройств на базе Jelly Bean, активных до сих пор, в Google не уточняют, заявляя лишь, что их около 1% от общего количества гаджетов с этой платформой. По данным портала Statista.com, все версии Android ниже 5.0 Lollipop на июнь 2021 г. занимали лишь 1,18%.

У Android jelly Bean есть свой маскот

По данным портала Business of Apps, по итогам 2020 г. в мире насчитывалось около 2,8 млрд пользователей Android-устройств. Таким образом, на Android Jelly Bean в настоящее время работают приблизительно 2 млн устройств по всему миру.

Сроки прекращения поддержки

Подготовку к полному отказу от Jelly Bean Google начала еще осенью 2018 г. В первых числах октября 2018 г. компания заявила об отказе от поддержки своего фирменного браузера Chrome для этой системы. Для него перестали выходить обновления и патчи безопасности, что вынудило часть пользователей перейти на другой браузер, а другую часть – купить новый мобильник с более свежей прошивкой.

Android Jelly Bean щеголяла новым по тем временам интерфейсом

31 января 2021 г. Google сообщила, что системы линейки Jelly Bean больше не будут получать обычные апдейты. Она оставив им только критические обновления системы безопасности.

Релиз новых версий Google Play Services прекратится в конце лета 2021 г. Последняя сборка для Jelly Bean будет иметь индекс 21.30.99. На момент публикации материала была доступна версия 21.24.18.

Революционная операционная система

Android Jelly Bean версии 4.1 вышла в конце июня 2012 г., заменив собой Ice Cream Sandwich (4.0). Появление Jelly Bean привнесло в Android массу нововведений, включая существенно переработанный интерфейс и поддержку частоты обновления экрана 60 кадров в секунду. В 2021 г. такая частота считается нормой.

Что умеет Android Jelly Bean

Система Jelly Bean развивалась вплоть до версии 4.3, вышедшей, как сообщал CNews, в конце июня 2013 г. От версии к версии Google, вопреки своей же традиции, не меняла второе название ОС – она по-прежнему носила кодовое имя Jelly Bean и лишь с выходом версии 4.4 в июне 2014 г. сменила его на KitKat.

Доля Jelly Bean стремительно сокращается

В список новшеств, которые появились в Android 4.1 Jelly Bean, входят поддержка подключения наушников и внешних динамиков по USB и улучшенная система уведомлений. В ноябре 2012 г. состоялся релиз версии 4.2 с модифицированным экраном блокировки, который стал заметно более функциональным. Начиная с этой версии, в Android появилась поддержка нескольких учетных записей на одном устройстве. Обновление до 4.3 Jelly Bean добавило в систему, помимо прочего, полностью новое приложение камеры и поддержку протокола Bluetooth Low Energy (LE).

Универсальный Android

Для Google платформа Android 4.1 Jelly Bean является важной частью истории по ряду причин. Одна из них связана с открытием для себя рынка планшетных компьютеров.

Бизнесу не хватает собственной разработки для прорыва Бизнес

Вместе с самой 4.1 Jelly Bean Google в июне 2012 г. анонсировала свой первый планшет Nexus 7. 7-дюймовый компьютер поступил в продажу в середине июля 2012 г. и получил массу положительных отзывов пользователей. Успех «первенца» побудил Google и дальше развивать это направление бизнеса. Второй планшет не заставил себя ждать и вышел вместе с Android 4.3 Jelly Bean в последних числах июля 2013 г. Это был все тот же Nexus 7, но его второе поколение получило разительные улучшения и усовершенствования в сравнении с первым.

В целом, вся серия систем Android 4.x важна для Google, поскольку именно она определила новый вектор развития платформы, не изменившийся до сих пор. Первые два поколения Android были ориентированы на смартфоны, а третье (Android 3 Honeycomb) было выпущено исключительно для планшетов.

Android Honeycomb пользователи не приняли

Google хотела сделать две отдельные операционки, как не так давно поступила Apple с iOS, отделив от нее iPad OS.

Honeycomb просуществовала менее полутора лет. Она вышла в феврале 2011 г., а последний апдейт для нее Google выпустила в феврале 2012 г. До этого в октябре 2011 г. появилась Android 4.0 Ice Cream Sandwich, ставшая первой универсальной ОС Google для смартфонов и планшетов, а в июне 2012 г. вышла Android 4.1 Jelly Bean.

От чего еще отказалась Google

Прекращение поддержки Google Play Services для Android Jelly Bean стало вторым за июль 2021 г. заявлением подобного плана. В самом начале месяца компания решила отказаться от APK (Android PacKage– формата дистрибутивов приложений, появившегося вместе с релизом самой первой версии Android.

В августе 2021 г., как сообщал CNews, Google перейдет на новый формат ААВ (Android App Bundle). Все разработчики приложений должны будут сделать то же самое.