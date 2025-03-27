Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171813
ИКТ 13381
Организации 10491
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3409
Системы 25321
Персоны 73696
География 2786
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2597
Мероприятия 848

Google AAB Google Android App Bundle


27.03.2025 Загрузка приложений и игр в RuStore стала на четверть быстрее 1
01.03.2024 RuStore ускорил загрузку приложений 1
21.11.2023 Разработчики смогут загружать видео, тестировать оплаты и анонсировать события в RuStore 1
23.05.2022 Глупая инициатива Xiaomi лишит Android главного преимущества перед iPhone, а россиян оставит без банковских приложений 1
09.07.2021 Google отправил на свалку истории миллионы устройств с революционным Android 1
01.07.2021 Android откажется от фундаментальной особенности, которая была в нем всегда. И это ударит по Windows 11 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Google AAB и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11878 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4028 2
Huawei 3976 1
Apple Inc 12192 1
Xiaomi 1770 1
Microsoft Corporation 24731 1
X Corp - Twitter 2872 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Adobe Systems 1557 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24431 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2584 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25684 3
Application store - магазин приложений 1223 3
Google Android устройства-девайсы 734 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1493 1
Google Android - приложения и разработчики 601 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1032 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1169 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1893 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20978 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11326 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17210 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 613 1
Оповещение и уведомление - Notification 4742 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7705 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2128 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5115 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10055 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7364 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3984 1
Наушники - Headphones 4059 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2509 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28086 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12299 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9270 1
Google Android 14140 4
Google Android Package Kit - APK 190 4
Google Play - Google Store - Android Market 3321 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 536 2
VK RuStore - Рустор 362 2
Apple - App Store 2913 2
Statista 233 2
Apple iOS 7891 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 680 2
Microsoft Windows 11 581 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Google Play Services 12 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 192 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 172 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 776 1
Xiaomi GetApps 38 1
Google Android 3 - Android Honeycomb 186 1
Huawei AppGallery 285 1
Microsoft Windows 15795 1
Apple iPadOS 107 1
ByteDance - TikTok 262 1
Google Chrome - браузер 1575 1
Nestle KitKat 165 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 119 1
Анин Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4905 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1566 1
9to5Mac 70 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 48 1
9to5Google 48 1
WCCFTech - Издание 64 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 863 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153