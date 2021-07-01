Microsoft и Google на пороге войны. Шестилетнее перемирие между ними закончилось

Google и Microsoft отказались продлевать соглашение о прекращении всех патентных споров. Они подписали его шесть лет назад, но за эти годы неоднократно пытались его нарушить. Нежелание продолжать перемирие может быть выгодно им обеим, так как они хотят потеснить друг друга на многих рынках.

Перемирие прекращено

ИТ-корпорации Google и Microsoft в ближайшем будущем могут начать патентную войну друг с другом. По данным The Verge, они не стали продлевать соглашение «о ненападении», подписанное почти шесть лет назад.

Данный «пакт» касался отсутствия взаимных претензий у компаний в плане патентов и разработок. Как сообщал CNews, Google и Microsoft подписали его в начале октября 2015 г. и даже решили в кратчайшие сроки урегулировать все имевшиеся на тот момент патентные споры. Финансовая сторона такой «сделки» так и не была раскрыта.

Срок этого соглашения истек еще в апреле 2021 г., то есть у компаний было два месяца, чтобы принять решение о его продлении или о заключении нового похожего договора. Однако они решили пойти другим путем, и пока неизвестно, чем их нежелание защитить себя от взаимных претензий на почве патентов, может обернуться в обозримом будущем.

За шесть лет Microsoft и Google устали "дружить"

Мнения о том, что компании могут начать войну друг с другом, придерживаются и эксперты Financial Times. Как пишет издание, это путь к прямому конфликту между ними. При этом возможные сроки его возникновения оно не называет.

Что произошло шесть лет назад

Одним из основных условий соглашения между Google и Microsoft был обязательный отзыв всех взаимных исков и жалоб, связанных с нарушениями патентов. Компании отказались от всех претензий, имеющих хоть какое-либо отношение к смартфонам, технологиям беспроводного доступа, игровым приставкам, операционным системам и т. д. Пакт содержал и дополнительное условие, согласно которому Microsoft отказывалась от всех своих претензий в отношении к Motorola Mobility. Это касалось, в том числе и иска Microsoft к Motorola, в котором она обвинила ее в нарушении девяти своих патентов в Android-смартфонах. Он был подан в октябре 2010 г.

Google купила Motorola Mobility в 2011 г., за четыре года до подписания «пакта» с Microsoft. Однако в январе 2014 г. она избавилась от нее, перепродав китайской Lenovo.

Перемирие, по большей части, соблюдалось

Microsoft и Google старались следовать условиям подписанного ими соглашения. Компании продолжили конкурентную борьбу на всех рынках присутствия, но без громких взаимных претензий. Специалисты The Verge обратили внимание на тот факт, что Microsoft никак не отреагировала на попытки американских властей разделить Google на несколько маленьких компаний и отобрать у нее браузер Chrome. CNews писал об этом в октябре 2020 г.

Напомним, что у Microsoft, как и у Google, есть собственные браузер (Edge) и поисковик (Bing). По данным Statista.com, в феврале 2021 г. поисковик Google занимал 86,6% мирового рынка поисковых систем, а Bing был на втором месте с результатом 6,6%. В сегменте браузеров ситуация схожая – 65,25% у Chrome и 3,39% у Bing (статистика StatCounter за июнь 2021 г.).

"Дружба" с Google не помогла Microsoft сделать Bing и Edge более популярными

Financial Times сообщает, что соглашение между Microsoft и Google должно было улучшить взаимоотношения компаний. Microsoft даже надеялась найти способ запускать Android-приложения в Windows.

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В итоге она действительно нашла такую возможность, однако это никак не связано с Google. Спустя почти шесть лет после подписания соглашения с интернет-гигантом софтверная корпорация анонсировала ОС Windows 11, в которой есть поддержка Android-программ. Пользователи могут устанавливать их вручную чрез apk-файлы или скачивать их из магазина компании Amazon. Поддержки магазина Google Play в системе нет.

Нарушения договора о ненападении

По данным Bloomberg, за шесть лет Microsoft и Google неоднократно предпринимали попытки нарушить заключенный договор. Например, в 2019 г. Microsoft публично жаловалась на работу рекламной платформы Google Search Ads 360. Компания напирала на то, что данная платформа, позволяющая проводить рекламные кампании в нескольких поисковых системах одновременно, по неизвестным причинам не поддерживает Bing.

В начале 2021 г. Microsoft вновь выступила с публичной критикой в адрес ИТ-гиганта. На этот раз причиной стали неприятности Google в Австралии. Власти страны разработали закон, обязывающий владельцев поисковых систем платить СМИ за выдачу ссылок на их материалы в выдаче. Google пригрозила уйти из Австралии и забрать с собой свой поисковик.

Почему компании не продлили договор

По оценке опрошенных Bloomberg экспертов, прекращение действия давнего патентного соглашения может быть в одинаковой степени выгодно как Microsoft, так и Google. Первая, к примеру, может воспользоваться антимонопольными претензиями к Google и усилить свои позиции на рынках, где интернет-гигант традиционно силен.

Google со своей стороны может попытаться потеснить Microsoft на тех рынках, где она лидирует. Например, это может быть сегмент офисных приложений, в котором Office занимает первое место по популярности. У Microsoft, помимо офлайного Office есть еще сервис 365, и аналогичное решение собственной разработки сейчас продвигает и Google.