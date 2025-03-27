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Google AAB и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11878 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4028 2
|Huawei 3976 1
|Apple Inc 12192 1
|Xiaomi 1770 1
|Microsoft Corporation 24731 1
|X Corp - Twitter 2872 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
|Adobe Systems 1557 1
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
|Анин Артем 2 1
|9to5Mac 70 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 48 1
|9to5Google 48 1
|WCCFTech - Издание 64 1
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