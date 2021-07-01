Android откажется от фундаментальной особенности, которая была в нем всегда. И это ударит по Windows 11

Google переводит Android на новый формат файлов приложений – ААВ вместо привычного всем APK. Переход начнется в августе 2021 г., и это серьезный удар по Microsoft и ее новой Windows 11. Это первая ОС данного семейства, в котором есть встроенная поддержка Android-приложений, но работает она именно с APK-файлами.

Google распрощается с APK

Корпорация Google собирается перевести ОС Android на полностью новый формат приложений. В своем блоге разработчики Android написали, что формат APK навсегда уйдет в прошлое и уступит место новому формату – AAB.

Android использовала формат APK (сокращение от Android PacKage) с момента своего релиза в 2008 г. Это фундаментальная основа данной операционки, к которой за 13 лет привыкли как разработчики, так и пользователи, привыкшие ставить приложения вручную, минуя магазин Google Play.

Напомним, что формат APK – это ZIP-архив, в открытом виде содержащий файлы приложения. Такие файлы открываются любым современным архиватором.

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ААВ, в свою очередь, архиватором не открывается. Для работы с ним необходимо специализированное ПО, например, Google Android Studio.

Преимущества нового формата

Формат AAB (Android App Bundle) Google представила на суд общественности в мае 2018 г. на своей ежегодной конференции Google I/O. Все эти три года новый формат не был обязательным для программистов. Теперь же Google назначила принудительный переход на него на август 2021 г.

Разработчики Android назвали несколько преимуществ AAB перед APK. Основное из них – это упрощение оптимизации ПО под различные устройства.

По их словам, программистам больше не придется заниматься такой оптимизацией вручную. С переходом на ААВ она будет полностью автоматизирована, и весь процесс будет проходить на стороне Google Play.

Это означает, что пользователь может загружать одно и то же приложение, к примеру, на смартфон и на умные часы, и на оба эти устройства будет загружена только та часть кода, которая отвечает за работу ПО на конкретном гаджете. В итоге приложения будут занимать в памяти на 15% меньше места, а их установка будет проходить значительно быстрее.

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По данным пользователя крупнейшего форума для программистов Stack Overflow под псевдонимом tyczj, новый формат ААВ позволяет делить один общий файл с приложением на несколько маленьких, заранее оптимизированных под различные параметры устройства, в том числе под разрешение экрана. Когда пользователь отправляет в Google Play запрос на скачивание этого ПО на свое устройство, магазин автоматически отдает ему нужный дистрибутив.

Пользователь Stack Overflow под ником zapl добавил, что ААВ – это своего рода развитие APK. «Google просто удаляет из файла ненужные части кода в зависимости от того, на какое устройство идет загрузка приложения», – написал он.

Разработчики также утверждают, что авторы приложений не столкнутся с трудностями при переводе своего ПО на новый формат. «В основном это вопрос выбора другого варианта во время сборки», – заявили они.

Переход пока нельзя назвать стремительным

По утверждению разработчиков Android, спустя три года после премьеры формата AAB разработчики перевели на него более 1 млн приложений. По их словам, в первую очередь это сделали авторы 1000 самых популярных программ, в число которых вошли Netflix, Adobe, Twitter и Duoligvo.

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Это означает, что основная масса разработчиков по разным причинам не спешит переводить свои приложения на новый формат. По данным Statista.com, на начало II квартала 2021 г. в Google Play насчитывалось почти 3,5 млн программ, что делало его самым крупным магазином ПО в мире. Apple App Store находился на втором месте с приблизительно 2,23 млн приложений в своем каталоге.

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Немаловажен и тот факт, что разработчикам ПО, уже представленного в Google Play, пока необязательно бежать пересобрать свои приложения из APK в AAB. По данным профильного портала WCCFTech, это изменение поначалу коснется только новых приложений, выгружаемых в публичный доступ.

На APK могут остаться и программы, в том числе и новые, опубликованные в Google Play, но не выложенные в общий доступ. Однако не исключено, что в будущем требование о переходе на ААВ коснется всех программ в магазине Google, без единого исключения.

Как все это связано с Windows 11

Нововведение Google по части отказа от APK-файлов может отрицательно сказаться на темпах распространения новой настольной ОС Windows 11 корпорации Microsoft. Ее премьера состоялась 24 июня 2021 г., и одна из ключевых особенностей данной платформы заключается именно в поддержке Android-приложений.

Во время презентации представители Microsoft заявили, что Windows 11 предоставит пользователям возможность самостоятельной установки Android-программ, взятых из любых источников. Вот только заявлена была поддержка именно APK-формата, про ААВ на презентации не было сказано ни слова.

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Подобное ограничение может сильно сократить число программ, которые пользователи могут установить вручную, минуя магазины приложений. С другой стороны, в Windows 11 и так нет поддержки Google Play – Android-программы можно будет качать из магазина компании Amazon. Однако в сравнении с магазином Google его каталог меньше в несколько раз – 460 тыс. приложений против почти 3,5 млн в Play (статистика Statista.com за I квартал 2021 г.).

В итоге Windows 11 может лишиться одной из главных отличительных черт и остаться лишь с новым меню «Пуск», поддержкой виджетов и рядом других «украшательств» наряду с сильно завышенными системными требованиями. С другой стороны, Microsoft может выпустить патч, добавляющий в ОС поддержку формата ААВ.

В начале июля 2021 г. CNews писал, что Google и Microsoft не стали продлять договор «о ненападении», заключенный ими еще в сентябре 2015 г. Срок его действия истек еще в апреле 2021 г., хотя обе компании неоднократно нарушали его. Теперь и Google, и Microsoft могут начать полномасштабную «войну» друг с другом.