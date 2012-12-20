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Lenovo Motorola Mobility Holdings Motorola Broadband Mobility Solutions

Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions


20.12.2012 Google продаст подразделение Motorola Mobility за $2,35 млрд
25.07.2012 Google рассказала, почему заплатила $12,4 млрд за Motorola Mobility
11.04.2012 Не прошло и года: Google продает Motorola
20.03.2012 Осуществлению сделки Google-Motorola мешают китайские регуляторы
23.12.2011 Motorola Mobility купила разработчика виджетов для веб-сайтов SetJam
01.11.2011 Motorola Mobility потратит $31 млн на сокращение штата
15.08.2011 Google покупает Motorola
15.08.2011 Google купила компанию Motorola Mobility за $12,5 млрд
02.12.2010 В январе 2011 г. будет создана компания Motorola Mobility Holdings

Публикаций - 131, упоминаний - 142

Lenovo Motorola Mobility Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 90
Lenovo Motorola 3463 86
Apple Inc 10683 45
Samsung Electronics 9333 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 30
Microsoft Corporation 22497 29
Lenovo Group 2077 28
HTC Corporation 1428 23
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 22
LG Electronics 3372 16
Amazon Inc - Amazon.com 2650 10
Meta Platforms - Facebook 4267 10
Sony 6145 9
Nortel Networks 1287 9
Dell EMC 4736 8
Sony Ericsson 1107 8
Motorola Solutions 104 8
Acer Group 2311 8
Huawei 3222 8
ZTE Corporation 685 8
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 7
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TI - Texas Instruments Incorporated 808 3
Cisco Systems 4720 3
Citi - Citigroup 283 4
Евросеть 1393 2
eBay Inc 1576 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 2
Priceline.com - online travel agency 137 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 1
Blackstone Group 38 1
Silver Lake Partners 75 1
Открытие ФК 2713 1
Capital One 17 1
Merrill Lynch 427 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 1
SoftBank Group 236 1
Rakuten Shopping - Buy.com 78 1
Намип МНПП 13 1
General Dynamics 54 1
Barnes & Noble 119 1
RBC Capital Markets 49 1
United Capital Partners 16 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 13 1
LEGO 202 1
DuPont - Дюпон 100 1
Kickstarter 117 1
Expedia Group 132 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 340 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 1
Связной ГК 1190 1
Walt Disney Company 556 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Visa International 1809 1
Почта России ПАО 1853 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 32 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Правительство Москвы 1640 1
Правительство РФ 8292 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Linux Foundation 167 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 26
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 26
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 10
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 7
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